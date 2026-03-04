Now Is Yours: Huawei herdefinieert smart living op MWC 2026

BARCELONA, Spanje, 4 maart 2026 /PRNewswire/ -- Op 2 maart in Barcelona, Spanje, onthulde Huawei tijdens het langverwachte Mobile World Congress (MWC 2026) zijn visie op de toekomst. Onder het motto 'Now Is Yours' presenteerde Huawei een indrukwekkend portfolio van producten, waaronder smartphones, pc's, tablets, smartwatches en oordopjes. De technologiegigant belichtte zijn nieuwste doorbraken op het gebied van opvouwbare scherm-technologie, fitness en gezondheid, mobiele beeldvorming, productiviteit en creativiteit, en presenteerde consumenten wereldwijd een gedurfde visie op de digitale levensstijl van de toekomst.

The "Your Intelligent World" zone The "Energize Your Life" zone The "Explore Yourself" zone

In de zone 'Your Intelligent World' liet Huawei zijn technologische slagkracht zien als toonaangevende speler in slimme technologie. Met een breed assortiment tablets biedt Huawei productiviteit op pc-niveau. Dankzij HarmonyOS zorgen de apparaten van Huawei ervoor dat gebruikers naadloos volwaardige kantoorsoftware zoals WPS kunnen gebruiken. In combinatie met de efficiëntie van HUAWEI Notes ondersteunen deze apparaten professionele creativiteit en samenwerking, altijd en overal. Op het gebied van hardware- en software-integratie biedt Huawei's PaperMatte-display een helder en oogvriendelijk scherm, gecombineerd met een unieke, papierachtige schrijf- en tekenervaring. Tijdens het evenement maakte ook de HUAWEI MatePad Mini zijn debuut, een compacte tablet van 8,8 inch die draagbaarheid met de technologie voor hoogwaardige intelligente technologie combineert. Bovendien werd uitgebreid aandacht besteed aan de krachtige AI-mogelijkheden van de Mate 80-serie, de nieuwste hoogwaardige smartphones van Huawei, die de gebruikerservaring verrijken met intelligent gepersonaliseerde functies. Verder gaven gedetailleerde video's inzicht in de complexe technologie achter opvouwbare apparaten, waaronder de Mate X7, waarbij geavanceerde scharnier- en schermtechnologie werd getoond die de lat in de sector hoger legt.

In de zone 'Energize Your Life' konden bezoekers indrukwekkende, interactieve ervaringen beleven die lieten zien hoe Huawei-technologie fitness en gezondheid ondersteunt. Bezoekers konden wearables uitproberen in gesimuleerde praktijksituaties. Tijdens demonstraties werden specifieke functies uitgelicht: de HUAWEI WATCH GT 6-serie met geavanceerde fietsstatistieken voor efficiëntere ritten; de HUAWEI WATCH GT Runner 2 met de 'Intelligente marathonmodus', die hardlopers ondersteunt bij de voorbereiding vóór de wedstrijd, het ritme tijdens de wedstrijd en de analyse achteraf; en de HUAWEI WATCH 5 en HUAWEI WATCH D2, die uitgebreid gezondheidsbeheer bieden: van gebruiksvriendelijke monitoring tot proactieve herinneringen. Gebruikers krijgen ook een totaaloplossing voor hun gezondheid.

In de zone 'Explore Yourself' konden bezoekers hun creatieve potentieel ontplooien met de app 'GoPaint' die door Huawei zelf is ontwikkeld. Dankzij de intuïtieve interface en de uitgebreide bibliotheek met creatieve middelen maakt de app artistieke creaties van professioneel niveau toegankelijk voor iedereen. Op het gebied van mobiele filmproductie presenteerde Huawei zijn XMAGE-beeldvormingstechnologie, waarbij de nadruk lag op de aanzienlijke verbeteringen in de video-opname van de HUAWEI Mate 80 Pro, zoals een uitzonderlijk hoog dynamisch bereik, nauwkeurige kleurweergave en toonaangevende mogelijkheden voor telemacro en slow motion. Hiermee kunnen gebruikers moeiteloos de schoonheid van alledaagse momenten vastleggen en video's van professionele kwaliteit maken.

Met zijn nieuwste filosofie 'Now Is Yours' omarmt Huawei een gedurfde, jeugdige geest en luidt het wereldwijd een nieuw hoofdstuk in op het gebied van smart living. In de toekomst blijft Huawei zich inzetten voor onophoudelijke innovatie met geavanceerde producten en naadloze, geïntegreerde gebruikerservaringen waarmee iedereen zijn of haar eigen bijzondere momenten in 2026 kan ontdekken en vastleggen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924638/The_Your_Intelligent_World_zone.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924637/The_Energize_Your_Life_zone.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924636/The_Explore_Yourself_zone.jpg