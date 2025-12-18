Hisense povede na veletrhu CES 2026 vývoj displejů zaměřených na člověka

News provided by

Hisense

Dec 18, 2025, 04:00 ET

ČCHING-TAO, Čína, 18. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Hisense, přední značka v oblasti globální spotřební elektroniky a domácích spotřebičů, se na světovém veletrhu spotřební elektroniky CES 2026 představí s globálním tématem „Inovace pro jasnější život" a ukáže budoucnost, ve které jsou inovace v oblasti displejů definovány přístupem zaměřenějším na člověka. Pro společnost Hisense toto téma odráží trvalý závazek navrhovat technologie, které zlepšují každodenní život a díky nimž jsou obrazovky přirozenější na pohled, udržitelnější při používání a emocionálně poutavější v domácnosti.

Continue Reading
Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026
Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026

Tato vize bude podpořena nejnovějším vývojem technologie RGB MiniLED od společnosti Hisense. Skutečné vylepšení této technologie přinese barevný výkon nové úrovně s větším komfortem pro oči a vyšší energetickou účinností. Jako původce technologie RGB MiniLED přehodnocuje Hisense světelný zdroj od samého počátku a vede odvětví do nové éry displejů, přičemž pokračuje v posouvání technologických hranic.

Kromě technologie displejů představí společnost Hisense také své nejnovější domácí spotřebiče s umělou inteligencí a inovační technologie nové generace, které ilustrují, jak inteligentní propojené systémy budou utvářet budoucnost moderního života. Tyto inovace odrážejí holistické přesvědčení společnosti Hisense, že jasnější život nevytvářejí izolované produkty, ale ekosystém navržený podle skutečných lidských potřeb.

Prostřednictvím „Inovace pro lepší život" Hisense na veletrhu CES předvede, že budoucnost obrazovek bude navržena především pro lidi – a že nová éra dokonalých displejů začne inovací RGB MiniLED.

Tisková konference
Datum a čas: pondělí 5. ledna 2026 – 10:00 pacifického času
Místo: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, Nevada

Stánek společnosti Hisense na veletrhu CES 
Termín: 6.–9. ledna 2026
Místo: stánek č. 17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada

O společnosti Hisense

Hisense, založená v roce 1969, je celosvětově uznávaným vedoucím podnikem v oblasti domácích spotřebičů a spotřební elektroniky s působností ve více než 160 zemích, specializujícím se na dodávky vysoce kvalitních multimediálních produktů, domácích spotřebičů a inteligentních IT řešení. Podle společnosti Omdia zaujímá Hisense první místo na světě v segmentu televizorů s úhlopříčkou 100 palců a více (2023–3. čtvrtletí 2025). Jako oficiální sponzor mistrovství světa ve fotbale FIFA 2026™ se společnost Hisense zavázala ke globálním sportovním partnerstvím jako způsobu, jak oslovit diváky po celém světě.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2845285/Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Hisense sera le chef de file de l'évolution des téléviseurs centrés sur l'humain au CES 2026

Hisense sera le chef de file de l'évolution des téléviseurs centrés sur l'humain au CES 2026

Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils ménagers, arrivera au CES 2026 avec son thème...
Na targach CES 2026 Hisense będzie przewodzić ewolucji wyświetlaczy skoncentrowanej na człowieku

Na targach CES 2026 Hisense będzie przewodzić ewolucji wyświetlaczy skoncentrowanej na człowieku

Hisense, czołowa międzynarodowa marka elektroniki użytkowej i urządzeń domowych, pojawi się na targach CES 2026 z globalnym hasłem „Innovating A...
More Releases From This Source

Explore

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

Consumer Electronics

Consumer Electronics

News Releases in Similar Topics