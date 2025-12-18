Hisense、CES 2026で人間中心型ディスプレイの進化を主導

青島（中国）、2025年12月18日 /PRNewswire/ -- グローバルなコンシューマー・エレクトロニクスおよび家電分野をリードするブランドであるHisenseは、グローバルに向けたテーマ「より明るい生活を革新する（Innovating A Brighter Life）」を掲げてCES 2026に登場し、ディスプレイのイノベーションがより人間中心のアプローチによって定義される未来像を提示します。Hisenseにとってこのテーマは、日常生活の質を高める技術を設計し続けるという揺るぎないコミットメントを体現するものであり、スクリーンをより自然に視聴でき、より持続可能に使用でき、家庭においてより感情的なつながりを生み出す存在へと進化させることを意味します。

このビジョンは、HisenseによるRGB MiniLEDの最新進化を中核として具現化されます。同技術の真のアップグレードにより、視認性に配慮した目の快適さを高めつつ、エネルギー効率を向上させた次世代レベルの色再現性能が実現されます。RGB MiniLEDの起源であるHisenseは、光エンジンをその源流から再構築し、技術的な限界に挑み続けながら、ディスプレイ業界を新たな時代へと導いています。

ディスプレイ技術にとどまらず、HisenseはAIを搭載した最新の家電製品や次世代のエンジニアリング・イノベーションも披露し、知能化され相互に接続されたシステムが、現代の暮らしの未来をどのように形作っていくのかを示します。これらのイノベーションは、明るい暮らしは個々に独立した製品によって生まれるのではなく、実際の人間のニーズを中心に設計されたエコシステムによって創出されるという、Hisenseの包括的な信念を反映しています。

「より明るい生活を革新する」を通じて、HisenseはCESにおいて、スクリーンの未来は人を第一に考えて設計されるものであり、ディスプレイの卓越性における新たな時代はRGB MiniLEDのイノベーションから始まることを示します。

プレス・カンファレンス

日付・時間：2026年1月5日（月）午前10時（PST）

場所：サウス・コンベンションセンター、サウスシーズ・ボールルームF、ラスベガス、ネバダ州

CESにおけるHisenseブース

開催日：2026年1月6日～9日

場所：ブース番号17704、セントラルホール、ラスベガス・コンベンションセンター、ラスベガス、ネバダ州

Hisenseについて

Hisenseは1969年に設立され、160以上の国と地域で事業を展開する、家電製品およびコンシューマー・エレクトロニクス分野のグローバル・リーダーで、高品質なマルチメディア製品、家電製品、そしてインテリジェントなITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビセグメントにおいて、2023年から2025年第3四半期まで世界で第1位にランクされています。Hisenseは、FIFAワールドカップ2026（FIFA World Cup 2026™）の公式スポンサーとして、世界中の視聴者とつながる手段として、世界的なスポーツ・パートナーシップに取り組んでいます。

