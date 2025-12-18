海信將在2026年國際消費電子展上引領以人為本的顯示技術革新

新聞提供者Hisense
青島2025年12月18日 /美通社/ -- 作為全球消費電子及家電領域的領軍品牌，海信將以「Innovating A Brighter Life」這一全球主題，亮相2026年國際消費電子展(CES)，展現以人為本理念定義下的、顯示技術創新的未來。對海信而言，這一主題體現了其始終如一的承諾，即致力於設計能夠提升日常生活品質的技術——讓屏幕觀看更自然、使用更加可持續、居家體驗更具情感共鳴。
這一願景將以海信最新一代RGB MiniLED技術為支撐。該技術實現真正升級，將在提升眼睛舒適度和增強能效的同時，帶來更上一層樓的色彩表現。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信正在從光源本身出發，對顯示光學引擎進行重新設計——引領行業邁入顯示新紀元，同時持續突破技術邊界。
除顯示技術外，海信還將展示其最新的人工智能(AI)家電產品，以及新一代工程創新成果，展現智能互聯繫統將如何塑造現代生活的未來圖景。這些創新成果體現了海信的整體理念：更美好的生活並非由孤立的產品創造，而是由圍繞人類真實需求設計的生態系統所構建。
通過「Innovating A Brighter Life」這一主題，海信將在CES上展示：未來的屏幕設計將以人為本，而顯示技術卓越新時代的開啟，將以RGB MiniLED創新技術為起點。
新聞發布會
舉辦時間：（太平洋標准時間）2026年1月5日（星期一）上午10:00
舉辦地點：South Convention Center, South Seas Ballroom F, Las Vegas, NV（內華達州拉斯維加斯）
海信在CES的展位信息
參展日期：2026年1月6日至9日
展位地點：Booth #17704, Central Hall, Las Vegas Convention Center, Las Vegas, NV（內華達州拉斯維加斯）
關於海信
海信創立於1969年，是全球公認的家電與消費電子領軍企業，業務覆蓋160多個國家，專注於提供高品質的多媒體產品、家電及智能IT解決方案。據Omdia數據，2023年至2025年第三季度，海信在全球100英寸及以上電視細分市場位居榜首。作為2026年國際足聯世界杯™(FIFA World Cup 2026™)的官方贊助商，海信致力於通過全球體育合作，與全世界的觀眾建立聯繫。
