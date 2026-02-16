Blokees představuje na veletrhu hraček Toy Fair New York 2026 rozmanité produktové portfolio
Feb 16, 2026
ŠANGHAJ, 16. února 2026 /PRNewswire/ -- Od 14. do 17. února se značka Assembly Character Toys Blokees zúčastnila veletrhu hraček Toy Fair New York 2026, kde představila globálním spotřebitelům své produktové portfolio.
Na veletrhu Blokees uvedla své dvě hlavní kategorie – Blokees Model Kits a Blokees Wheels – s více než 270 produkty v rámci 10 hlavních produktových řad, včetně HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE a DaaLaMode. Expozice zahrnovala téměř 20 světově proslulých vlastních produktů, jako jsou Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku a Jurassic World (Jurský svět), a plně tak demonstrovala rozmanitou produktovou matici značky.
Stánek Blokees se rychle stal vrcholem výstavy a díky své rozmanité nabídce produktů přitáhl velkou pozornost. Populární řada Blokees Wheels, včetně produktů z Transformers a Ultraman, byla vystavena společně a přilákala velké množství hráčů.
V kategorii modelových stavebnic Model Kits předvedla společnost řady HERO5 a HERO10 s klasickými vlastními produkty, jako jsou Transformers, Saint Seiya a Naruto. Zejména tři postavy z řady Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② – Andromeda Shun, Pegasus Seiya a Phoenix Ikki – se poprvé ukázaly veřejnosti.
Společnost Blokees představila své řady Champion a Legend, které zahrnují vlastní produkty jako Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION a Naruto. Řada DaaLaMode, zaměřená na zákaznice, představila populární vlastní produkty jako Hatsune Miku a The Powerpuff Girls. Řada TERRAVENTURE zase předvedla modelové stavebnice s motivy přírody a zvířat z Jurského světa, což odráží schopnost Blokees uspokojit potřeby zákazníků všech věkových skupin.
Společnost Blokees na veletrhu hraček v New Yorku opět představila vynikající díla BFC (tvůrců postav Blokees). Bylo vystaveno patnáct vybraných výtvorů, včetně díla BFC z USA, které přetvořilo Transformers: Dark of the Moon Megatron pomocí patinované malby, pláště na zakázku a řetězů, a které zaujaly diváky na místě.
Od roku 2024 se společnost Blokees stále účastní významných veletrhů hraček na celém světě, kde demonstruje své schopnosti v oblasti inovace produktů a rostoucí globální vliv. Do budoucna bude společnost Blokees i nadále využívat své silné stránky v oblasti výzkumu a vývoje a inovativní produktový systém, aby mohla spotřebitelům po celém světě nabídnout více produktů a lepší zážitky.

