«Now Is Yours» -- Huawei переосмысляет умную жизнь на MWC 2026

БАРСЕЛОНА, Испания, 5 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- 2 марта в Барселоне, Испания, компания Huawei представила будущее на долгожданном Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2026). Под девизом «Now Is Yours», Huawei продемонстрировала потрясающий набор продуктов, включая смартфоны, ПК, планшеты, часы и наушники. Технический гигант выделил свои последние прорывные достижения в технологии складных экранов, фитнесе и здоровье, мобильной визуализации, производительности и креативности, представив потребителям во всем мире смелое видение будущего цифрового образа жизни.

The "Your Intelligent World" zone The "Energize Your Life" zone The "Explore Yourself" zone

В зоне «Your Intelligent World» (Твой интеллектуальный мир) компания Huawei продемонстрировала свое технологическое мастерство в качестве лидера в области интеллектуальных технологий. Предлагая большой выбор разнообразных планшетов, Huawei дает производительность на уровне ПК. Устройства Huawei на базе HarmonyOS позволяют пользователям легко запускать полнофункциональное офисное программное обеспечение, такое как WPS. В дополнение к эффективности HUAWEI Notes они дают возможности для профессионального творчества и совместной работы в любое время и в любом месте. Что касается интеграции аппаратного и программного обеспечения, дисплей PaperMatte от Huawei предлагает четкий, комфортный для глаз дисплей, обеспечивая при этом уникальный опыт письма и рисования на бумаге. На мероприятии также состоялся дебют HUAWEI MatePad Mini, 8,8-дюймового флагманского компактного планшета, который сочетает в себе портативность с высококачественными интеллектуальными технологиями. Значительное внимание было уделено мощным ИИ-возможностям новейших флагманских смартфонов Huawei серии Mate 80, которые повышают вовлеченность пользователей с помощью интеллектуально адаптированных функций. Кроме того, подробные видеоролики показали сложную конструкцию складных устройств, таких как Mate X7, демонстрируя передовые технологии шарниров и дисплеев, которые устанавливают новый отраслевой стандарт.

Зона «Energize Your Life» (Заряди свою жизнь) предлагает захватывающий практический опыт, демонстрирующий, как технологии Huawei дают возможности поддержания физической формы и заботы о здоровье. Посетители могли протестировать носимые устройства в смоделированных реальных сценариях. Демонстрации показали специальные функции: часы серии HUAWEI WATCH GT 6 с расширенными показателями езды на велосипеде для более эффективных поездок; HUAWEI WATCH GT Runner 2 и интеллектуальный режим марафона, которые помогают бегунам перед гонкой на этапе тренировок, во время гонки и после гонки; а также HUAWEI WATCH 5 и HUAWEI WATCH D2, которые демонстрируют комплексное управление здоровьем, от удобного мониторинга до упреждающих напоминаний, предоставляя пользователям комплексные решения в области здоровья.

В зоне «Explore Yourself» (Исследуй себя) посетители раскрыли свой творческий потенциал с помощью собственного приложения Huawei «GoPaint». Благодаря интуитивно понятному интерфейсу и богатой библиотеке ресурсов приложение делает художественное творчество профессионального уровня доступным для всех. Для мобильного кинопроизводства Huawei продемонстрировала свою технологию визуализации XMAGE, подчеркнув значительные достижения в области съемки видео, которыми обладает HUAWEI Mate 80 Pro — сверхвысокий динамический диапазон, точное воспроизведение цветов и ведущие в отрасли возможности телеобъективов для макросъемки и замедленного движения. Это позволяет пользователям легко снимать красоту повседневных моментов и создавать видеоролики профессионального качества.

Новейшая философия Huawei «Now Is Yours» открывает новую главу в умной жизни пользователей по всему миру. Двигаясь вперед, Huawei по-прежнему привержена неустанным инновациям, предоставляя передовые продукты и бесшовный опыт для любых сценариев, которые позволяют каждому открыть для себя и сохранить экстраординарные моменты своей жизни в 2026 году.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2924638/The_Your_Intelligent_World_zone.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2924637/The_Energize_Your_Life_zone.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2924636/The_Explore_Yourself_zone.jpg