Shanghai Electric นำเสนอโซลูชันความร่วมมือครบวงจรตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ในงาน Carbon Neutrality Expo 2026
News provided byShanghai Electric
16 Jun, 2026, 17:09 CST
เซี่ยงไฮ้, 16 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) ประสบความสำเร็จในการจัดแสดงผลงานในงาน 2026 Shanghai International Carbon Neutrality Expo in Technologies, Products and Achievements (Carbon Neutrality Expo 2026) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน ณ นครเซี่ยงไฮ้ ภายใต้แนวคิด "Engineering the Optimal Zero-Carbon Solution"
ด้วยการนำเสนอความสำเร็จด้านการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ นวัตกรรมเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ และโซลูชันผลิตภัณฑ์สีเขียว Shanghai Electric ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพหลักของบริษัทในด้านการบูรณาการตลอดห่วงโซ่คุณค่า การปรับแต่งโซลูชันตามความต้องการ และความสามารถในการดำเนินโครงการอย่างครบวงจร ห่วงโซ่คุณค่าด้านอุปกรณ์พลังงานแบบบูรณาการของบริษัทช่วยให้สามารถพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมกับสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย และสนับสนุนการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปล่อยคาร์บอนต่ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นิคมอุตสาหกรรมถือเป็นแพลตฟอร์มสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและคาร์บอนต่ำ ในงานครั้งนี้ Shanghai Electric ได้เผยแพร่เอกสาร "White Paper on Technical Measures for Zero-Carbon Park Planning and Construction" ซึ่งนำเสนอแนวทางเชิงระบบที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสำหรับการพัฒนาและก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยมุ่งเน้นด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การทดแทนพลังงาน และการหมุนเวียนทรัพยากร Shanghai Electric สามารถให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่การวางแผน การก่อสร้าง ไปจนถึงการดำเนินงาน โซลูชันตลอดห่วงโซ่คุณค่าของบริษัทครอบคลุมการจัดหาพลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐานคาร์บอนต่ำ การรีไซเคิลทรัพยากร และระบบปฏิบัติการและบำรุงรักษาอัจฉริยะ
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Shanghai Electric ได้ผลักดันโครงการต้นแบบด้านการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมสีเขียวและคาร์บอนต่ำหลายโครงการ อาทิ โครงการ "Zero-Carbon Bay" ในเขตพิเศษหลินก่างของนครเซี่ยงไฮ้ และโครงการนิคมพลังงานอัจฉริยะในเมืองซัวเถา มณฑลกวางตุ้ง โครงการหลินก่างได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์แห่งชาติชุดแรกจำนวน 52 แห่งของจีน และเป็นโครงการเดียวในนครเซี่ยงไฮ้ที่ได้รับการรับรองดังกล่าว สะท้อนถึงบทบาทของ Shanghai Electric ในด้านการวางแผน การก่อสร้าง และการบริหารจัดการการดำเนินงาน ตลอดจนความสามารถในการสร้างระบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์แบบบูรณาการสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูง ขณะที่โครงการในเมืองซัวเถาได้ผสานพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน ระบบชาร์จไฟ และระบบบริหารจัดการพลังงานอัจฉริยะเข้าด้วยกันอย่างครบวงจร และยังได้รับใบรับรองความเป็นกลางทางคาร์บอนฉบับแรกของมณฑลกวางตุ้งอีกด้วย
ด้วยศักยภาพด้านพลังงานใหม่ที่ครอบคลุมทุกประเภท ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบกักเก็บพลังงาน ไฮโดรเจน และพลังงานนิวเคลียร์ Shanghai Electric สามารถครอบคลุมห่วงโซ่คุณค่าคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การผลิตพลังงาน แพลตฟอร์มอัจฉริยะ ไปจนถึงอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน การบูรณาการตลอดห่วงโซ่ดังกล่าวช่วยสร้างรากฐานทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง เพื่อรองรับการพัฒนาและการใช้งานระบบคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในหลากหลายรูปแบบ
Shanghai Electric ยังได้เปิดเผยข้อมูลผลการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยคาร์บอนของสังคมเป็นปีที่สองติดต่อกัน โดยในปี 2568 บริษัทสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าได้ประมาณ 389 ล้านตัน ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงการที่บริษัทนำเทคโนโลยีสีเขียวและศักยภาพทางอุตสาหกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างต่อเนื่อง
ขณะเดียวกัน Shanghai Electric ยังได้เปิดเผยกลยุทธ์การพัฒนาด้าน ESG ระยะต่อไป โดยตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาด การบริหารจัดการคาร์บอนต่ำ และการกำกับดูแลด้านความยั่งยืนบริษัทจะเดินหน้าทำงานร่วมกับพันธมิตรทั่วโลกเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง
SOURCE Shanghai Electric
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