Shanghai Electric、カーボンニュートラル博覧会2026でゼロカーボン移行に向けた全チェーン連携ソリューションを披露

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Shanghai Electric

16 6月, 2026, 17:28 JST

上海、2026年6月16日 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric（「当社」）（SEHK: 02727、SSE: 601727）は、6月10日から12日まで上海で「最適なゼロカーボンソリューションの構築（Engineering the Optimal Zero-Carbon Solution）」をテーマに開催された「2026年上海国際カーボンニュートラル技術・製品・成果博覧会（2026 Shanghai International Carbon Neutrality Expo in Technologies, Products and Achievements、Carbon Neutrality Expo 2026）」への出展を成功裏に終えました。

Shanghai Electricは、ゼロカーボンパーク建設の成果、低炭素技術の革新、グリーン製品ソリューションを紹介し、全チェーン連携、ニーズに応じたカスタマイズ、プロジェクト遂行における中核的能力を示しました。同社の統合型エネルギー設備バリューチェーンは、多様な用途・場面に合わせたソリューションを可能にし、グリーンで低炭素な発展を支えています。

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産業団地は、グリーンで低炭素な発展を進めるうえで重要な基盤です。同展示会でShanghai Electricは、「ゼロカーボンパークの計画・建設に向けた技術施策に関する白書」を発表し、グリーンで低炭素なパーク開発に向けた体系的で実行可能な指針を示しました。Shanghai Electricは、エネルギー効率化、エネルギー代替、資源循環を軸に、計画・建設から運用まで一貫したサービスを提供しています。同社の全チェーンソリューションは、クリーンエネルギー供給、低炭素インフラ、資源リサイクル、スマート運用・保守（O&M）を網羅しています。

近年、当社は上海市臨港特別区における「ゼロカーボン・ベイ（Zero-Carbon Bay）」プロジェクトや、広東省汕頭市のスマートエネルギーパークなど、グリーンで低炭素なパーク開発に向けた複数の実証プロジェクトを推進してきました。中国初の52か所の国家ゼロカーボンパークの1つに選定され、上海で唯一この指定を受けた臨港プロジェクトは、計画、建設、運用面でShanghai Electricが果たす役割に加え、先進製造業向けに統合型ゼロカーボンシステムを構築する同社の能力を示しています。汕頭プロジェクトは、風力、太陽光、蓄電、充電、スマートエネルギー管理を統合したもので、広東省初のカーボンニュートラル認証を取得しています。

風力、太陽光、蓄電、水素、原子力にわたる新エネルギー分野の能力により、Shanghai Electricは発電からスマートプラットフォーム、省エネ設備に至るまでのゼロカーボンチェーンを網羅しています。全チェーン連携は、ゼロカーボンシナリオの構築に向けた強固な技術・産業基盤を提供しています。

Shanghai Electricはまた、炭素削減への社会的貢献データを2年連続で公表しました。2025年、当社はCO₂換算で約3億8,900万トンの削減を達成し、グリーン技術と産業能力を引き続き活用して低炭素移行を推進しました。

一方、Shanghai Electricは次段階のESG戦略を発表し、クリーンテクノロジーの革新、低炭素経営、サステナビリティ・ガバナンスへの取り組みを改めて表明するとともに、グローバルパートナーと連携して世界のゼロカーボン移行を支援していく方針を示しました。

SOURCE Shanghai Electric

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