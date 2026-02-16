Blokees представляет разнообразный ассортимент продукции на ярмарке игрушек Toy Fair New York 2026

ШАНХАЙ, 17 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- С 14 по 17 февраля бренд игрушек-конструкторов персонажей Blokees появился на ярмарке игрушек в Нью-Йорке Toy Fair New York 2026, представив глобальным потребителям свой продуктовый ассортимент.

На экспозиции Blokees были показаны две основные продуктовые категории — наборы моделей Blokees и Blokees Wheels, которые насчитывают более 270 продуктов в более чем 10 основных линейках, включая HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE и DaaLaMode. В экспозиции были представлены почти 20 всемирно известных франшиз, таких как Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku и Jurassic World, в полной мере демонстрируя разнообразную продуктовую матрицу бренда.

Стенд Blokees быстро стал изюминкой выставки, вызвав большой интерес своими разнообразными продуктами. Популярные серии Blokees Wheels, включая продукты из линеек Transformers и Ultraman, были продемонстрированы вместе, привлекая большие количество посетителей.

В категории Model Kits Blokees представили серии HERO5 и HERO10 с классическими франшизами, такими как Transformers, Saint Seiya и Naruto. Примечательно, что три персонажа из Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② — Andromeda Shun, Pegasus Seiya и Phoenix Ikki — были показаны впервые.

Blokees представили свои серии Champion и Legend, охватывающие такие франшизы, как Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION и Naruto. Для женской аудитории в серии DaaLaMode были представлены популярные франшизы, такие как Hatsune Miku и The Powerpuff Girls. А в серию TERRAVENTURE вошли наборы моделей с природой и персонажами Jurassic World, что демонстрирует способность Blokees удовлетворять потребности потребителей во всех возрастных группах.

Blokees в очередной раз представили выдающиеся работы BFC на Toy Fair New York. Было показано пятнадцать избранных продуктов, в том числе работа BFC из США, которая переосмыслила Transformers: Dark of the Moon Megatron через состаренную раскраску, кастомный плащ и цепи, украв внимание зрителей на выставке.

С 2024 года Blokees продолжает участвовать в крупных выставках игрушек по всему миру, демонстрируя свои инновационные возможности и растущее глобальное влияние. Заглядывая в будущее, Blokees продолжит использовать свой потенциал в области исследований и разработок и инновационную систему продуктов для большего количества предложений продуктов и повышения ожиданий потребителей по всему миру.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2904460/image_5032250_22722996.jpg