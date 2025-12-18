Hisense povede na veletrhu CES 2026 vývoj displejů zaměřených na člověka
News provided byHisense
Dec 18, 2025, 04:00 ET
ČCHING-TAO, Čína, 18. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, se na světovém veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 představí s globálním tématem „Inovace pro jasnější život" a ukáže budoucnost, ve které jsou inovace v oblasti displejů definovány přístupem zaměřenějším na člověka. Pro společnost Hisense toto téma odráží trvalý závazek navrhovat technologie, které zlepšují každodenní život a díky nimž jsou obrazovky přirozenější na pohled, udržitelnější při používání a emocionálně poutavější v domácnosti.
Tato vize bude podpořena nejnovějším vývojem technologie RGB MiniLED od společnosti Hisense. Skutečné vylepšení této technologie přinese barevný výkon nové úrovně s větším komfortem pro oči a vyšší energetickou účinností. Jako původce technologie RGB MiniLED přehodnocuje Hisense světelný zdroj od samého počátku a vede odvětví do nové éry displejů, přičemž pokračuje v posouvání technologických hranic.
Kromě technologie displejů představí společnost Hisense také své nejnovější domácí spotřebiče s umělou inteligencí a inovační technologie nové generace, které ilustrují, jak inteligentní propojené systémy budou utvářet budoucnost moderního života. Tyto inovace odrážejí holistické přesvědčení společnosti Hisense, že jasnější život nevytvářejí izolované produkty, ale ekosystém navržený podle skutečných lidských potřeb.
Prostřednictvím „Inovace pro lepší život" Hisense na veletrhu CES předvede, že budoucnost obrazovek bude navržena především pro lidi – a že nová éra dokonalých displejů začne inovací RGB MiniLED.
Tisková konference
Datum a čas: pondělí 5. ledna 2026 – 10:00 pacifického času
Místo: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, Nevada
Stánek společnosti Hisense na veletrhu CES
Termín: 6.–9. ledna 2026
Místo: stánek č. 17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada
O společnosti Hisense
Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–3. čtvrtletí 2025). Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2845285/Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026.jpg
Share this article