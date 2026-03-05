Now Is Yours : Huawei redéfinit la vie intelligente au MWC 2026

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /PRNewswire/ -- Le 2 mars à Barcelone, en Espagne, Huawei a dévoilé l'avenir lors du très attendu Mobile World Congress (MWC 2026). Guidé par le thème « Now is Yours », Huawei a présenté une gamme impressionnante de produits, notamment des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, des montres et des écouteurs. Le géant technologique a souligné ses dernières avancées en matière de technologie d'écran pliable, de condition physique et de santé, d'imagerie mobile, de productivité et de créativité, présentant une vision audacieuse du futur mode de vie numérique aux consommateurs du monde entier.

Dans la zone « Your Intelligent World », Huawei a mis en valeur ses prouesses technologiques en tant que chef de file des technologies intelligentes. Avec une variété de tablettes, Huawei offre une productivité équivalente à celle d'un PC. Alimentés par HarmonyOS, les appareils de Huawei permettent aux utilisateurs d'exécuter de manière transparente des logiciels bureautiques complets comme WPS. Conjugués à l'efficacité des Notes HUAWEI, ils favorisent la créativité professionnelle et la collaboration à tout moment, en tout lieu. En ce qui concerne l'intégration matériel-logiciel, l'écran PaperMatte de Huawei offre un affichage clair et agréable pour les yeux, tout en offrant une expérience unique d'écriture et de peinture semblable à celle sur papier. L'événement a également été l'occasion de présenter le HUAWEI MatePad Mini, une tablette compacte de 8,8 pouces qui allie portabilité et technologie intelligente haut de gamme. L'accent a été mis sur les puissantes capacités d'intelligence artificielle des plus récents smartphones phares de Huawei, la série Mate 80, qui améliorent l'engagement des utilisateurs grâce à des fonctions intelligemment adaptées. En outre, des vidéos détaillées ont révélé l'ingénierie complexe des dispositifs pliables comme le Mate X7, présentant une technologie de pointe en matière de charnières et d'écrans qui établit une nouvelle référence dans le secteur.

La zone « Energize Your Life » a offert des expériences immersives et pratiques mettant en valeur la technologie de Huawei qui favorise la condition physique et la santé. Les visiteurs pouvaient tester des dispositifs portables dans des mises en situation proches de la réalité. Les démonstrations ont mis en évidence des caractéristiques spécialisées : la série HUAWEI WATCH GT 6 avec mesures de cyclisme avancées pour des trajets plus efficaces ; la HUAWEI WATCH GT Runner 2 et son mode marathon intelligent, qui guide les coureurs dans l'entraînement avant la course, le rythme de course et l'analyse après la course ; et les HUAWEI WATCH 5 et HUAWEI WATCH D2, qui démontrent une gestion globale de la santé, de la surveillance pratique aux rappels proactifs, offrant aux utilisateurs des solutions complètes en matière de soins de santé.

Dans la zone « Explore Yourself », les visiteurs pouvaient libérer leur potentiel créatif grâce à l'application développée en interne de Huawei « GoPaint ». Grâce à son interface intuitive et à sa riche bibliothèque d'actifs, l'application rend l'art professionnel accessible à tous. Pour la réalisation de films mobiles, Huawei a mis en avant sa technologie d'imagerie XMAGE, soulignant les avancées importantes en matière de capture vidéo du HUAWEI Mate 80 Pro, soit une plage dynamique très élevée, une reproduction précise des couleurs et des capacités de macro et de ralenti de pointe du téléobjectif. Cela permet aux utilisateurs de capturer sans effort la beauté dans les moments de la vie quotidienne et de produire des vidéos de qualité professionnelle.

Huawei adopte un esprit audacieux et jeune avec sa dernière philosophie, « Now Is Yours », qui annonce un nouveau chapitre de la vie intelligente pour les utilisateurs du monde entier. À l'avenir, Huawei reste engagé dans une innovation constante en offrant des produits de pointe et des expériences homogènes, tous scénarios confondus, qui permettent à chacun d'explorer et de capturer ses propres moments extraordinaires en 2026.

