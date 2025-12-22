Vantage Markets es reconocido por su colaboración con Trend Micro en inteligencia de amenazas en tiempo real

El Premio a la Asociación para la Innovación destaca la estrecha colaboración, el intercambio de inteligencia en tiempo real y la implementación de seguridad avanzada en una de las principales plataformas de negociación financiera de Australia

SÍDNEY, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Trend Micro Incorporated (TYO: 4704; TSE: 4704), líder mundial en ciberseguridad, anunció hoy que Vantage Markets ha sido galardonado con su Premio a la Asociación de Innovación, en reconocimiento al enfoque pionero de la organización para fortalecer la resiliencia cibernética y su colaboración estratégica con Trend Micro.

El grupo de empresas Vantage Markets opera en más de 30 oficinas globales, y es reconocida como una de las plataformas de negociación multiactivo líderes a nivel mundial. Su enfoque en la fiabilidad, la velocidad y la experiencia del usuario la ha convertido en la plataforma de negociación número uno en Australia y la segunda a nivel mundial. Ante el rápido crecimiento y un panorama global de amenazas cada vez más complejo, la organización ha invertido considerablemente en establecer una base de ciberseguridad integrada y basada en inteligencia artificial.

Desde 2021, Vantage Markets y Trend Micro han forjado una estrecha colaboración. Gracias a esta colaboración, Vantage Markets ha ampliado su capacidad de seguridad a una función global, aprovechando la inteligencia de amenazas en tiempo real y la visibilidad unificada en entornos críticos.

Eric Cheng, director de Ciberseguridad y Seguridad de la Información de Vantage Markets, explicó: «La seguridad es la base de cada aspecto de la experiencia de trading que ofrecemos. Trabajar con Trend Micro nos ha permitido optimizar nuestras operaciones de seguridad mucho más rápido de lo que lo habríamos hecho solos. La capacidad de correlacionar la nube, la carga de trabajo y la telemetría de identidad en un solo lugar ha transformado radicalmente la forma en que detectamos y respondemos a las amenazas en toda nuestra presencia global. Este reconocimiento refleja nuestro compromiso de seguir elevando el nivel de resiliencia, no solo para nuestra propia organización, sino para el ecosistema de servicios financieros en general».

Vantage Markets ha implementado un conjunto completo de soluciones de Trend Micro dentro de la Plataforma de Ciberseguridad Empresarial con Inteligencia Artificial Vision One, que incluye Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR para Endpoints, Trend Vision One™ Endpoint Security, Trend Vision One™ Cloud Security y Trend Service One™. Este enfoque integrado ha proporcionado una mejor visibilidad en la nube, los usuarios y las aplicaciones; una detección y respuesta más rápidas; y una experiencia de seguridad consistente en toda su presencia global en rápida expansión.

Como complemento a esta base tecnológica, el equipo de seguridad de Vantage cuenta con certificaciones reconocidas a nivel mundial, como CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE y CISA, y cuenta con una amplia experiencia en arquitectura de seguridad de nivel bancario y operaciones globales de equipos de rescate. Esta experiencia garantiza la protección de las cuentas y los activos de los usuarios por parte de profesionales altamente cualificados con capacidades demostradas.

Innovación impulsada por el conocimiento y la inteligencia compartida

Un factor clave reconocido por el premio es la continua contribución de Vantage Markets a la comunidad de ciberseguridad en general. La organización comparte regularmente información sobre actores de amenazas emergentes, participa en presentaciones privadas de productos y proporciona comentarios que informan directamente sobre la evolución de la plataforma de Trend Micro.

Este modelo de colaboración ha fortalecido las capacidades de ambas organizaciones, lo que ha permitido a Trend Micro perfeccionar las tecnologías de detección y respuesta a amenazas, a la vez que dota a Vantage Markets de un mayor conocimiento de la situación y un contexto de amenazas en tiempo real.

Fortaleciendo la ciberresiliencia en los servicios financieros

Las instituciones financieras de todo el mundo siguen enfrentándose a ciberamenazas cada vez más sofisticadas y de rápida evolución. Para Vantage Markets, la capacidad de unificar la telemetría, automatizar la identificación de riesgos y acelerar los flujos de trabajo de investigación ha sido fundamental para su transformación en seguridad.

La plataforma Trend Vision One™ ha desempeñado un papel fundamental en la consecución de estos resultados, permitiendo una protección más integrada en la infraestructura de la nube, las cargas de trabajo, la identidad y la actividad de los usuarios.

Srujan Talakokkula, director general de Trend Micro Commercial ANZ, indicó: «Vantage Markets es un excelente ejemplo de lo que se puede lograr cuando las organizaciones consideran la ciberseguridad un factor estratégico. Su ritmo de adopción, su disposición a colaborar y su contribución a la inteligencia de amenazas han influido directamente en la evolución de nuestra plataforma. Al consolidar la visibilidad y automatizar los flujos de trabajo de seguridad de alto valor, han construido un modelo resiliente y escalable que establece un referente para las organizaciones de servicios financieros de toda la región. Nos enorgullece apoyar su trayectoria y estamos entusiasmados con lo que viene».

Mirando hacia el futuro

Este reconocimiento marca un hito importante en la colaboración continua entre Trend Micro y Vantage Markets, reforzando su compromiso compartido de mejorar la preparación en ciberseguridad en el sector de servicios financieros.

A medida que Vantage Markets continúa expandiendo su presencia global, la organización se compromete a fortalecer la seguridad financiera a largo plazo. Aprovechará aún más la plataforma basada en IA de Trend Micro para impulsar su visión de seguridad, mejorando el cumplimiento normativo, reforzando la protección en la nube y garantizando experiencias más seguras para sus clientes en todo el mundo.

Acerca de Trend Micro

Trend Micro, líder mundial en ciberseguridad, contribuye a un mundo seguro para el intercambio de información digital entre personas, gobiernos y empresas. Trend aprovecha su experiencia en seguridad e IA para proteger a más de 500.000 empresas y millones de personas en nubes, redes, endpoints y dispositivos de todo el mundo. En el centro de todo esto se encuentra Trend Vision One™, la única plataforma de ciberseguridad empresarial impulsada por IA que centraliza la gestión de la exposición a riesgos cibernéticos y las operaciones de seguridad, ofreciendo protección por capas en entornos locales, híbridos y multinube. La inigualable inteligencia de amenazas que ofrece Trend permite a las organizaciones defenderse proactivamente contra cientos de millones de amenazas a diario. La seguridad proactiva empieza aquí: www.TrendMicro.com.au.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD multiactivo que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con Contratos por Diferencia (CFD), incluyendo Forex, Materias Primas, Índices, Acciones, ETF y Bonos.

Con más de 15 años de experiencia en el mercado, Vantage trasciende el rol de bróker, brindando una plataforma de negociación fiable, una aplicación de negociación móvil galardonada y una plataforma de negociación fácil de usar que proporciona a los clientes acceso a oportunidades de negociación.

