Blokees estreia na Thailand Toy Expo 2026 com exibição de diversos produtos

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07 abr, 2026, 07:20 GMT

XANGAI, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- De 2 a 5 de abril, a Blokees, marca de brinquedos de montar colecionáveis, fez sua estreia na Thailand Toy Expo 2026. A Blokees apresentou suas duas principais categorias, Blokees Model Kits e Blokees Wheels, destacando um portfólio diversificado com mais de 300 produtos de 17 franquias de reconhecimento global, entre elas Ultraman, Transformers, DC, Evangelion, Naruto, Minions, Jurassic World, Hatsune Miku e Hero Infinity. Quatro novos kits de montagem também fizeram sua estreia mundial e se destacaram entre os principais lançamentos do evento.

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Mario Maurer participou da cerimônia de abertura da Blokees na Thailand Toy Expo como convidado especial e interagiu com o público presente.

Na categoria Blokees Model Kits, a Blokees apresentou as séries Champion, Legend e Fantastic, reunindo franquias populares como Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion e Naruto. Mais de 50 produtos foram apresentados ao público. Entre eles, quatro itens recém-lançados — Blokees Saint Seiya Champion Class 12 Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya Champion Class 14 Andromeda Shun, Blokees DC Champion Class 05 Batman (Hush) e Blokees DC Champion Class 06 Catwoman (Hush) — despertaram forte interesse dos fãs.

A Blokees também destacou suas séries HERO5 e HERO10, com franquias conhecidas como Transformers, Saint Seiya e Naruto, voltadas aos consumidores de modelos colecionáveis com temática de heróis.

A série DaaLaMode apresentou uma linha de produtos inspirados em franquias populares, como Hatsune Miku, com apelo voltado ao público feminino. Ao mesmo tempo, a série TERRAVENTURE apresentou kits de montagem com temática de natureza e criaturas, baseados em Jurassic World, ampliando ainda mais a atuação da Blokees em diferentes segmentos de consumidores.

Na categoria Blokees Wheels, que reúne montagem, brincadeira e personalização, os produtos são organizados nas séries C, E e S. A linha inclui produtos baseados em franquias como Transformers, Ultraman e Batman, com futuras colaborações previstas com Fast & Furious e Ford.

Além disso, a Blokees destacou seu ecossistema global voltado ao consumidor, o BFC (Blokees Family Creator). Obras selecionadas da terceira edição do Concurso de Criação BFC Stellar Season 2025 foram exibidos pela primeira vez na Tailândia, refletindo a forte criatividade e o alto engajamento dos usuários. A quarta edição do Concurso de Criação BFC, intitulada Season of Awakening, foi oficialmente lançada em 2026, ampliando ainda mais o incentivo à participação global.

Com sua estratégia baseada em apelo universal, precificação escalonada e promoção global, a Blokees segue expandindo sua presença no Sudeste Asiático, na Europa, na América do Norte e na América Latina. A Tailândia vem se consolidando rapidamente como um polo estratégico nessa expansão regional, à medida que a empresa reforça, em escala global, tanto a inovação de seus produtos quanto o crescimento impulsionado pela comunidade de consumidores.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2949701/image_5032250_44313405.jpg

FONTE Blokees

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