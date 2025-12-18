Компания Hisense возглавит ориентированную на человека эволюцию дисплеев на выставке CES 2026

News provided by

Hisense

Dec 18, 2025, 04:00 ET

ЦИНДАО, Китай, 18 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, продемонстрирует на выставке CES 2026 глобальную тему «Инновации для более яркой жизни», представляя будущее, в котором инновации в области дисплеев определяются подходом, более ориентированным на человека. Для компании Hisense эта тема отражает неизменную приверженность разработке технологий, которые повышают качество повседневной жизни, повышая естественность изображения, экологичность использования и эмоциональное восприятие экранов в домашних условиях.

Continue Reading
Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026
Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026

Этот подход закрепит последняя эволюция технологии RGB MiniLED от Hisense. Настоящая модернизация технологии обеспечит цветопередачу нового уровня с повышением комфорта для глаз и улучшением энергоэффективности. Компания Hisense полностью перерабатывает источник света, лежащий в основе технологии RGB MiniLED, открывая для отрасли новую эпоху дисплеев и продолжая расширять технологические границы.

Помимо технологий отображения, компания Hisense также продемонстрирует свою новейшую бытовую технику с поддержкой искусственного интеллекта и инженерные инновации нового поколения, иллюстрируя, как интеллектуальные сетевые системы будут формировать будущее современной жизни. Эти инновации отражают целостное убеждение Hisense в том, что более яркая жизнь создается не обособленными изделиями, а экосистемой, спроектированной с учетом реальных потребностей человека.

Под лозунгом «Инновации для более яркой жизни» компания Hisense продемонстрирует на выставке CES, что будущие экраны будут проектироваться с ориентацией на людей — и новая эпоха совершенства дисплеев начнется с обновления технологии RGB MiniLED.

Пресс-конференция
Дата и время: понедельник, 5 января 2026 г. — 10:00 по тихоокеанскому стандартному времени (PST)
Адрес: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Лас-Вегас, штат Невада

Стенд Hisense на выставке CES 
Даты: 6–9 января 2026 г.
Адрес: стенд №17704, Центральный зал, Las Vegas Convention Center, Лас-Вегас, штат Невада

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 3-й квартал 2025 года). Являясь официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™, Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2845285/Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Hisense Will Lead a Human-Centric Display Evolution at CES 2026

Hisense Will Lead a Human-Centric Display Evolution at CES 2026

Hisense, a leading brand in global consumer electronics and home appliances, will arrive at CES 2026 with its global theme "Innovating A Brighter...
Hisense sera le chef de file de l'évolution des téléviseurs centrés sur l'humain au CES 2026

Hisense sera le chef de file de l'évolution des téléviseurs centrés sur l'humain au CES 2026

Hisense, une marque de premier plan dans le domaine de l'électronique grand public et des appareils ménagers, arrivera au CES 2026 avec son thème...
More Releases From This Source

Explore

Household Products

Household Products

Household, Consumer & Cosmetics

Household, Consumer & Cosmetics

Retail

Retail

Consumer Electronics

Consumer Electronics

News Releases in Similar Topics