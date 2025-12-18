Hisense povedie na veľtrhu CES 2026 evolúciu displejov so zameraním na človeka
News provided byHisense
Dec 18, 2025, 04:00 ET
QINGDAO, Čína, 18. december 2025 /PRNewswire/ – Hisense, popredná globálna značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov, sa predstaví na veľtrhu CES 2026 so svojou globálnou témou „Inovácie pre jasnejší život". Predstavuje tu budúcnosť, v ktorej sú inovácie v oblasti displejov definované prístupom zameraným viac na človeka. Pre Hisense táto téma odráža trvalý záväzok navrhovať technológie, ktoré pozdvihujú každodenný život – obrazovky sú prirodzenejšie na sledovanie, udržateľnejšie na používanie a emocionálnejšie prítomné v domácnosti.
Túto víziu ukotví najnovší vývoj RGB MiniLED značky Hisense. Skutočným vylepšením technológie bude farebný výkon na novej úrovni so zlepšeným komfortom pre oči a zvýšenou energetickou účinnosťou. Ako pôvodný výrobca RGB MiniLED, Hisense prehodnocuje svetelný engine od samého základu – vedie odvetvie do novej éry displejov a zároveň pokračuje v posúvaní technologických hraníc.
Okrem zobrazovacích technológií spoločnosť Hisense predstaví aj svoje najnovšie domáce spotrebiče s podporou AI a technické inovácie novej generácie, ktoré ilustrujú, ako budú inteligentné a prepojené systémy formovať budúcnosť moderného života. Tieto inovácie odrážajú holistické presvedčenie spoločnosti Hisense, že jasnejší život nevytvárajú izolované produkty, ale ekosystém navrhnutý podľa skutočných ľudských potrieb.
Prostredníctvom motta „Inovácie pre jasnejší život" predvedie Hisense na veľtrhu CES, že budúcnosť obrazoviek bude v prvom rade navrhnutá pre ľudí – a že nová éra excelentnosti v oblasti zobrazovania sa začne inováciou RGB MiniLED.
Tlačová konferencia
Dátum a čas: Pondelok, 5. januára 2026 – 10:00 PST
Miesto: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, NV
Stánok Hisense na veľtrhu CES
Dátumy: 6. – 9. januára 2026
Miesto: Stánok č. 17704, Centrálna hala, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia je Hisense celosvetovo jednotkou v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (v období od roku 2023 – po tretí štvrťrok 2025). Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA 2026™ sa spoločnosť Hisense zaviazala ku globálnym športovým partnerstvám, aby sa spojila s publikom na celom svete.
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2845285/Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026.jpg
Share this article