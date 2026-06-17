Podczas Carbon Neutrality Expo 2026 Shanghai Electric prezentuje oparte na współpracy rozwiązania w ramach całego łańcucha wartości na rzecz przejścia na gospodarkę zeroemisyjną

SZANGHAJ, 17 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Shanghai Electric („Spółka") (SEHK: 02727, SSE: 601727) z sukcesem zakończyła udział w targach Shanghai International Carbon Neutrality Expo in Technologies, Products and Achievements 2026 (Carbon Neutrality Expo 2026), które odbyły się w dniach 10-12 czerwca w Szanghaju pod hasłem „Projektowanie optymalnych rozwiązań dla gospodarki zeroemisyjnej".

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Prezentując osiągnięcia w zakresie budowy parków przemysłowych o zerowej emisji netto, innowacje w obszarze technologii niskoemisyjnych oraz ekologiczne rozwiązania produktowe, Shanghai Electric zaprezentował kluczowe kompetencje w zakresie synergii całego łańcucha wartości, dostosowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb i realizacji inwestycji. Zintegrowany łańcuch wartości urządzeń energetycznych firmy umożliwia opracowywanie rozwiązań dopasowanych do różnorodnych zastosowań i wspiera rozwój oparty na zasadach zielonej i niskoemisyjnej gospodarki.

Parki przemysłowe stanowią istotne platformy wspierające zieloną i niskoemisyjną transformację. Podczas targów Shanghai Electric opublikował „Białą księgę dotyczącą środków technicznych planowania i budowy parków zeroemisyjnych", oferującą usystematyzowane i praktyczne wytyczne dla rozwoju takich obiektów. Koncentrując się na efektywności energetycznej, zastępowaniu konwencjonalnych źródeł energii i gospodarce o obiegu zamkniętym, firma zapewnia kompleksowe usługi obejmujące planowanie, budowę i eksploatację. Jej rozwiązania obejmujące cały łańcuch wartości uwzględniają dostawy czystej energii, infrastrukturę niskoemisyjną, recykling zasobów oraz inteligentną eksploatację i utrzymanie ruchu.

W ostatnich latach spółka realizowała szereg projektów demonstracyjnych wspierających rozwój zielonych i niskoemisyjnych parków przemysłowych, w tym inwestycję „Zero-Carbon Bay" w specjalnej strefie Lin-gang w Szanghaju oraz inteligentny park energetyczny w mieście Shantou w prowincji Guangdong. Inwestycja w Lin-gang, wybrana do grona pierwszych 52 krajowych parków zeroemisyjnych w Chinach i jedyna inwestycja z Szanghaju z tym wyróżnieniem, podkreśla rolę Shanghai Electric w zakresie planowania, budowy i wdrażania operacyjnego, a także zdolność firmy do tworzenia zintegrowanych systemów zeroemisyjnych dla zaawansowanych gałęzi przemysłu wytwórczego. Inwestycja w Shantou łączy energetykę wiatrową, fotowoltaikę, magazynowanie energii, infrastrukturę ładowania i inteligentne zarządzanie energią, a także jako pierwsza w prowincji Guangdong uzyskała certyfikat neutralności węglowej.

Dzięki pełnym kompetencjom w obszarze nowych źródeł energii - obejmującym energetykę wiatrową, słoneczną, magazynowanie energii, wodór i energetykę jądrową - Shanghai Electric obejmuje cały zeroemisyjny łańcuch wartości: od wytwarzania energii po inteligentne platformy zarządzania i urządzenia zwiększające efektywność energetyczną. Synergia całego łańcucha zapewnia solidne podstawy technologiczne i przemysłowe do budowy scenariuszy gospodarki zeroemisyjnej.

Spółka Shanghai Electric już drugi rok z rzędu publikuje dane dotyczące swojego wkładu w ograniczanie emisji dwutlenku węgla. W 2025 r. spółka przyczyniła się do redukcji emisji o około 389 milionów ton ekwiwalentu CO2, kontynuując wykorzystanie swoich zielonych technologii i potencjału przemysłowego na rzecz transformacji niskoemisyjnej.

Jednocześnie Shanghai Electric zaprezentował strategię rozwoju ESG na kolejny etap działalności, ponownie potwierdzając zaangażowanie w innowacje w obszarze czystych technologii, zarządzanie niskoemisyjne i odpowiedzialny ład korporacyjny. Spółka deklaruje dalszą współpracę z partnerami na całym świecie na rzecz wspierania globalnej transformacji ku gospodarce zeroemisyjnej.