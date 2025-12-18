Na targach CES 2026 Hisense będzie przewodzić ewolucji wyświetlaczy skoncentrowanej na człowieku

QINGDAO, Chiny, 18 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa międzynarodowa marka elektroniki użytkowej i urządzeń domowych, pojawi się na targach CES 2026 z globalnym hasłem „Innovating A Brighter Life (Innowacje dla lepszego życia)", prezentując wizję przyszłości, w której innowacje w dziedzinie wyświetlaczy są definiowane przez podejście bardziej skoncentrowane na człowieku. Dla Hisense hasło to odzwierciedla trwałe zaangażowanie w projektowanie technologii, które podnoszą jakość codziennego życia - czyniąc ekrany bardziej naturalnymi dla wzroku, bardziej zrównoważonymi w użytkowaniu oraz bardziej angażującymi emocjonalnie w przestrzeni domowej.

Fundamentem tej wizji będzie najnowsza ewolucja technologii RGB MiniLED firmy Hisense. Prawdziwe udoskonalenie tej technologii zapewni nowy poziom jakości odwzorowania kolorów, lepszy komfort dla oczu oraz zwiększoną efektywność energetyczną. Jako twórca RGB MiniLED Hisense na nowo zaprojektował silnik świetlny - wprowadzając branżę w nową erę wyświetlaczy przy jednoczesnym nieustannym przesuwaniu granic technologicznych.

Poza technologią wyświetlaczy Hisense zaprezentuje również najnowsze urządzenia domowe zasilane sztuczną inteligencją oraz innowacje inżynieryjne nowej generacji, ukazując, jak inteligentne, połączone systemy będą kształtować przyszłość nowoczesnego stylu życia. Innowacje te odzwierciedlają holistyczne przekonanie Hisense, że lepsze życie jest możliwe nie dzięki pojedynczym produktom, lecz dzięki ekosystemowi zaprojektowanemu wokół rzeczywistych potrzeb człowieka.

Poprzez hasło „Innovating A Brighter Life" Hisense zademonstruje na targach CES, że przyszłość ekranów będzie tworzona przede wszystkim z myślą o ludziach - oraz że nowa era doskonałości wyświetlaczy rozpocznie się innowacjami w zakresie RGB MiniLED.

Konferencja prasowa

Data i godzina: poniedziałek, 5 stycznia 2026 r. - godz. 10:00 czasu PST

Miejsce: South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, Nevada

Stoisko Hisense na CES

Termin: 6-9 stycznia 2026 r.

Miejsce: stoisko nr 17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, Nevada

Hisense

Firma Hisense, założona w 1969 r., jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej, z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia firma Hisense zajmuje pozycję lidera w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (lata 2023 - III kwartał 2025). Jako pierwszy oficjalny partner Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2845285/Hisense_Will_Lead_a_Human_Centric_Display_Evolution_at_CES_2026.jpg