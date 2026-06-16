Spoločnosť Shanghai Electric predstavuje na výstave Carbon Neutrality Expo 2026 riešenia pre spoluprácu v rámci celého reťazca pre prechod na nulové emisie uhlíka
News provided byShanghai Electric
Jun 16, 2026, 14:19 ET
ŠANGHAJ, 16. júna 2026 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric (ďalej len „spoločnosť") (SEHK: 02727, JJV: 601727) úspešne ukončila svoju expozíciu na medzinárodnej šanghajskej výstave technológií, produktov a úspechov Carbon Neutrality Expo 2026, ktorá sa konala od 10. do 12. júna v Šanghaji na tému „Vytvárame optimálne riešenia s nulovými emisiami uhlíka".
Spoločnosť Shanghai Electric predstavila svoje hlavné silné stránky týkajúce sa synergie celého reťazca, prispôsobenia sa na požiadanie a realizácie projektov, keď prezentovala úspechy v oblasti výstavby parkov s nulovými emisiami uhlíka, inovácií v oblasti nízkouhlíkových technológií a ekologických produktových riešení. Jej hodnotový reťazec integrovaných energetických zariadení umožňuje riešenia na mieru pre rôzne scenáre a podporuje zelený, nízkouhlíkový rozvoj.
Priemyselné parky sú kľúčovými platformami pre zelený a nízkouhlíkový rozvoj. Na výstave spoločnosť Shanghai Electric vydala „Bielu knihu o technických opatreniach pre plánovanie a výstavbu parkov s nulovými emisiami uhlíka", ktorá ponúka systematické a praktické usmernenia pre rozvoj zelených a nízkouhlíkových parkov. Spoločnosť Shanghai Electric sa zameriava na energetickú účinnosť, substitúciu energie a obeh zdrojov a ponúka komplexné služby od plánovania a výstavby až po prevádzku. Jej komplexné riešenia zahŕňajú dodávky čistej energie, nízkouhlíkovú infraštruktúru, recykláciu zdrojov a inteligentnú prevádzku a údržbu.
V posledných rokoch spoločnosť pokročila v niekoľkých ukážkových projektoch rozvoja zelených a nízkouhlíkových parkov vrátane projektu „Zero-Carbon Bay" v Šanghajskej špeciálnej zóne Lin-kang a inteligentného energetického parku v Šan-tchou v provincii Kuang-tung. Projekt Lin-kang, ktorý bol vybraný ako jeden z prvých 52 národných parkov s nulovými emisiami uhlíka v Číne a jediný projekt v Šanghaji, ktorý toto označenie získal, vyzdvihuje úlohu spoločnosti Shanghai Electric v plánovaní, výstavbe a prevádzkovom nasadení, ako aj jej schopnosť budovať integrované systémy s nulovými emisiami uhlíka pre odvetvia modernej priemyselnej výroby. Projekt Shan-tchou integruje veternú a solárnu energiu, skladovanie, nabíjanie a inteligentné riadenie energie a získal prvý certifikát uhlíkovej neutrality v provincii Kuang-tung.
Spoločnosť Shanghai Electric s komplexnými spôsobilosťami v oblasti nových zdrojov energie, ako je veterná, solárna energia a jej skladovanie ako aj vodíková a jadrová energia pokrýva celý reťazec s nulovými emisiami uhlíka od výroby až po inteligentné platformy a energeticky úsporné zariadenia. Synergia celého reťazca poskytuje odolný technologický a priemyselný základ pre budovanie scenárov s nulovými emisiami uhlíka.
Spoločnosť Shanghai Electric tiež zverejnila údaje o svojom príspevku k zníženiu emisií uhlíka v spoločnosti už druhý rok po sebe. V roku 2025 spoločnosť dosiahla zníženie emisií približne o 389 miliónov ton ekvivalentu CO₂ a naďalej využíva svoje zelené technológie a priemyselné kapacity na podporu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo.
Spoločnosť Shanghai Electric medzitým predstavila svoju ďalšiu fázu stratégie rozvoja ESG, čím potvrdila svoj záväzok k inováciám v oblasti čistých technológií, nízkouhlíkovému riadeniu a riadeniu udržateľnosti v spolupráci s globálnymi partnermi na podpore globálneho prechodu na nulové emisie uhlíka.
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