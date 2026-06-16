Shanghai Electric Tampilkan Penyelesaian Kolaboratif Rantaian Penuh bagi Peralihan Karbon Sifar di Ekspo Keneutralan Karbon 2026

SHANGHAI, 16 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric ("Syarikat") (SEHK: 02727, SSE: 601727) telah menamatkan pamerannya dengan jayanya di Ekspo Keneutralan Karbon Antarabangsa Shanghai 2026 dalam Teknologi, Produk dan Pencapaian (Ekspo Keneutralan Karbon 2026) yang diadakan dari 10 hingga 12 Jun di Shanghai berdasarkan tema "Engineering the Optimal Zero-Carbon Solution" ("Merekayasa Penyelesaian Karbon-Sifar Optimum").

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Dengan membentangkan pencapaian pembinaan taman karbon sifar, inovasi teknologi rendah karbon dan penyelesaian produk hijau, Shanghai Electric mengetengahkan keupayaan terasnya dalam sinergi rantaian penuh, penyesuaian berdasarkan permintaan dan pelaksanaan projek. Rantaian nilai peralatan tenaga bersepadunya membolehkan penyelesaian disesuaikan untuk pelbagai senario serta menyokong pembangunan hijau dan rendah karbon.

Taman industri merupakan platform penting dalam pembangunan hijau dan rendah karbon. Di ekspo tersebut, Shanghai Electric mengeluarkan "White Paper on Technical Measures for Zero-Carbon Park Planning and Construction", yang menawarkan panduan sistematik dan boleh dilaksanakan bagi pembangunan taman hijau dan rendah karbon. Berteraskan kecekapan tenaga, penggantian sumber tenaga dan kitaran sumber, Shanghai Electric menawarkan perkhidmatan menyeluruh daripada perancangan dan pembinaan hinggalah operasi. Penyelesaian rantaian penuhnya meliputi bekalan tenaga bersih, infrastruktur rendah karbon, kitar semula sumber serta operasi dan penyelenggaraan (O&M) pintar.

Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, Syarikat memajukan beberapa projek demonstrasi untuk pembangunan taman hijau dan rendah karbon, termasuk projek "Zero-Carbon Bay" di Kawasan Khas Lin-gang, Shanghai dan sebuah taman tenaga pintar di Shantou, Wilayah Guangdong. Dipilih sebagai salah satu daripada 52 taman karbon sifar negara pertama China dan merupakan satu-satunya projek di Shanghai yang menerima designasi tersebut, projek Lin-gang menonjolkan peranan Shanghai Electric dalam aspek perancangan, pembinaan dan pelaksanaan operasi, serta keupayaannya membangunkan sistem karbon sifar bersepadu untuk industri pembuatan termaju. Projek Shantou mengintegrasikan pengurusan tenaga angin, solar, penyimpanan, pengecasan dan tenaga pintar, serta menerima sijil keneutralan karbon pertama Guangdong.

Dengan keupayaan tenaga baharu kategori penuh merentasi angin, solar, penyimpanan, hidrogen dan nuklear, Shanghai Electric meliputi rantaian karbon sifar daripada penjanaan kepada platform pintar dan peralatan jimat tenaga. Sinergi rantaian penuh menyediakan asas teknologi dan industri yang mantap untuk membina senario karbon sifar.

Shanghai Electric turut mengeluarkan data sumbangan pengurangan karbon sosial untuk tahun kedua berturut-turut. Pada tahun 2025, Syarikat mencapai pengurangan kira-kira 389 juta tan setara CO₂ dan terus mengaplikasikan teknologi hijau dan keupayaan industri bagi memacu peralihan rendah karbon.

Sementara itu, Shanghai Electric turut memperkenalkan strategi pembangunan ESG fasa seterusnya, sekali gus menegaskan semula komitmennya terhadap inovasi teknologi bersih, pengurusan rendah karbon dan tadbir urus kemampanan ketika ia bekerjasama dengan rakan kongsi global untuk menyokong peralihan karbon sifar global.

SOURCE Shanghai Electric