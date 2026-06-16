상해전기, 탄소중립 엑스포 2026에서 제로카본 전환을 위한 전 밸류체인 협업 솔루션 공개

상하이 2026년 6월 16일 /PRNewswire/ -- 상해전기(Shanghai Electric)(SEHK: 02727, SSE: 601727)가 6월 10일부터 12일까지 상하이에서 개최된 '2026 상하이 국제 탄소중립 기술•제품•성과 박람회(2026 Shanghai International Carbon Neutrality Expo in Technologies, Products and Achievements, Carbon Neutrality Expo 2026)' 전시를 성황리에 마무리했다. 회사는 '최적의 제로카본 솔루션 설계(Engineering the Optimal Zero-Carbon Solution)'를 주제로 참가했다.

상해전기는 제로카본 산업단지 조성 성과, 저탄소 기술 혁신, 친환경 제품 솔루션을 선보이며 전 밸류체인 시너지, 수요 맞춤형 설계, 프로젝트 실행 역량 등 핵심 경쟁력을 입증했다. 이 회사의 통합 에너지 장비 가치사슬은 다양한 적용 시나리오에 맞춘 솔루션을 제공하며 친환경, 저탄소 발전을 지원한다.

Speed Speed

산업단지는 친환경, 저탄소 발전에서 중요한 플랫폼이다. 상해전기는 이번 박람회에서 '제로카본 산업단지 계획 및 건설을 위한 기술 조치 백서(White Paper on Technical Measures for Zero-Carbon Park Planning and Construction)'를 발표하며 친환경•저탄소 산업단지 개발을 위한 체계적이고 실행 가능한 지침을 제시했다. 에너지 효율 향상, 에너지 대체, 자원 순환을 핵심 축으로 삼아 계획 수립과 건설부터 운영까지 전 과정에 걸친 서비스를 제공한다. 회사의 전 밸류체인 솔루션은 청정에너지 공급, 저탄소 인프라, 자원 재활용, 스마트 운영유지관리(O&M)를 포괄한다.

상해전기는 최근 수년간 상하이 린강 특별구의 '제로카본 베이(Zero-Carbon Bay)' 프로젝트와 광둥성 산터우 스마트 에너지 산업단지 프로젝트를 포함해 친환경, 저탄소 산업단지 개발 시범사업을 다수 추진했다. 린강 프로젝트는 중국 최초의 국가급 제로카본 산업단지 52개 중 하나로 선정됐으며, 상하이에서 유일하게 그렇게 지정 받은 프로젝트다. 이는 상해전기가 계획 수립, 건설, 운영 배치 전반에서 수행한 역할과 첨단 제조업을 위한 통합형 제로카본 시스템 구축 역량을 보여주는 것이다. 산터우 프로젝트는 풍력, 태양광, 에너지 저장, 충전 및 지능형 에너지 관리 시스템을 통합했으며 광둥성 최초의 탄소중립 인증을 획득했다.

상해전기는 풍력, 태양광, 에너지 저장, 수소 및 원자력 분야를 아우르는 전 분야 신에너지 역량을 보유하고 있으며, 발전에서 스마트 플랫폼 및 에너지 절감 장비에 이르기까지 제로카본 가치사슬 전반을 포괄한다. 이러한 전 밸류체인 시너지는 제로카본 적용 환경 구축을 위한 강력한 기술적•산업적 기반을 제공한다.

상해전기는 또 2년 연속 사회적 탄소 감축 기여 데이터도 공개했다. 2025년에는 약 3억 8900만 톤이라는 이산화탄소 환산량(CO₂e) 감축을 달성했으며, 지속적으로 친환경 기술과 산업 역량을 활용해 저탄소 전환을 추진하고 있다.

상해 전기는 이와 함께 차세대 ESG 발전 전략을 공개하며 청정기술 혁신, 저탄소 경영, 지속가능성 거버넌스에 대한 의지도 재확인했다. 앞으로 글로벌 파트너들과 협력해 전 세계 제로카본 전환을 지원해 나갈 계획이다.

SOURCE Shanghai Electric