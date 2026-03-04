Prítomnosť patrí vám: Huawei na veľtrhu MWC 2026 nanovo definuje inteligentný život
Mar 04, 2026, 13:06 ET
BARCELONA, Španielsko, 4. marca 2026 /PRNewswire/ -- Na dlho očakávanom veľtrhu Mobile World Congress (MWC 2026) v Barcelone v Španielsku predstavila spoločnosť Huawei 2. marca budúcnosť. V duchu témy „Prítomnosť patrí vám" predstavila spoločnosť Huawei oslnivú škálu produktov vrátane smartfónov, počítačov, tabletov, hodiniek a slúchadiel. Technologický gigant zdôraznil svoje najnovšie objavy v oblasti technológie skladacích obrazoviek, fitness a zdravia, mobilného zobrazovania, produktivity a kreativity a predstavil spotrebiteľom na celom svete odvážnu víziu budúceho digitálneho životného štýlu.
V zóne „Váš inteligentný svet" spoločnosť Huawei predviedla svoje technologické zdatnosti ako líder v oblasti inteligentných technológií. Vďaka rozmanitej ponuke tabletov značka Huawei zabezpečuje produktivitu na úrovni počítača. Zariadenia Huawei s operačným systémom HarmonyOS umožňujú používateľom bezproblémovo spúšťať plnohodnotný kancelársky softvér, ako napríklad WPS. Doplnené o efektivitu aplikácie HUAWEI Notes umožňujú profesionálnu kreativitu a spoluprácu kedykoľvek a kdekoľvek. Pokiaľ ide o integráciu hardvéru a softvéru, displej PaperMatte od spoločnosti Huawei ponúka jasný a pre oko pohodlný obraz a zároveň jedinečný zážitok z písania a maľovania podobný papieru. Na podujatí bol tiež predstavený HUAWEI MatePad Mini, vlajkový 8,8-palcový kompaktný tablet, ktorý spája prenosnosť s inteligentnou technológiou vyššej triedy. Významný dôraz sa kládol na výkonné schopnosti umelej inteligencie najnovších vlajkových smartfónov spoločnosti Huawei, radu Mate 80, ktoré zvyšujú zapojenie používateľov prostredníctvom inteligentne prispôsobených funkcií. Podrobné videá navyše odhalili zložité konštrukčné riešenie skladacích zariadení, ako je Mate X7, a predstavili špičkovú technológiu pántov a displeja, ktorá stanovuje nový štandard v tomto odvetví.
Zóna „Dodajte svojmu životu energiu" ponúkala pohlcujúce praktické zážitky, ktoré ukazovali, ako technológia Huawei posilňuje kondíciu a zdravie. Návštevníci si mohli vyskúšať nositeľné zariadenia v simulovaných reálnych situáciách. Ukážky zdôraznili špecializované funkcie: rad hodiniek HUAWEI WATCH GT 6 s pokročilými cyklistickými metrikami pre efektívnejšie jazdy; HUAWEI WATCH GT Runner 2 a ich inteligentný režim Marathon, ktorý sprevádza bežcov tréningom pred pretekmi, sleduje tempo počas pretekov a analyzuje po pretekoch; a hodinky HUAWEI WATCH 5 a HUAWEI WATCH D2, ktoré demonštrujú komplexné riadenie zdravia, od pohodlného monitorovania až po proaktívne pripomienky, a poskytujú používateľom kompletné riešenia zdravotnej starostlivosti.
V zóne „Objavte svoje možnosti" si návštevníci mohli odomknúť svoj kreatívny potenciál pomocou aplikácie „GoPaint", ktorú vyvinula spoločnosť Huawei. Vďaka intuitívnemu rozhraniu a bohatej knižnici zdrojov aplikácia sprístupňuje umelecké diela profesionálnej úrovne každému. V oblasti mobilnej filmovej tvorby spoločnosť Huawei predstavila svoju zobrazovaciu technológiu XMAGE a zdôraznila významné pokroky v nahrávaní videa telefónom HUAWEI Mate 80 Pro – super vysoký dynamický rozsah, presnú reprodukciu farieb a špičkové funkcie teleobjektívu v oblasti makro a spomaleného záberu. To umožňuje používateľom bez námahy zachytiť krásu každodenných okamihov a vytvárať videá profesionálnej kvality.
Huawei svojou najnovšou filozofiou „Prítomnosť patrí vám" vyjadruje odvážneho a mladistvého ducha a ohlasuje novú kapitolu inteligentného života pre používateľov na celom svete. Spoločnosť Huawei sa aj v budúcnosti zaviazala k neúnavným inováciám – poskytovaniu špičkových produktov a bezproblémových zážitkov pre všetky scenáre, ktoré umožnia každému objavovať a zachytávať svoje vlastné výnimočné okamihy v roku 2026.
