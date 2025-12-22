Vantage Markets es reconocida por su colaboración con Trend Micro en materia de inteligencia sobre amenazas en tiempo real

El Innovation Partnership Award destaca la estrecha colaboración, el intercambio de información en tiempo real y la implementación de medidas de seguridad avanzadas en una de las principales plataformas de negociación financiera de Australia

SÍDNEY, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Trend Micro Incorporated ( TYO: 4704 ; TSE: 4704 ), líder mundial en ciberseguridad, ha anunciado hoy que Vantage Markets ha sido galardonada con su Innovation Partnership Award, en reconocimiento al enfoque vanguardista de la organización para reforzar la resiliencia cibernética y su colaboración estratégica con Trend Micro.

El grupo de empresas Vantage Markets opera en más de 30 oficinas internacionales, mientras que Vantage Markets es reconocida como una de las plataformas de negociación de activos múltiples líderes en el mundo. Su atención a la fiabilidad, la velocidad y la experiencia del usuario la ha convertido en la plataforma de negociación número uno en Australia y número dos a nivel mundial. Frente al rápido crecimiento y a un panorama de amenazas globales cada vez más complejo, la organización ha realizado importantes inversiones para establecer una base de ciberseguridad integrada y basada en la inteligencia.

Desde 2021, Vantage Markets y Trend Micro han creado una estrecha asociación. Con esta colaboración, Vantage Markets ha ampliado su capacidad de seguridad a nivel global, aprovechando los datos sobre amenazas en tiempo real y la visibilidad unificada en entornos críticos.

Eric Cheng, jefe de Seguridad Cibernética y de Información de Vantage Markets: "La seguridad es la base de todos los aspectos de la experiencia operativa que ofrecemos. Trabajar con Trend Micro nos ha permitido consolidar nuestras operaciones de seguridad mucho más rápido de lo que pudiéramos haber logrado solos. La capacidad de correlacionar la telemetría de la nube, la carga de trabajo y la identidad en un solo lugar ha cambiado profundamente la forma en que detectamos y respondemos a las amenazas en toda nuestra presencia global. Este reconocimiento refleja nuestro compromiso de elevar continuamente los estándares de resiliencia, no solo para nuestra propia organización, sino para el ecosistema de servicios financieros en general".

Vantage Markets ha implementado una gama completa de soluciones de Trend Micro dentro de la plataforma de ciberseguridad empresarial Vision One, basada en inteligencia artificial, que incluye Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR para terminales, seguridad para terminales Trend Vision One™, seguridad en la nube Trend Vision One™ y Trend Service One™. Este enfoque integrado ha proporcionado una mayor visibilidad en la nube, los usuarios y las aplicaciones; una detección y respuesta más rápidas; y una experiencia de seguridad uniforme en toda su presencia global en rápida expansión.

Para complementar esta base tecnológica, el equipo de seguridad de Vantage cuenta con certificaciones reconocidas a nivel mundial, entre las que se incluyen CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE y CISA, y tiene una amplia experiencia en arquitectura de seguridad de nivel bancario y operaciones globales de equipos rojos. Esta experiencia garantiza que las cuentas de los usuarios y los activos se encuentren salvaguardados por profesionales altamente calificados con habilidades comprobadas.

Innovación impulsada por el conocimiento y la inteligencia compartida

Un factor clave reconocido por el premio es la continua contribución de Vantage Markets a la comunidad más extensa de ciberseguridad. La organización comparte regularmente información sobre nuevas amenazas, participa en presentaciones privadas de productos y proporciona comentarios que influyen directamente en la evolución de la plataforma de Trend Micro.

Este modelo colaborativo ha reforzado las capacidades de ambas organizaciones, permitiendo a Trend Micro perfeccionar sus tecnologías de detección y respuesta ante amenazas, a la vez que ha permitido a Vantage Markets obtener un conocimiento más profundo de la situación y del contexto de las amenazas en tiempo real.

Reforzar la resiliencia cibernética en los servicios financieros

Las instituciones financieras de todo el mundo siguen enfrentándose a amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas y rápidamente cambiantes. Para Vantage Markets, la capacidad de unificar la telemetría, automatizar la identificación de riesgos y acelerar los flujos de trabajo de investigación ha sido fundamental para su transformación en materia de seguridad.

La plataforma Trend Vision One™ ha desempeñado un papel fundamental en el alcance de estos resultados, permitiendo una protección más integrada en toda la infraestructura de la nube, las cargas de trabajo, la identidad y la actividad del usuario.

Srujan Talakokkula, director general de Trend Micro Commercial ANZ: "Vantage Markets es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando las organizaciones consideran la ciberseguridad como un factor estratégico. Su ritmo de adopción, su disposición a colaborar y su contribución a la inteligencia sobre amenazas han influido directamente en la evolución de nuestra plataforma. Al consolidar la visibilidad y automatizar los flujos de trabajo de seguridad de alto valor, han creado un modelo resiliente y escalable que marca un punto de referencia para las organizaciones de servicios financieros de toda la región. Nos enorgullece apoyar su trayectoria y estamos entusiasmados por lo que vendrá después".

De cara al futuro

Este reconocimiento constituye un hito significativo en la colaboración continua entre Trend Micro y Vantage Markets, y refuerza su compromiso compartido de mejorar el nivel de preparación en materia de ciberseguridad en todo el sector de los servicios financieros.

A medida que Vantage Markets continúa expandiendo su presencia global, la organización se compromete a reforzar la seguridad financiera a largo plazo. Esto permitirá aprovechar aún más la plataforma basada en inteligencia artificial de Trend Micro para avanzar en su visión de la seguridad, mejorar el cumplimiento normativo, reforzar la protección en la nube y garantizar experiencias más seguras para los clientes de todo el mundo.

Acerca de Trend Micro

Trend Micro, líder en ciberseguridad internacional, contribuye a que el mundo sea un lugar seguro para el intercambio de información digital entre personas, gobiernos y empresas. Trend se sirve de su experiencia en seguridad y de la inteligencia artificial para proteger a más de 500.000 empresas y millones de personas en nubes, redes, terminales y dispositivos de todo el mundo. La pieza central es Trend Vision One™, la única plataforma de ciberseguridad empresarial basada en inteligencia artificial que centraliza la gestión de la exposición al riesgo cibernético y las operaciones de seguridad, ofreciendo una protección estratificada en entornos locales, híbridos y multinube. La incomparable inteligencia contra amenazas que ofrece Trend permite a las organizaciones defenderse de forma proactiva contra cientos de millones de amenazas cada día. La seguridad proactiva empieza aquí. www.TrendMicro.com.au .

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD de múltiples activos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con productos de contratos por diferencia (CFD), como Forex, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende su rol de bróker, al brindar una plataforma de trading confiable, una aplicación comercial móvil galardonada y una plataforma de trading fácil de usar que brinda a los clientes acceso a oportunidades para operar.

opere de forma más inteligente @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO : Los CFD son instrumentos complejos que conllevan un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Descargo de responsabilidad: Este artículo se proporciona solo con fines informativos y no constituye una orientación financiera, una oferta ni una solicitud de ningún producto ni servicio financiero. El contenido no está destinado a residentes de ninguna jurisdicción en la que su distribución o utilización sea contraria a la legislación o normativa local. Se recomienda a los lectores solicitar asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Todo uso que haga de la información presentada aquí es estrictamente por su cuenta y riesgo.

