Shanghai Electric presenta soluciones colaborativas de cadena completa para la transición hacia las cero emisiones de carbono en la Exposición Internacional de Tecnologías, Productos y Logros de la Neutralidad de Carbono 2026

SHANGHÁI, 16 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric ("la compañía") (SEHK: 02727, SSE: 601727) concluyó con éxito su participación en la Exposición Internacional de Tecnologías, Productos y Logros de la Neutralidad de Carbono 2026 (Carbon Neutrality Expo 2026), celebrada del 10 al 12 de junio en Shanghái bajo el lema "Diseñando la solución óptima de cero emisiones de carbono".

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Al presentar los logros en el sector de la construcción de parques con cero emisiones de carbono, las innovaciones en tecnologías bajas en carbono y las soluciones de productos ecológicos, Shanghai Electric demostró sus capacidades fundamentales en materia de sinergia en toda la cadena de suministro, personalización a medida y ejecución de proyectos. Su cadena de valor integrada de equipos energéticos permite ofrecer soluciones a medida para diversos escenarios y respalda un desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono.

Los parques industriales son plataformas fundamentales para el desarrollo ecológico y con bajas emisiones de carbono. En la exposición, Shanghai Electric presentó el "Informe oficial sobre medidas técnicas para la planificación y construcción de parques con cero emisiones de carbono", en el que se ofrecen orientaciones sistemáticas y prácticas para desarrollar parques ecológicos y con bajas emisiones de carbono. Con un enfoque centrado en la eficiencia energética, la sustitución de fuentes de energía y la economía circular, Shanghai Electric ofrece servicios integrales que abarcan desde la planificación y la construcción hasta la operación. Sus soluciones integrales abarcan el suministro de energía limpia, las infraestructuras bajas en carbono, el reciclaje de recursos y la operación y mantenimiento inteligentes.

En los últimos años, la compañía ha impulsado varios proyectos de demostración para desarrollar parques ecológicos y con bajas emisiones de carbono, entre los que se incluyen el proyecto "Zero-Carbon Bay" en la zona especial de Lingang, en Shanghái, y un parque energético inteligente en Shantou, provincia de Guangdong. Seleccionado como uno de los primeros 52 parques nacionales con cero emisiones de carbono de China y el único proyecto de Shanghái en recibir esta designación, el proyecto de Lingang destaca el papel de Shanghai Electric en la planificación, construcción y puesta en marcha operativa, así como su capacidad para crear sistemas integrados con cero emisiones de carbono destinados a las industrias manufactureras avanzadas. El proyecto de Shantou integra energía eólica, solar, almacenamiento, recarga y gestión inteligente de la energía, y ha recibido el primer certificado de neutralidad de carbono de Guangdong.

Con capacidades integrales en energías renovables como la eólica, la solar, el almacenamiento, el hidrógeno y la nuclear, Shanghai Electric cubre toda la cadena de cero emisiones de carbono, desde la generación hasta las plataformas inteligentes y los equipos de ahorro energético. La sinergia en toda la cadena ofrece una base tecnológica e industrial sólida para desarrollar escenarios con cero emisiones de carbono.

Shanghai Electric también publicó, por segundo año consecutivo, datos sobre su contribución a la reducción de las emisiones de carbono. En 2025, la empresa logró una reducción de aproximadamente 389 millones de toneladas de CO₂ equivalente, y siguió aplicando sus tecnologías ecológicas y sus capacidades industriales para impulsar la transición hacia una economía baja en carbono.

Por su parte, Shanghai Electric dio a conocer su estrategia de desarrollo ambiental, social y de gobernanza (ESG) para la próxima fase, y así reafirma su compromiso con la innovación en tecnologías limpias, la gestión con bajas emisiones de carbono y la gobernanza sostenible, al tiempo que colabora con socios internacionales para apoyar la transición global hacia las cero emisiones de carbono.

FUENTE Shanghai Electric