Hisense liderará una evolución de las pantallas centrada en las personas en CES 2026

QINGDAO, China, 18 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, llegará a CES 2026 con su lema mundial "Innovating A Brighter Life" (Innovar para una vida más brillante), que presenta un futuro en el que la innovación en pantallas se define por un enfoque más centrado en las personas. Para Hisense, este tema refleja un compromiso duradero con el diseño de tecnologías que mejoran la vida cotidiana, lo que hace que las pantallas sean más naturales de ver, más sostenibles de usar y más emocionalmente atractivas en el hogar.

Esta visión se basará en la última evolución de RGB MiniLED de Hisense. La verdadera mejora de la tecnología ofrecerá un rendimiento cromático de última generación con mayor comodidad para los ojos y mayor eficiencia energética. Como creador del RGB MiniLED, Hisense está reimaginando el motor de luz desde su origen, lo que lleva al sector hacia una nueva era de pantallas, a la vez que continúa superando los límites tecnológicos.

Más allá de la tecnología de pantallas, Hisense también presentará sus últimos electrodomésticos con IA y sus innovaciones de ingeniería de última generación, lo que ilustra cómo los sistemas inteligentes y conectados darán forma al futuro de la vida moderna. Estas innovaciones reflejan la creencia holística de Hisense de que una vida más brillante no se construye con productos aislados, sino con un ecosistema diseñado en torno a las necesidades reales de las personas.

A través de "Innovating A Brighter Life", Hisense demostrará en CES que el futuro de las pantallas se diseñará pensando primero en las personas, y que la nueva era de la excelencia en pantallas comenzará con la innovación RGB MiniLED.

Rueda de prensa

Fecha y hora: lunes, 5 de enero de 2026, a las 10:00 a. m. hora del pacífico

Lugar: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, Nevada

Estand de Hisense en CES

Fechas: del 6 al 9 de enero de 2026

Ubicación: estand n.º 17704, Central Hall, Centro de Convenciones de Las Vegas, Las Vegas, Nevada

Acerca de Hisense

Hisense fue fundada en 1969 y es una empresa líder mundialmente reconocida en electrodomésticos y electrónica de consumo con operaciones en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones inteligentes de tecnología de la información. Según Omdia, Hisense ocupa el puesto N.° 1 a nivel mundial en el segmento de televisores de más de 100 pulgadas (2023 hasta el tercer trimestre de 2025). Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectarse con el público de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2845285/Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026.jpg

FUENTE Hisense