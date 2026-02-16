블로키즈, 2026 뉴욕 완구박람회에서 다양한 제품 포트폴리오 선보여

상하이 2월 16일 /PRNewswire/ -- 조립식 캐릭터 완구 브랜드 블로키즈(Blokees)가 2월 14일부터 17일까지 2026 뉴욕 완구박람회(Toy Fair New York 2026)에 참가해 전 세계 소비자들에게 제품 포트폴리오를 선보였다.

이번 전시회에서 블로키즈는 두 메이저 카테고리인 블로키즈 모델 키트(Blokees Model Kits)와 블로키즈 휠(Blokees Wheels)을 공개했으며, HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE, DaaLaMode를 포함해 10여 가지 핵심 라인업에 걸쳐 270여 제품을 선보였다. 전시에는 Transformers, EVANGELION, Mega Man, Saint Seiya, Hatsune Miku, Jurassic World 등 전 세계적으로 유명한 IP 약 20 종도 함께 했다.

블로키즈 부스는 다양한 제품으로 큰 관심을 끌며 이번 전시회의 하이라이트 중 하나로 급부상했다. Transformers와 Ultraman 제품을 포함해 인기 블로키즈 휠 시리즈가 함께 전시되어 수많은 관람객의 발길을 사로잡았기 때문이다.

블로키즈는 모델 키트(Model Kits) 카테고리에서 Transformers, Saint Seiya, Naruto 등 고전 IP를 중심으로 HERO5와 HERO10 시리즈를 집중 부각시켰다. 특히 Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ②의 세 캐릭터 안드로메다 슌(Andromeda Shun), 페가수스 세이야(Pegasus Seiya), 피닉스 잇키(Phoenix Ikki)를 처음으로 대중에 공개했다.

블로키즈는 Mega Man, Saint Seiya, EVANGELION, Naruto 등의 IP를 망라한 Champion 시리즈와 Legend 시리즈를 집중 조명했다. DaaLaMode 시리즈는 여성 소비자를 겨냥해 Hatsune Miku와 The Powerpuff Girls 같은 인기 IP를 선보였다. 한편 TERRAVENTURE 시리즈는 Jurassic World를 특징으로 하는 자연 및 생물 테마의 모델 키트를 전시하며 모든 연령대 소비자의 요구를 충족하는 블로키즈의 역량을 보여줬다.

블로키즈는 이번 뉴욕 완구박람회에서 뛰어난 BFC 작품들을 다시 한번 출품했다. 엄선된 작품 15점이 전시됐으며, 그 중에는 웨더링 도색과 커스텀 망토, 체인 등을 통해 Transformers: Dark of the Moon Megatron을 재해석하여 현장 관객들을 매료시킨 미국 기반의 BFC 작품도 있었다.

블로키즈는 2024년부터 전 세계 주요 완구 박람회에 지속적으로 참가하며 제품 혁신 능력과 성장하는 글로벌 영향력을 입증해 왔다. 앞으로도 R&D 역량과 혁신적인 제품 시스템을 활용해 전 세계 소비자에게 더 많은 제품과 향상된 경험을 제공할 계획이다.

