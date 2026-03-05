Ora è tuo: Huawei ridefinisce lo smart living al MWC 2026

BARCELLONA, Spagna, 5 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Il 2 marzo a Barcellona, in Spagna, Huawei ha svelato il futuro al tanto atteso Mobile World Congress (MWC 2026). Sulla scia del tema "Ora è tuo", Huawei ha presentato una gamma straordinaria di prodotti, tra cui smartphone, PC, tablet, orologi e auricolari. Il colosso high tech ha messo in evidenza le sue ultime innovazioni nell'ambito della tecnologia degli schermi pieghevoli, nel settore fitness e salute, nella diagnostica per immagini mobile, nella produttività e nella creatività, presentando ai consumatori di tutto il mondo una visione audace del futuro stile di vita digitale.

Nell'area "Il tuo mondo intelligente", Huawei ha messo in mostra tutta la sua competenza tecnologica come leader nella tecnologia smart. Grazie a un'ampia gamma di tablet, Huawei offre una produttività pari a quella dei PC. Dotati del sistema operativo HarmonyOS, i dispositivi Huawei consentono agli utenti di utilizzare senza problemi software per ufficio completi come WPS. Integrati dall'efficienza di HUAWEI Notes, consentono creatività e collaborazione professionali sempre e ovunque. Per quanto riguarda l'integrazione hardware-software, il PaperMatte Display di Huawei offre visualizzazione nitida e confortevole per gli occhi, garantendo al contempo un'esperienza di scrittura e disegno unica, simile alla carta. L'evento ha visto anche il debutto del Huawei MatePad Minidi, un tablet compatto da 8,8 pollici che unisce la portabilità alla tecnologia intelligente di fascia alta. Particolare attenzione è stata dedicata alle potenti funzionalità di IA degli ultimi smartphone di punta di Huawei, la serie Mate 80, che migliorano il coinvolgimento degli utenti attraverso funzionalità personalizzate in modo intelligente. Inoltre, video dettagliati hanno rivelato la complessa progettazione dei dispositivi pieghevoli come il Mate X7, mostrando una tecnologia all'avanguardia per cerniere e display che stabilisce un nuovo punto di riferimento nel settore.

L'area "Dai energia alla tua vita" ha offerto esperienze immersive e pratiche che hanno mostrato come la tecnologia Huawei sia in grado di potenziare il settore fitness e salute. I visitatori hanno potuto testare i dispositivi indossabili in scenari simulati di vita reale. Le dimostrazioni hanno messo in evidenza funzionalità specifiche: la serie HUAWEI WATCH GT 6 con metriche avanzate per il ciclismo per pedalate più efficienti; HUAWEI WATCH GT Runner 2 e la sua modalità "maratona intelligente", che guida i corridori nell'allenamento pre-gara, nel ritmo durante la gara e nell'analisi post-gara; e HUAWEI WATCH 5 e HUAWEI WATCH D2, che dimostrano una gestione completa della salute, dal monitoraggio pratico ai promemoria proattivi, offrendo agli utenti soluzioni complete per l'assistenza sanitaria.

Nell'area "Esplora te stesso", i visitatori hanno liberato il loro potenziale creativo con l'app "GoPaint" sviluppata da Huawei. Grazie alla sua interfaccia intuitiva e alla ricca libreria di risorse, l'app rende accessibile a tutti un livello artistico professionale. Per quanto riguarda la realizzazione di filmati con dispositivi mobili, Huawei ha presentato la sua tecnologia di imaging XMAGE, sottolineando i significativi progressi nella cattura video di HUAWEI Mate 80 Pro: gamma dinamica estremamente elevata, riproduzione accurata dei colori e funzionalità di teleobiettivo macro e slow motion leader del settore. Ciò consente agli utenti di catturare senza sforzo i momenti quotidiani più belli e di produrre video di qualità professionale.

Huawei abbraccia uno spirito audace e giovanile con la sua ultima filosofia, "Ora è tuo", che annuncia un nuovo capitolo nello smart living per gli utenti di tutto il mondo. Guardando al futuro, Huawei rimane impegnata in un'innovazione continua, offrendo prodotti all'avanguardia ed esperienze fluide e adatte a tutti gli scenari, che consentono a tutti di scoprire e catturare i propri momenti straordinari nel 2026.

