Hisense Pimpin Evolusi Layar Televisi yang Lebih Berorientasi pada Manusia di CES 2026

Visi tersebut ditopang oleh evolusi terbaru teknologi RGB MiniLED dari Hisense. Lewat versi terbaru, teknologi ini menghasilkan performa warna generasi baru yang lebih nyaman bagi mata manusia, serta memiliki efisiensi energi yang lebih optimal. Sebagai pencetus RGB MiniLED, Hisense menata ulang sistem pencahayaan dari sumbernya—mendorong industri menuju era baru teknologi layar dan terus mendorong batas inovasi.

Selain teknologi layar televisi, Hisense juga akan memamerkan produk alat rumah tangga terbaru yang berbasiskan AI, serta inovasi teknik generasi berikutnya. Hal tersebut menunjukkan peran dari sistem cerdas yang saling terhubung dalam membangun masa depan kehidupan modern. Sederet inovasi ini mencerminkan keyakinan holistis Hisense bahwa kehidupan yang lebih cerah tidak diciptakan oleh produk yang berdiri sendiri, melainkan sebuah ekosistem yang dirancang berdasarkan kebutuhan nyata manusia.

Melalui "Innovating A Brighter Life", Hisense akan menunjukkan di CES bahwa masa depan layar televisi akan dirancang dengan menjadikan manusia sebagai prioritas utama—dan, era baru keunggulan teknologi layar akan diawali inovasi RGB MiniLED.

Acara Jumpa Pers

Jadwal: Senin, 5 Januari 2026 - pukul 10:00 pagi PST

Lokasi: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, NV

Booth Hisense di CES

Jadwal Pameran: 6–9 Januari 2026

Lokasi: Booth #17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri alat rumah tangga dan elektronik terkemuka di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (periode 2023-Triwulan III-2025). Sebagai sponsor resmi pertama FIFA Club World Cup 2025™, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

