Wraz z pojawieniem się nowych możliwości dla urządzeń AI firma HONOR wzywa do otwartej współpracy w ramach nowej wizji ekosystemu AI

Aby stworzyć prawdziwie zunifikowany interfejs, firma z entuzjazmem realizuje strategię otwartego ekosystemu urządzeń AI poprzez platformę HONOR AI Connect

BARCELONA, Hiszpania, 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- 2 marca globalna firma HONOR, zajmująca się ekosystemem urządzeń AI, przedstawiła swój plan działania dotyczący ekosystemu AI podczas panelu dyskusyjnego ConnectAI, który odbył się podczas Mobile World Congress (MWC) 2026. Firma HONOR ujawniła swoją strategię realizacji otwartego ekosystemu urządzeń za pośrednictwem platformy HONOR AI Connect, która do końca 2026 r. ma zintegrować ponad 20 000 usług AI.

Fang Fei, President of Products at HONOR expressed her views about the convergence of AI, devices and connectivity.

Strategia ta oznacza przyspieszenie transformacji firmy HONOR z producenta smartfonów w wiodącą globalną firmę zajmującą się ekosystemem urządzeń AI. Główną siłą napędową jest kompleksowo ulepszona platforma HONOR AI Connect, która udostępnia podstawowe możliwości AI firmy HONOR wszystkim partnerom ekosystemu. Zmiana ta wykracza poza zwykłą komunikację i zmierza w kierunku głębokiej wymiany informacji, mając na celu stworzenie osobistego awatara dla użytkowników w ramach rozległego, międzymarkowego ekosystemu urządzeń.

Podczas panelu dyskusyjnego Fang Fei, prezes ds. produktów w HONOR, wraz z Philippem Lucasem, wiceprezesem Orange Innovation ds. partnerstw, treści i urządzeń, przeprowadzili wnikliwą rozmowę na temat konwergencji sztucznej inteligencji, urządzeń i łączności. Koncentrując się na temacie „przełamywania barier", firma HONOR podkreśliła swoje zaangażowanie we współpracę z partnerami takimi jak Orange w celu rozszerzenia działalności na nowe kategorie sprzętu, w tym edukację, inteligentne domy, produkty audio, zwierzęta domowe i zabawki.

Aby zilustrować tę wizję, Fang Fei nawiązała do historii ewolucji, wyjaśniając, że branża znajduje się u progu „eksplozji kambryjskiej" w dziedzinie urządzeń AI. Zauważyła, że podobnie jak pierwotna eksplozja kambryjska miliony lat temu doprowadziła do nagłego pojawienia się niezliczonych nowych form życia, świat wkrótce będzie świadkiem podobnej szybkiej i masowej dywersyfikacji nowych, inteligentnych urządzeń. W wyniku tej ewolucji sztuczna inteligencja przybierze nowe formy, od „sztucznej inteligencji w ciele robota" (Embodied AI), jak robotyczny telefon HONOR Robot Phone, po wyspecjalizowane urządzenia towarzyszące oparte na sztucznej inteligencji, nad którymi HONOR pracuje wraz ze swoimi partnerami.

„W HONOR uważamy, że >>ogrody otoczone mure<< powinny przejść do historii - powiedziała Fang Fei, prezes ds. produktów w HONOR. - Nasza wizja jest prosta. Chcemy połączyć nasze podejście zorientowane na człowieka z technologią, aby zmaksymalizować potencjał każdego człowieka. W tym celu tworzymy asystentów AI, którzy sprawiają, że użytkownicy stają się bardziej kreatywni i zintegrowani".

Głębsza transformacja zachodzi dzięki ewolucji naszych podstawowych technologii rozproszonych. W przeszłości interakcja między człowiekiem a komputerem ograniczała się do jednego ekranu. Dzisiaj, dzięki technologii rozproszonej, przełamaliśmy fizyczne granice sprzętu.

Zmiana ta przejawia się w dwóch kluczowych trendach: „oddzieleniu" inteligentnego sprzętu, w wyniku którego urządzenia ewoluują w kierunku wyspecjalizowanych urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do konkretnych scenariuszy, oraz wszechobecności punktów dostępu do sztucznej inteligencji, co tworzy nowe paradygmaty interakcji dostosowane do rzeczywistych kontekstów.

Aby stworzyć prawdziwie zunifikowane doświadczenie w obliczu tego wyzwania, firma HONOR realizuje strategię otwartego ekosystemu urządzeń AI poprzez platformę HONOR AI Connect. W tym nowym świecie „interfejsem" jest agent AI - osobisty cyfrowy bliźniak żyjący na urządzeniach użytkownika. Dzięki otwartej platformie ten cyfrowy bliźniak rozumie intencje użytkownika na jego telefonie i przenosi tę wiedzę do podłączonego samochodu, inteligentnego domu lub robota usługowego, umożliwiając płynną, inteligentną ciągłość.

Nowa generacja urządzeń odchodzi od tradycyjnych form. Ilustruje ona koncepcję HONOR dotyczącą rozszerzonej inteligencji (Augmented Human Intelligence, AHI), przekształcającą urządzenia z pasywnych narzędzi w proaktywnych partnerów. Doskonałym przykładem jest robotyczny telefon HONOR Robot Phone - przełomowe urządzenie łączące innowacje w dziedzinie smartfonów z robotyką. Działa ono jak osobisty operator kamery, automatycznie śledząc i nagrywając wideo, dzięki czemu użytkownicy mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu własnych wspomnień.

Podczas oficjalnej premiery, która odbyła się 1 marca, firma HONOR zaprezentowała swój najnowszy składany smartfon wykorzystujący natywną sztuczną inteligencję, ultracienki model HONOR Magic V6, a także najnowszą generację innowacyjnych komputerów, tabletów i innych urządzeń. Od robotycznego telefonu Robot Phone po najnowsze innowacje w zakresie składanych urządzeń, tabletów i komputerów - zapraszamy światowe media i uczestników MWC do odwiedzenia stoiska HONOR w hali 3, aby na własne oczy przekonać się, jak wygląda przyszłość inteligentnych urządzeń.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej pod adresem www.honor.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2924555/Fang_Fei_President_Products_HONOR_expressed_views_convergence_AI_devices.jpg