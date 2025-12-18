海信將在2026年國際消費電子展上引領以人為本的顯示技術革新

青島2025年12月18日 /美通社/ -- 作為全球消費電子及家電領域的領軍品牌，海信將以「Innovating A Brighter Life」這一全球主題，亮相2026年國際消費電子展(CES)，展現以人為本理念定義下的、顯示技術創新的未來。對海信而言，這一主題體現了其始終如一的承諾，即致力於設計能夠提升日常生活品質的技術——讓屏幕觀看更自然、使用更加可持續、居家體驗更具情感共鳴。

這一願景將以海信最新一代RGB MiniLED技術為支撐。該技術實現真正升級，將在提升眼睛舒適度和增強能效的同時，帶來更上一層樓的色彩表現。作為RGB MiniLED技術的開創者，海信正在從光源本身出發，對顯示光學引擎進行重新設計——引領行業邁入顯示新紀元，同時持續突破技術邊界。