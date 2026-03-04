Agora é seu: a Huawei redefine a vida inteligente na MWC 2026

BARCELONA, Espanha, 4 de março de 2026 /PRNewswire/ -- Em 2 de março, em Barcelona, Espanha, a Huawei revelou o futuro no tão aguardado Mobile World Congress (MWC 2026). Guiada pelo tema "O agora é seu", a Huawei apresentou uma impressionante variedade de produtos, incluindo smartphones, PCs, tablets, relógios e fones de ouvido. A gigante da tecnologia destacou suas últimas inovações em tecnologia de telas dobráveis, fitness e saúde, imagem móvel, produtividade e criatividade, apresentando uma visão ousada do futuro estilo de vida digital para consumidores em todo o mundo.

Na área "Seu mundo inteligente", a Huawei apresentou sua excelência tecnológica como líder em tecnologia inteligente. Com um portfólio diversificado de tablets, a Huawei oferece produtividade em nível de PC. Equipados com o HarmonyOS, os dispositivos da Huawei permitem aos usuários executar com facilidade softwares de escritório completos, como o WPS. Complementados pela eficiência do HUAWEI Notes, eles viabilizam criatividade profissional e colaboração a qualquer momento e em qualquer lugar. No que diz respeito à integração entre hardware e software, o PaperMatte Display da Huawei oferece uma tela nítida e confortável para os olhos, proporcionando uma experiência única de escrita e pintura semelhante ao papel. O evento também contou com o lançamento do HUAWEI MatePad Mini, um tablet compacto de 8,8 polegadas que combina portabilidade com tecnologia inteligente de ponta. Um destaque significativo foi dado aos poderosos recursos de IA dos mais recentes smartphones emblemáticos da Huawei, a série Mate 80, que aumentam o envolvimento do usuário por meio de recursos personalizados de forma inteligente. Além disso, vídeos detalhados revelaram a complexa engenharia de dispositivos dobráveis como o Mate X7, apresentando tecnologia de ponta em dobradiças e telas que estabelece um novo padrão na indústria.

A zona "Energize sua vida" ofereceu experiências imersivas e práticas, mostrando como a tecnologia da Huawei potencializa o condicionamento físico e a saúde. Os visitantes puderam testar dispositivos vestíveis em cenários simulados do cotidiano. As demonstrações destacaram recursos especializados: a série HUAWEI WATCH GT 6 com métricas avançadas de ciclismo para passeios mais eficientes; o HUAWEI WATCH GT Runner 2 e seu Modo Maratona Inteligente, que orienta os corredores durante o treinamento pré-corrida, o ritmo durante a corrida e a análise pós-corrida; e o HUAWEI WATCH 5 e o HUAWEI WATCH D2, que demonstram um gerenciamento de saúde abrangente, desde monitoramento conveniente até lembretes proativos, fornecendo aos usuários soluções completas de cuidados com a saúde.

Na zona "Explore seu potencial", os visitantes liberaram seu potencial criativo com o aplicativo "GoPaint", desenvolvido pela própria Huawei. Graças à sua interface intuitiva e rica biblioteca de recursos, o aplicativo torna a arte de nível profissional acessível a todos. Para a produção de filmes em dispositivos móveis, a Huawei apresentou sua tecnologia de imagem XMAGE, destacando avanços significativos na captura de vídeo do HUAWEI Mate 80 Pro — faixa dinâmica superalta, reprodução precisa de cores e recursos de teleobjetiva macro e câmera lenta líderes do setor. Isso permite que os usuários capturem facilmente a beleza dos momentos cotidianos e produzam vídeos com qualidade profissional.

A Huawei adota um espírito ousado e jovem com sua mais recente filosofia, "O agora é seu", anunciando um novo capítulo na vida inteligente para usuários em todo o mundo. No futuro, a Huawei continuará comprometida com a inovação incessante, oferecendo produtos de ponta e experiências perfeitas em todos os cenários, que permitam a todos explorar e capturar seus próprios momentos extraordinários em 2026.

