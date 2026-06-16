Компания Shanghai Electric представила комплексные решения для перехода к безуглеродной экономике на выставке Carbon Neutrality Expo 2026

ШАНХАЙ, 17 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric («Компания») (SEHK: 02727, SSE: 601727) успешно завершила участие в Шанхайской международной выставке технологий, продуктов и достижений в области углеродной нейтральности (Carbon Neutrality Expo 2026), проходившей в Шанхае с 10 по 12 июня под девизом «Проектирование оптимального решения для достижения нулевого уровня выбросов углерода» (Engineering the Optimal Zero-Carbon Solution).

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Представив достижения в области строительства углеродно-нейтральных индустриальных парков, инновационные низкоуглеродные технологии и экологически чистую продукцию, Shanghai Electric продемонстрировала свои ключевые компетенции в сфере комплексной координации по всей цепочке создания стоимости, адаптации решений под конкретные потребности заказчиков и реализации масштабных проектов. Интегрированная цепочка создания стоимости энергетического оборудования позволяет формировать индивидуальные решения для различных сценариев применения и способствует экологически устойчивому низкоуглеродному развитию.

Индустриальные парки являются важнейшими платформами для продвижения экологически устойчивого низкоуглеродного развития. На выставке Shanghai Electric представила «Белую книгу по техническим мерам планирования и строительства углеродно-нейтральных парков» (White Paper on Technical Measures for Zero-Carbon Park Planning and Construction), предлагающую системный и практический подход к развитию экологически устойчивых низкоуглеродных индустриальных парков. Сосредоточив внимание на энергоэффективности, замещении традиционных источников энергии и циркулярном использовании ресурсов, Shanghai Electric предлагает полный спектр услуг — от проектирования и строительства до эксплуатации объектов. Комплексные решения компании охватывают поставку экологически чистой энергии, создание низкоуглеродной инфраструктуры, переработку и повторное использование ресурсов, а также интеллектуальную эксплуатацию и техническое обслуживание.

В последние годы компания реализовала ряд демонстрационных проектов по созданию экологически устойчивых низкоуглеродных индустриальных парков, включая проект «Zero-Carbon Bay» в Свободной торговой зоне Линьган (Lin-gang) в Шанхае и интеллектуальный энергетический парк в Шаньтоу (Shantou), провинция Гуандун (Guangdong). Проект в Линьгане вошел в число первых 52 национальных углеродно-нейтральных парков Китая и стал единственным проектом в Шанхае, удостоенным этого статуса, наглядно демонстрируя роль Shanghai Electric в проектировании, строительстве и организации эксплуатации объектов, а также способность компании создавать комплексные углеродно-нейтральные системы для отраслей высокотехнологичного производства. Проект в Шаньтоу объединяет ветровую и солнечную энергетику, системы накопления энергии, зарядные станции и интеллектуальное управление энергопотреблением и стал первым в провинции Гуандун, получившим сертификат углеродной нейтральности.

Обладая полным спектром возможностей в сфере новых источников энергии — включая ветровую, солнечную, водородную и атомную энергетику, а также системы накопления энергии, — Shanghai Electric охватывает всю цепочку создания ценности с нулевым уровнем выбросов углерода, от генерации энергии до интеллектуальных платформ управления и энергоэффективного оборудования. Синергия по всей производственно-технологической цепочке создает прочную технологическую и промышленную основу для формирования углеродно-нейтральных сценариев развития.

Компания Shanghai Electric также второй год подряд публикует данные о своем вкладе в совокупный эффект сокращения выбросов углерода. В 2025 году компания добилась сокращения выбросов примерно на 389 миллионов тонн эквивалента CO₂, продолжая последовательно применять свои экологически чистые технологии и промышленный потенциал для ускорения низкоуглеродного перехода.

Одновременно Shanghai Electric представила свою стратегию следующего этапа развития в области ESG, вновь подтвердив свою приверженность инновациям в сфере экологически чистых технологий, низкоуглеродному управлению и принципам устойчивого развития, а также свое неизменное намерение сотрудничать с глобальными партнерами для содействия глобальному переходу к углеродно-нейтральному будущему.