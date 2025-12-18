Компания Hisense возглавит ориентированную на человека эволюцию дисплеев на выставке CES 2026

ЦИНДАО, Китай, 18 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, ведущий мировой бренд потребительской электроники и бытовой техники, продемонстрирует на выставке CES 2026 глобальную тему «Инновации для более яркой жизни», представляя будущее, в котором инновации в области дисплеев определяются подходом, более ориентированным на человека. Для компании Hisense эта тема отражает неизменную приверженность разработке технологий, которые повышают качество повседневной жизни, повышая естественность изображения, экологичность использования и эмоциональное восприятие экранов в домашних условиях.

Этот подход закрепит последняя эволюция технологии RGB MiniLED от Hisense. Настоящая модернизация технологии обеспечит цветопередачу нового уровня с повышением комфорта для глаз и улучшением энергоэффективности. Компания Hisense полностью перерабатывает источник света, лежащий в основе технологии RGB MiniLED, открывая для отрасли новую эпоху дисплеев и продолжая расширять технологические границы.

Помимо технологий отображения, компания Hisense также продемонстрирует свою новейшую бытовую технику с поддержкой искусственного интеллекта и инженерные инновации нового поколения, иллюстрируя, как интеллектуальные сетевые системы будут формировать будущее современной жизни. Эти инновации отражают целостное убеждение Hisense в том, что более яркая жизнь создается не обособленными изделиями, а экосистемой, спроектированной с учетом реальных потребностей человека.

Под лозунгом «Инновации для более яркой жизни» компания Hisense продемонстрирует на выставке CES, что будущие экраны будут проектироваться с ориентацией на людей — и новая эпоха совершенства дисплеев начнется с обновления технологии RGB MiniLED.

Пресс-конференция

Дата и время: понедельник, 5 января 2026 г. — 10:00 по тихоокеанскому стандартному времени (PST)

Адрес: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Лас-Вегас, штат Невада

Стенд Hisense на выставке CES

Даты: 6–9 января 2026 г.

Адрес: стенд №17704, Центральный зал, Las Vegas Convention Center, Лас-Вегас, штат Невада

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю от 100 дюймов (с 2023 года по 3-й квартал 2025 года). Являясь официальным спонсором Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026™, Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2845285/Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026.jpg