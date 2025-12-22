Vantage Markets anerkendt for samarbejde med Trend Micro om trusselsinformation i realtid

Innovation Partnership Award fremhæver tæt samarbejde, udveksling af informationer i realtid og avanceret sikkerhedsimplementering på en af Australiens førende finansielle handelsplatforme.

SYDNEY, 22. december 2025 /PRNewswire/ -- Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), en global leder inden for cybersikkerhed, meddelte i dag, at Vantage Markets er blevet tildelt sin Innovation Partnership Award som anerkendelse af organisationens banebrydende tilgang til styrkelse af cybermodstandsdygtighed og dens strategiske samarbejde med Trend Micro.

Vantage Markets' koncern har mere end 30 kontorer over hele verden, og Vantage Markets er anerkendt som en af verdens førende handelsplatforme for flere aktiver. Dens fokus på pålidelighed, hastighed og brugeroplevelse har gjort den til den førende handelsplatform i Australien og nummer to på verdensplan. I lyset af den hurtige vækst og et stadig mere komplekst globalt trusselsbillede har organisationen investeret massivt i at etablere et integreret, efterretningsbaseret cybersikkerhedsgrundlag.

Siden 2021 har Vantage Markets og Trend Micro opbygget et tæt partnerskab. Gennem dette samarbejde har Vantage Markets udvidet sine sikkerhedskapaciteter til en global funktion, hvor man udnytter trusselsinformation i realtid og samlet overblik over kritiske miljøer.

Eric Cheng, chef for cyber- og informationssikkerhed, Vantage Markets: "Sikkerhed understøtter alle aspekter af den handelsoplevelse, vi leverer. Samarbejdet med Trend Micro har gjort det muligt for os at modne vores sikkerhedsdrift langt hurtigere, end vi kunne have gjort alene. Muligheden for at sammenkæde telemetri om cloud, arbejdsbelastning og identitet ét sted har fundamentalt ændret den måde, vi opdager og reagerer på trusler på tværs af vores globale tilstedeværelse. Denne anerkendelse afspejler vores forpligtelse til løbende at hæve standarden for modstandsdygtighed, ikke kun for vores egen organisation, men for det bredere økosystem inden for finansielle tjenesteydelser."

Vantage Markets har implementeret en omfattende pakke af Trend Micro-løsninger inden for Vision One AI-Powered Enterprise Cybersecurity Platform, herunder Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR for Endpoints, Trend Vision One™ Endpoint Security, Trend Vision One™ Cloud Security og Trend Service One™. Denne integrerede tilgang har resulteret i forbedret synlighed på tværs af cloud, brugere og applikationer, hurtigere detektion og respons samt en ensartet sikkerhedsoplevelse på tværs af virksomhedens hurtigt voksende globale tilstedeværelse.

Som supplement til dette teknologiske fundament har Vantage-sikkerhedsteamet globalt anerkendte certificeringer, herunder CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE og CISA, og har omfattende erfaring med sikkerhedsarkitektur på bankniveau og globale red-team-operationer. Denne ekspertise sikrer, at brugerkonti og aktiver beskyttes af højt kvalificerede fagfolk med dokumenterede kompetencer.

Innovation drevet af indsigt og fælles intelligens

En vigtig faktor, der anerkendes med prisen, er Vantage Markets' kontinuerlige bidrag til det bredere cybersikkerhedssamfund. Organisationen deler regelmæssigt information om nye trusselsaktører, deltager i private produktforhåndsvisninger og giver feedback, der direkte påvirker udviklingen af Trend Micros platform.

Denne samarbejdsmodel har styrket begge organisationers kapaciteter, hvilket har gjort det muligt for Trend Micro at forbedre sine teknologier til trusselsdetektering og -respons, samtidig med at Vantage Markets har fået en dybere situationsforståelse og realtidsinformation om trusler.

Styrkelse af cybermodstandsdygtigheden på tværs af finansielle tjenesteydelser

Finansielle institutioner over hele verden står fortsat over for stadig mere sofistikerede og hurtigt udviklende cybertrusler. For Vantage Markets har muligheden for at samle telemetri, automatisere risikoidentifikation og fremskynde undersøgelsesworkflows været afgørende for virksomhedens sikkerhedstransformation.

Trend Vision One™-platformen har spillet en afgørende rolle i opnåelsen af disse resultater ved at muliggøre en mere integreret beskyttelse på tværs af cloudinfrastruktur, arbejdsbelastninger, identitet og brugeraktivitet.

Srujan Talakokkula, administrerende direktør, Trend Micro Commercial ANZ: "Vantage Markets er et godt eksempel på, hvad der er muligt, når organisationer behandler cybersikkerhed som en strategisk faktor. Deres tempo i implementeringen, vilje til samarbejde og bidrag til trusselsinformation har haft direkte indflydelse på, hvordan vi udvikler vores platform. Ved at konsolidere synligheden og automatisere værdifulde sikkerhedsworkflows har de opbygget en robust og skalerbar model, der sætter en standard for finansielle serviceorganisationer i hele regionen. Vi er stolte af at støtte deres rejse og glæder os til det, der kommer herefter."

Fremadrettet

Anerkendelsen markerer en vigtig milepæl i Trend Micro og Vantage Markets' løbende partnerskab og styrker deres fælles engagement i at forbedre cybersikkerheden i hele den finansielle sektor.

I takt med at Vantage Markets fortsætter med at udvide sin globale tilstedeværelse, er organisationen fast besluttet på at styrke den finansielle sikkerhed på lang sigt. Det vil yderligere udnytte Trend Micros AI-drevne platform til at fremme sin sikkerhedsvision, forbedre compliance, styrke cloudbeskyttelsen og sikre mere sikre oplevelser for kunder over hele verden.

Om Trend Micro

Trend Micro, en global leder inden for cybersikkerhed, bidrager til at gøre verden sikker for udveksling af digital information mellem mennesker, regeringer og virksomheder. Trend udnytter sikkerhedsekspertise og AI til at beskytte mere end 500.000 virksomheder og millioner af enkeltpersoner på tværs af skyer, netværk, slutpunkter og enheder over hele verden. Kernen er Trend Vision One™, den eneste AI-drevne cybersikkerhedsplatform til virksomheder, der centraliserer styringen af cyberrisici og sikkerhedsdrift og leverer lagdelt beskyttelse på tværs af lokale, hybride og multicloud-miljøer. Den uovertrufne trusselsinformation fra Trend gør det muligt for organisationer at forsvare sig proaktivt mod hundredvis af millioner af trusler hver dag. Proaktiv sikkerhed starter her. www.TrendMicro.com.au.

Om Vantage

Vantage Markets (eller Vantage) er en multi-asset CFD-mægler, der tilbyder kunder adgang til en smidig og kraftfuld service til handel med Contracts for Difference (CFD'er), herunder Forex, råvarer, indekser, aktier, ETF'er og obligationer.

Med over 15 års erfaring på markedet går Vantage ud over rollen som mægler og tilbyder en pålidelig handelsplatform, en prisbelønnet mobilhandelsapp og en brugervenlig handelsplatform, der giver kunderne adgang til handelsmuligheder.

handel smartere @vantage

RISIKOVARSEL: CFD'er komplekse instrumenter og medfører en høj risiko for hurtigt at miste penge på grund af gearing. Sørg for, at du forstår risiciene, inden du handler. Sørg for, at du forstår risiciene, inden du handler.

Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er udelukkende til orientering og udgør ikke finansiel rådgivning, et tilbud eller en opfordring til at købe finansielle produkter eller tjenester. Indholdet er ikke beregnet til personer bosiddende i jurisdiktioner, hvor sådan distribution eller brug ville være i strid med lokal lovgivning eller regulering. Læsere opfordres til at søge uafhængig professionel rådgivning, inden de træffer investerings- eller økonomiske beslutninger. Enhver tillid, du sætter til de præsenterede oplysninger, er udelukkende på eget ansvar.

