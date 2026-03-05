"امتلِك اللحظة": هواوي تُعيد تعريف الحياة الذكية في المؤتمر العالمي للجوال (MWC) لعام 2026

برشلونة، إسبانيا، 5 مارس 2026 /PRNewswire/ -- في 2 مارس بمدينة برشلونة، في إسبانيا، كشفت هواوي عن المستقبل في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC لعام 2026( الذي طال انتظاره. استرشادًا بشعار "امتلِك اللحظة"، استعرضت هواوي مجموعة مبهرة من المنتجات شملت الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب، والأجهزة اللوحية، والساعات الذكية، وسماعات الأذن. وسلطت عملاقة التكنولوجيا الضوء على أحدث ابتكاراتها في تقنيات الشاشات القابلة للطي، واللياقة والصحة، والتصوير عبر الهواتف المحمولة، والإنتاجية، والإبداع، مُقدمةً رؤية جريئة لمستقبل أسلوب الحياة الرقمي للمستهلكين حول العالم.

في منطقة "عالمك الذكي"، استعرضت هواوي قدراتها التقنية باعتبارها رائدة في مجال التكنولوجيا الذكية. من خلال تشكيلة متنوعة من الأجهزة اللوحية، تقدم هواوي مستوى إنتاجية يضاهي أجهزة الحاسوب الشخصي. بالاعتماد على نظام HarmonyOS، تُمكّن أجهزة هواوي المستخدمين من تشغيل تطبيقات مكتبية متكاملة مثل WPS بسلاسة. بالإضافة إلى كفاءة أجهزة HUAWEI Notes، تتيح هذه الأجهزة مستويات احترافية من الإبداع والتعاون في أي وقت ومن أي مكان. فيما يتعلق بتكامل الأجهزة والبرمجيات، توفر شاشة PaperMatte من هواوي عرضًا واضحًا ومريحًا للعين، إلى جانب تجربة كتابة ورسم فريدة تحاكي ملمس الورق. شهد الحدث أيضًا الظهور الأول لجهاز HUAWEI MatePad Mini، وهو جهاز لوحي صغير رائد بقياس 8.8 بوصة يجمع بين سهولة الحمل والتقنيات الذكية المتقدمة. وقد سُلط الضوء بشكلٍ كبير على القدرات القوية للذكاء الاصطناعي في أحدث الهواتف الرائدة من هواوي، سلسلة Mate 80، والتي تعزز تفاعل المستخدمين من خلال مزايا مُخصصة بذكاء. إضافة إلى ذلك، عرضت مقاطع فيديو تفصيلية الهندسة المعقدة للأجهزة القابلة للطي مثل Mate X7، مبرزة تقنيات المفصلات والشاشات المتطورة التي تضع معيارًا جديدًا في الصناعة.

وفي منطقة "نشط حياتك"، خاض الزوار تجارب تفاعلية غامرة تُظهر كيف تمكّن تقنيات هواوي مجالي اللياقة البدنية والصحة. حيث أتيحت للزوار فرصة اختبار الأجهزة القابلة للارتداء في سيناريوهات تحاكي الاستخدام الواقعي. سلطت العروض التوضيحية الضوء على ميزات متخصصة: سلسلة HUAWEI WATCH GT 6 التي تقدم مؤشرات متقدمة لركوب الدراجات لرحلات ركوب أكثر كفاءة؛ وساعة HUAWEI WATCH GT Runner 2 المزودة بوضع الماراثون الذكي الذي يوجّه العدّائين خلال التدريب قبل السباق ويضبط الإيقاع أثناءه ويحلل الأداء بعد انتهائه، إضافة إلى ساعتا HUAWEI WATCH 5 وHUAWEI WATCH D2 اللتين توفران إدارة صحية شاملة بدءًا من المراقبة المريحة وصولًا إلى التذكيرات الاستباقية، لمنح المستخدمين حلول رعاية صحية متكاملة.

وفي منطقة "استكشف نفسك"، أطلق الزوار العنان لإمكاناتهم الإبداعية عبر تطبيق هواوي المطوّر ذاتيًا "GoPaint". بفضل واجهته البديهية ومكتبته الغنية بالأصول الإبداعية، يجعل التطبيق الفن الاحترافي في متناول الجميع. في مجال صناعة الأفلام عبر الهواتف المحمولة، استعرضت هواوي تقنيتها للتصوير XMAGE، مُسلطةً الضوء على التحسينات الكبيرة في قدرات تصوير الفيديو في HUAWEI Mate 80 Pro — مثل النطاق الديناميكي فائق الارتفاع، وإعادة إنتاج الألوان بشكلٍ دقيق، والقدرات الرائدة في التقريب الماكرو والتصوير البطيء. وهذا يمنح المستخدمين القدرة على توثيق جمال اللحظات اليومية بسهولة وإنتاج مقاطع فيديو بجودة احترافية.

تتبنى هواوي روحًا جريئة وشبابية من خلال فلسفتها الجديدة "امتلِك اللحظة"، مُعلنةً فصلًا جديدًا في عالم الحياة الذكية للمستخدمين حول العالم. مُستقبلًا، تؤكد هواوي التزامها بالابتكار المستمر — من خلال تقديم منتجات متطورة وتجارب سلِسة في مختلف السيناريوهات، تمكّن الجميع من استكشاف لحظاتهم الاستثنائية وتوثيقها خلال عام 2026.

