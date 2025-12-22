Vantage Markets Raih Penghargaan atas Kolaborasi yang Terjalin dengan Trend Micro dalam Bidang "Real-Time Threat Intelligence"

Innovation Partnership Award mengapresiasi kolaborasi erat, real-time intelligence sharing, serta implementasi sistem keamanan siber mutakhir pada salah satu platform trading terkemuka di Australia

SYDNEY, 22 Desember 2025 /PRNewswire/ -- Trend Micro Incorporated ( TYO: 4704 ; TSE: 4704 ), pemimpin industri keamanan siber global, hari ini mengumumkan Innovation Partnership Award yang sukses diraih Vantage Markets. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas pendekatan inovatif Vantage Markets dalam memperkuat daya tahan keamanan siber dan kolaborasi strategis yang terjalin dengan Trend Micro.

Grup usaha Vantage Markets beroperasi di lebih dari 30 kantor global. Lebih lagi, Vantage Markets merupakan salah satu platform multi-asset trading terkemuka di dunia. Mengutamakan keandalan, kecepatan, dan pengalaman pengguna, Vantage Markets menjadi platform trading nomor satu di Australia dan nomor dua secara global. Seiring pertumbuhan pesat dan lanskap ancaman siber global yang semakin kompleks, Vantage Markets berinvestasi besar-besaran untuk membangun fondasi keamanan siber yang terintegrasi dan berbasiskan intelligence.

Sejak 2021, Vantage Markets dan Trend Micro telah menjalin kemitraan erat. Melalui kolaborasi ini, Vantage Markets meningkatkan kapabilitas sistem keamanan siber sebagai fungsi global yang memanfaatkan real-time threat intelligence dan visibilitas terpadu di sejumlah aspek penting.

Eric Cheng, Head, Cyber and Information Security, Vantage Markets: "Keamanan siber menopang setiap pengalaman trading kami. Lewat kolaborasi yang terjalin dengan Trend Micro, kami semakin cepat mematangkan sistem keamanan siber. Berkat telemetri komputasi awan, beban kerja, dan identitas digital yang saling terintegrasi dalam satu platform, kami mendeteksi dan merespons ancaman siber di seluruh operasi global dengan cara-cara yang inovatif. Penghargaan ini mencerminkan komitmen kami untuk terus meningkatkan daya tahan keamanan siber, tidak hanya bagi organisasi kami, namun juga ekosistem jasa keuangan yang lebih luas."

Vantage Markets telah menerapkan rangkaian lengkap solusi Trend Micro dalam Vision One AI-Powered Enterprise Cybersecurity Platform, termasuk Trend Vision One™ Cyber Risk Exposure Management (CREM), Trend Vision One™ XDR for Endpoints, Trend Vision One™ Endpoint Security, Trend Vision One™ Cloud Security, dan Trend Service One™. Pendekatan terpadu ini memberikan visibilitas yang lebih baik pada seluruh komputasi awan, pengguna, dan aplikasi; mempercepat deteksi dan respons; serta mewujudkan keamanan siber yang konsisten pada seluruh jejak global Vantage Markets yang terus berkembang.

Melengkapi fondasi teknologi tersebut, tim keamanan siber Vantage telah memiliki sertifikat global, termasuk CISSP, CCSP, CISM, CRISC, CRT, OSCP, CDPSE, dan CISA, serta sangat berpengalaman dalam arsitektur keamanan siber yang memiliki standar industri perbankan dan kegiatan operasional red-team global. Keahlian tersebut memastikan akun dan aset pengguna terlindungi oleh para praktisi yang berkualifikasi tinggi dan berpengalaman.

Inovasi yang Ditopang Analisis dan Shared Intelligence

Penghargaan ini mengapresiasi kontribusi berkelanjutan Vantage Markets terhadap komunitas keamanan siber yang lebih luas. Vantage Markets secara rutin membagikan data terkait aktor ancaman baru, terlibat dalam private product previews, serta memberikan masukan untuk pengembangan platform Trend Micro.

Model kolaboratif ini memperkuat kapabilitas kedua organisasi. Dengan demikian, Trend Micro dapat menyempurnakan teknologi deteksi dan respons ancaman, serta membantu Vantage Markets dengan pemahaman situasional yang lebih mendalam dan konteks ancaman secara langsung.

Daya Tahan Keamanan Siber yang Lebih Kuat untuk Jasa Keuangan

Perusahaan jasa keuangan di seluruh dunia terus menghadapi ancaman siber yang semakin canggih dan bergerak cepat. Bagi Vantage Markets, kemampuan menyatukan telemetri, mewujudkan otomatisasi dalam identifikasi risiko, dan mempercepat alur investigasi merupakan elemen-elemen inti dari transformasi keamanan siber.

Platform Trend Vision One™ berperan penting mewujudkan hasil tersebut dengan mendukung sistem perlindungan yang lebih terintegrasi pada seluruh infrastruktur komputasi awan, beban kerja, identitas, dan aktivitas pengguna.

Srujan Talakokkula, Managing Director, Trend Micro Commercial ANZ: "Vantage Markets membuktikan bahwa potensi dapat dicapai ketika sebuah organisasi menjadikan keamanan siber faktor penggerak strategis. Kecepatan adopsi, niat berkolaborasi, dan kontribusi terhadap threat intelligence secara langsung menentukan perkembangan platform kami. Dengan menyatukan visibilitas dan otomatisasi alur kerja sistem keamanan bernilai tinggi, Vantage Markets membangun model yang tangguh dan mudah diperluas skalanya, serta menjadi tolok ukur bagi perusahaan jasa keuangan di kawasan ini. Kami bangga mendukung perjalanan Vantage Markets dan menantikan langkah berikutnya."

Rencana Mendatang

Penghargaan tersebut merupakan momen penting dalam kemitraan yang terjalin antara Trend Micro dan Vantage Markets, serta menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan kesiapan sistem keamanan siber di sektor jasa keuangan.

Seiring ekspansi global, Vantage Markets berkomitmen memperkuat sistem keamanan yang berstandar industri jasa keuangan dalam jangka panjang. Vantage Markets akan terus memanfaatkan platform berbasiskan AI dari Trend Micro untuk mewujudkan visinya di bidang keamanan siber, meningkatkan kepatuhan regulasi, memperkuat perlindungan komputasi awan, dan memastikan pengalaman yang semakin aman bagi klien di seluruh dunia.

Tentang Trend Micro

Trend Micro, pemimpin industri keamanan siber global, melindungi pertukaran informasi digital di dunia antara manusia, pemerintah, dan perusahaan. Trend menguasai keahlian keamanan siber dan AI untuk melindungi lebih dari 500.000 perusahaan dan jutaan pengguna individu pada komputasi awan, jaringan, endpoint, dan perangkat di seluruh dunia. Keunggulan Trend terletak pada Trend Vision One™, platform keamanan siber perusahaan satu-satunya yang didukung AI. Platform ini memusatkan pengelolaan risiko siber dan keamanan siber, serta menghadirkan perlindungan berjenjang di lingkungan on-premise, hybrid, dan multi-cloud. Berkat layanan threat intelligence dari Trend, berbagai perusahaan secara proaktif melindungi diri dari ratusan juta ancaman setiap hari. Informasi selengkapnya tentang keamanan siber proaktif tersedia di tautan: www.TrendMicro.com.au .

Tentang Vantage

Vantage Markets (atau Vantage) adalah broker multiaset CFD yang menawarkan akses layanan canggih dan cepat untuk melakukan trading produk Contracts for Difference (CFD), termasuk Valas, Komoditas, Indeks, Saham, ETF, dan Obligasi.

Berpengalaman lebih dari 15 tahun, peran Vantage lebih dari sekadar broker. Vantage menyediakan platform trading aset yang andal, platform mobile trading yang sukses meraih penghargaan, serta membuka berbagai peluang bagi klien.

trade smarter @vantage

PERINGATAN TENTANG RISIKO: CFD merupakan instrumen investasi yang kompleks. Anda dapat mengalami kerugian jika memakai fasilitas dana pinjaman (leverage). Anda harus mempelajari risiko tersebut sebelum melakukan trading aset.

Sanggahan: Artikel ini hanya menyajikan informasi, bukan penawaran atau ajakan untuk membeli produk atau layanan Vantage. Konten artikel ini bukan untuk warga negara yang tinggal di yurisdiksi yang melarang distribusi atau penggunaan produk dan layanan Vantage. Pembaca dianjurkan agar mencari saran profesional secara mandiri sebelum mengambil keputusan investasi atau finansial. Anda bertanggung jawab atas setiap keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tersaji dalam artikel ini.

