Teraz jest Twój czas: Huawei redefiniuje inteligentne życie na MWC 2026

BARCELONA (Hiszpania), 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- 2 marca w Barcelonie firma Huawei zaprezentowała wizję przyszłości podczas długo wyczekiwanych targów Mobile World Congress 2026. Kierując się mottem „Teraz jest Twój czas (Now Is Yours)", Huawei zaprezentował imponującą gamę produktów, w tym smartfony, komputery PC, tablety, zegarki oraz słuchawki douszne. Globalny gigant technologiczny przedstawił swoje najnowsze przełomy w dziedzinie technologii składanych ekranów, fitnessu i zdrowia, mobilnej fotografii, produktywności oraz kreatywności, kreśląc odważną wizję przyszłego cyfrowego stylu życia dla konsumentów na całym świecie.

W strefie „Twój inteligentny świat (Your Intelligent World)" firma Huawei zaprezentowała swoje technologiczne możliwości lidera inteligentnych technologii. Dzięki szerokiej ofercie tabletów Huawei zapewnia produktywność na poziomie komputerów PC. Urządzenia Huawei, zasilane systemem HarmonyOS, umożliwiają użytkownikom płynne korzystanie z pełnowartościowego oprogramowania biurowego, takiego jak WPS. W połączeniu z wysoką efektywnością aplikacji HUAWEI Notes rozwiązania te pozwalają na profesjonalną kreatywność i współpracę w dowolnym czasie i miejscu. W zakresie integracji sprzętu i oprogramowania wyświetlacz PaperMatte Display firmy Huawei zapewnia wyraźny obraz przyjazny dla oczu, oferując jednocześnie unikatowy komfort pisania i rysowania po powierzchni przypominającej papier. Podczas wydarzenia odbyła się również premiera HUAWEI MatePad Mini - flagowego kompaktowego tabletu o przekątnej 8,8 cala, łączącego mobilność z zaawansowaną inteligentną technologią. Szczególną uwagę poświęcono potężnym możliwościom AI najnowszych flagowych smartfonów Huawei z serii Mate 80, które zwiększają zaangażowanie użytkowników dzięki inteligentnie dopasowanym funkcjom. Ponadto szczegółowe materiały wideo ujawniły zaawansowaną inżynierię składanych urządzeń, takich jak Mate X7, prezentując nowoczesne technologie zawiasów i wyświetlaczy, które wyznaczają nowe standardy w branży.

Strefa „Niech twoje życie nabierze energii (Energize Your Life)" oferowała immersyjne, interaktywne doświadczenia pokazujące, jak technologia Huawei wspiera kondycję fizyczną i zdrowie. Odwiedzający mogli testować urządzenia do noszenia w symulowanych rzeczywistych scenariuszach. Prezentacje obejmowały wyspecjalizowane funkcje: serię HUAWEI WATCH GT 6 z zaawansowanymi wskaźnikami kolarskimi umożliwiającymi bardziej efektywne treningi; model HUAWEI WATCH GT Runner 2 z inteligentnym trybem maratonu, który prowadzi biegaczy przez trening przedstartowy, tempo w trakcie biegu oraz analizę po jego zakończeniu; a także zegarki HUAWEI WATCH 5 i HUAWEI WATCH D2, prezentujące kompleksowe zarządzanie parametrami zdrowotnymi - od wygodnego monitorowania po proaktywne przypomnienia - zapewniając użytkownikom pełne rozwiązania ułatwiające dbanie o zdrowie.

W strefie „Poznaj siebie (Explore Yourself)" odwiedzający mogli odkrywać swój potencjał twórczy dzięki autorskiej aplikacji Huawei „GoPaint". Za sprawą intuicyjnego interfejsu i bogatej biblioteki zasobów aplikacja ta sprawia, że twórczość na poziomie profesjonalnym staje się dostępna dla każdego. W zakresie mobilnej produkcji filmowej Huawei zaprezentował swoją technologię obrazowania XMAGE, podkreślając znaczące udoskonalenia w rejestrowaniu wideo przez model HUAWEI Mate 80 Pro - w tym bardzo szeroki zakres dynamiki, wierne odwzorowanie kolorów oraz czołowe w branży możliwości telemakro i nagrywania w zwolnionym tempie. Umożliwia to użytkownikom łatwe uchwycenie piękna codziennych chwil i tworzenie materiałów wideo o jakości profesjonalnej.

W swojej najnowszej filozofii „Teraz jest Twój czas" („Now is Yours") Huawei stawia na odwagę i młodzieńczego ducha, zapowiadając nowy rozdział inteligentnego życia dla użytkowników na całym świecie. Firma Huawei pozostaje wierna nieustannej innowacyjności - dostarczając przełomowe produkty oraz spójne, kompleksowe doświadczenia we wszystkich scenariuszach użytkowania, które umożliwią każdemu odkrywanie i utrwalanie własnych niezwykłych momentów w 2026 roku.

