Shanghai Electric تقدّم حلولاً تعاونية متكاملة عبر سلسلة القيمة لدعم التحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، وذلك خلال فعاليات معرض الحياد الكربوني 2026

شنغهاي، 17 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت Shanghai Electric ("الشركة") (المدرجة في بورصة هونغ كونغ للأوراق المالية بالرمز: 02727، وبورصة شنغهاي بالرمز: 601727) عن اختتام مشاركتها بنجاح في معرض شنغهاي الدولي للحياد الكربوني 2026 في التقنيات والمنتجات والإنجازات (معرض الحياد الكربوني 2026)، والذي أُقيم خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو في مدينة شنغهاي، تحت شعار "هندسة الحل الأمثل لاقتصاد خالٍ من الكربون".

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من خلال عرض إنجازاتها في إنشاء المجمعات الصناعية الخالية من الكربون، إلى جانب ابتكاراتها في تقنيات خفض الانبعاثات وحلول المنتجات الخضراء، استعرضت شركة Shanghai Electric قدراتها الأساسية في التكامل عبر سلسلة القيمة الكاملة، والتخصيص حسب الطلب، وتنفيذ المشاريع بكفاءة عالية. تُمكّن سلسلة القيمة المتكاملة لمعدات الطاقة لدى الشركة من تقديم حلول مخصصة لمختلف السيناريوهات، كما تدعم التنمية الخضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية.

تُعدّ المناطق الصناعية منصات أساسية ومحورية لتعزيز التنمية الخضراء منخفضة الانبعاثات الكربونية. وخلال المعرض، أصدرت شركة Shanghai Electric "المستند التقني حول التدابير التقنية لتخطيط وإنشاء المجمعات الصناعية الخالية من الكربون"، والذي يقدم إرشادات قابلة للتطبيق لدعم تطوير المجمعات الصناعية الخضراء ومنخفضة الانبعاثات الكربونية. تركّز شركة Shanghai Electric على كفاءة الطاقة، واستبدال مصادر الطاقة التقليدية بحلول أكثر استدامة، وتدوير الموارد، حيث تقدم خدمات متكاملة تغطي جميع المراحل بدءًا من التخطيط مرورًا بالبناء ووصولاً إلى التشغيل. تشمل حلول الشركة المتكاملة عبر سلسلة القيمة إمدادات الطاقة النظيفة، والبنية التحتية منخفضة الكربون، وإعادة تدوير الموارد، إضافة إلى عمليات التشغيل والصيانة (O&M) الذكية.

في السنوات الأخيرة، قامت الشركة بتطوير عدة مشاريع تجريبية لدعم إنشاء المجمعات الصناعية الخضراء ومنخفضة الانبعاثات، بما في ذلك مشروع "خليج خالٍ من الكربون" في منطقة لينغانغ الخاصة في شنغهاي، إضافة إلى مجمّع طاقة ذكي في مدينة شانتو بمقاطعة قوانغدونغ. تم اختيار مشروع لينغانغ ليكون واحدًا من أول 52 مجمعًا وطنيًا خاليًا من الكربون في الصين، وهو المشروع الوحيد في مدينة شنغهاي الذي حصل على هذا التصنيف. ويُبرز هذا المشروع الدور الذي تلعبه شركة Shanghai Electric في التخطيط والبناء والتشغيل، بالإضافة إلى قدرتها على تطوير أنظمة متكاملة خالية من الكربون تخدم قطاعات التصنيع المتقدم. يُدمج مشروع شانتو بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية والتخزين وشحن المركبات وإدارة الطاقة الذكية، وقد حصل على أول شهادة حياد كربوني في مقاطعة قوانغدونغ.

بفضل قدراتها المتكاملة في مجال الطاقة الجديدة بمختلف فئاتها، بما يشمل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتخزين الطاقة والهيدروجين والطاقة النووية، تغطي شركة Shanghai Electric سلسلة الطاقة الخالية من الكربون، بدءًا من إنتاج الطاقة وصولاً إلى المنصات الذكية ومعدات ترشيد استهلاك الطاقة. يوفر التكامل عبر سلسلة القيمة الكاملة أساسًا تقنيًا وصناعيًا قويًا يتيح تطوير سيناريوهات خالية من الكربون.

كما قامت شركة Shanghai Electric أيضًا بنشر بيانات مساهمتها في خفض الانبعاثات الكربونية المجتمعية للعام الثاني على التوالي. في عام 2025، حققت الشركة خفضًا يُقدّر بنحو 389 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مواصلةً توظيف تقنياتها الخضراء وقدراتها الصناعية لدعم وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

وفي الوقت نفسه، كشفت شركة Shanghai Electric عن استراتيجية المرحلة التالية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، مؤكدةً التزامها المستمر بابتكار التقنيات النظيفة، وإدارة الانبعاثات منخفضة الكربون، وتعزيز حوكمة الاستدامة، وذلك في إطار تعاونها مع الشركاء العالميين لدعم وتسريع التحول العالمي نحو اقتصاد خالٍ من الكربون.