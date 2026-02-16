Blokees представляет разнообразный ассортимент продукции на ярмарке игрушек Toy Fair New York 2026

Blokees

Feb 16, 2026, 22:54 ET

ШАНХАЙ, 17 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- С 14 по 17 февраля бренд игрушек-конструкторов персонажей Blokees появился на ярмарке игрушек в Нью-Йорке Toy Fair New York 2026, представив глобальным потребителям свой продуктовый ассортимент.

image_5032250_22722996

На экспозиции Blokees были показаны две основные продуктовые категории — наборы моделей Blokees и Blokees Wheels, которые насчитывают более 270 продуктов в более чем 10 основных линейках, включая HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE и DaaLaMode. В экспозиции были представлены почти 20 всемирно известных франшиз, таких как Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku и Jurassic World, в полной мере демонстрируя разнообразную продуктовую матрицу бренда.

Стенд Blokees быстро стал изюминкой выставки, вызвав большой интерес своими разнообразными продуктами. Популярные серии Blokees Wheels, включая продукты из линеек Transformers и Ultraman, были продемонстрированы вместе, привлекая большие количество посетителей.

В категории Model Kits Blokees представили серии HERO5 и HERO10 с классическими франшизами, такими как Transformers, Saint Seiya и Naruto. Примечательно, что три персонажа из Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② — Andromeda Shun, Pegasus Seiya и Phoenix Ikki — были показаны впервые.

Blokees представили свои серии Champion и Legend, охватывающие такие франшизы, как Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION и Naruto. Для женской аудитории в серии DaaLaMode были представлены популярные франшизы, такие как Hatsune Miku и The Powerpuff Girls. А в серию TERRAVENTURE вошли наборы моделей с природой и персонажами Jurassic World, что демонстрирует способность Blokees удовлетворять потребности потребителей во всех возрастных группах.

Blokees в очередной раз представили выдающиеся работы BFC на Toy Fair New York. Было показано пятнадцать избранных продуктов, в том числе работа BFC из США, которая переосмыслила Transformers: Dark of the Moon Megatron через состаренную раскраску, кастомный плащ и цепи, украв внимание зрителей на выставке.

С 2024 года Blokees продолжает участвовать в крупных выставках игрушек по всему миру, демонстрируя свои инновационные возможности и растущее глобальное влияние. Заглядывая в будущее, Blokees продолжит использовать свой потенциал в области исследований и разработок и инновационную систему продуктов для большего количества предложений продуктов и повышения ожиданий потребителей по всему миру.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2904460/image_5032250_22722996.jpg

Blokees predstavuje pestré portfólio produktov na veľtrhu Toy Fair New York 2026

Od 14. do 17. februára sa značka stavebníc Blokees objavila na veľtrhu hračiek Toy Fair New York 2026, kde spotrebiteľom z celého sveta predstavila...
Blokees představuje na veletrhu hraček Toy Fair New York 2026 rozmanité produktové portfolio

Od 14. do 17. února se značka Assembly Character Toys Blokees zúčastnila veletrhu hraček Toy Fair New York 2026, kde představila globálním...
News Releases in Similar Topics