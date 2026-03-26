Blokees anuncia atualização da missão da marca na Conferência Global de Parceiros 2026

XANGAI, 26 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 25 de março de 2026, a Blokees, marca global focada em brinquedos de montagem de personagens, revelou sua missão de marca atualizada – "Inspirar Criatividade, Compartilhar Alegria" – na Conferência Global de Parceiros Blokees 2026, realizada sob o tema "AVANÇAR, JUNTOS".

Zhu Weisong, fundador da Blokees, disse que a atualização da missão da marca faz parte do desenvolvimento estratégico de longo prazo da empresa. A Blokees aprimorará ainda mais a certeza dos produtos, fortalecerá o ecossistema BFC e acelerará a execução de sua estratégia "Atraente universalmente; Preços por etapas; Promoção global".

Os produtos Blokees são projetados em torno de uma experiência "montar–criar–compartilhar". Após completar o processo de montagem, os usuários podem personalizar seus modelos por meio de pintura, modificações e criação de cenários, ampliando a experiência de brincadeira. Essa abordagem incentiva os usuários a irem além da simples montagem e compartilharem suas criações com a comunidade global BFC (Blokees Family Creator).

Sheng Xiaofeng, presidente da Blokees, disse que o sistema orientado pela jogabilidade forma a base da estratégia de produtos da empresa e define o posicionamento de suas duas categorias principais – Blokees Model Kits e Blokees Wheels. Os produtos apresentados na conferência incluíram itens baseados em propriedades intelectuais reconhecidas globalmente, como Ultraman, Kamen Rider, Transformers e Hatsune Miku.

Essa estrutura de produtos permite à Blokees expandir-se por grandes temas de brinquedos, incluindo produtos baseados em personagens e veículos, enquanto melhora continuamente a experiência do produto e a eficiência operacional por meio do feedback dos usuários e do aperfeiçoamento dos produtos.

Executivos da Blokees afirmaram que a empresa continuará fortalecendo suas categorias principais enquanto explora novas séries e produtos voltados para públicos mais amplos, incluindo colecionadores adultos. A empresa seguirá uma estratégia de produtos "80% categorias principais, 20% inovação" para equilibrar a profundidade das categorias com a exploração de novos conceitos.

A Blokees também destacou a crescente importância de sua comunidade global de criadores, a BFC (Blokees Family Creator), que permite aos fãs mostrar criações personalizadas, fotografias e conteúdos originais inspirados nos produtos da marca.

Ye Shanshan, vice-presidente de marketing de marca da Blokees, observou ainda durante a conferência que a BFC continuará a evoluir rumo a maior profissionalismo e globalização. No futuro, a plataforma pretende integrar competições, atividades experienciáveis, exposições e interação comunitária em um ecossistema criativo abrangente, oferecendo aos criadores de todo o mundo um palco unificado para expressar, conectar-se e crescer.

Olhando adiante, a Blokees planeja acelerar sua expansão global enquanto continua a investir em inovação de produtos, comunidades de criadores e parcerias para apoiar o crescimento de longo prazo na indústria global de brinquedos.

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FONTE Blokees