Ahora es suyo: Huawei redefine la vida inteligente en el MWC 2026

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 2 de marzo en Barcelona, España, Huawei presentó el futuro en el tan esperado Congreso Mundial de Móviles (MWC 2026). Guiado por el tema "Ahora es tuyo", Huawei presentó una deslumbrante variedad de productos, como teléfonos inteligentes, computadoras, tabletas, relojes y auriculares. El gigante tecnológico destacó sus últimos avances en tecnología de pantalla plegable, fitness y salud, imágenes móviles, productividad y creatividad, al presentar una visión audaz del futuro estilo de vida digital a los consumidores de todo el mundo.

Zona "Tu mundo inteligente" (PRNewsfoto/HUAWEI) Zona "Energiza tu vida" (PRNewsfoto/HUAWEI) Zona "Explórate a ti mismo" (PRNewsfoto/HUAWEI)

En la zona "Tu mundo inteligente", Huawei mostró su destreza tecnológica como líder en tecnología inteligente. Con una amplia variedad de tabletas, Huawei ofrece una productividad a nivel de computadoras. Los dispositivos de Huawei, impulsados por HarmonyOS, permiten a los usuarios ejecutar sin problemas software de oficina con todas las funciones, como WPS. Complementados con la eficiencia de HUAWEI Notes, estos dispositivos facilitan la creatividad y la colaboración profesional en cualquier momento y en cualquier lugar. En cuanto a la integración de hardware y software, la pantalla PaperMatte de Huawei ofrece una pantalla nítida y cómoda para la vista, a la vez que brinda una experiencia de escritura y pintura única similar a la del papel. El evento también contó con el debut de HUAWEI MatePad Mini, una tableta compacta emblemática de 8,8 pulgadas que combina portabilidad con tecnología inteligente de alta gama. Se destacó en gran medida las poderosas capacidades de IA de los últimos teléfonos inteligentes estrella de Huawei de la serie Mate 80, que mejoran la participación del usuario a través de funciones diseñadas de manera inteligente. Además, videos detallados revelaron la intrincada ingeniería de dispositivos plegables como el Mate X7, que muestra tecnología de vanguardia en las bisagras y pantalla para establecer un nuevo punto de referencia en el sector.

La zona "Energiza tu vida" ofreció experiencias prácticas e inmersivas que mostraban cómo la tecnología de Huawei potencia la salud y el entrenamiento. Los visitantes pudieron probar dispositivos portátiles en escenarios simulados de la vida real. Las demostraciones destacaron características especializadas: la serie HUAWEI WATCH GT 6 con métricas de ciclismo avanzadas para recorridos más eficientes; el HUAWEI WATCH GT Runner 2 y su modo de maratón inteligente, que guía a los corredores a través del entrenamiento previo hasta la carrera, el ritmo durante la carrera y el análisis posterior a la carrera; y el HUAWEI WATCH 5 y HUAWEI WATCH D2, que demuestra una gestión integral de la salud, desde el monitoreo conveniente hasta recordatorios proactivos, para brindar a los usuarios soluciones completas para el cuidado de la salud.

En la zona "Explórate a ti mismo", los visitantes liberaron su potencial creativo con la aplicación "GoPaint" desarrollada por Huawei. Gracias a su interfaz intuitiva y su rica biblioteca de recursos, la aplicación hace que el arte de nivel profesional sea accesible para todos. Para la realización de películas con dispositivos móviles, Huawei presentó su tecnología de imágenes XMAGE, en la que destacó los avances significativos en la captura de video del HUAWEI Mate 80 Pro: rango dinámico súper alto, reproducción precisa del color y capacidades de telefoto macro y cámara lenta líderes en la industria. Esto permite a los usuarios capturar sin esfuerzo la belleza de los momentos cotidianos y producir vídeos de calidad profesional.

Huawei adopta un espíritu audaz y juvenil con su última filosofía, "Now Is Yours" (Ahora es tuyo), para anunciar un nuevo capítulo en la vida inteligente para los usuarios de todo el mundo. De cara al futuro, Huawei mantiene su compromiso con la innovación constante para ofrecer productos de vanguardia y experiencias fluidas en todos los escenarios que permitan a todos explorar y capturar sus propios momentos extraordinarios en 2026.

