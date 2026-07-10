Aproximando os torcedores do jogo: Hisense aprimora a experiência de assistir à Copa do Mundo FIFA 2026™ por meio da inovação em telas

QINGDAO, China, 9 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, uma marca líder global em produtos eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, e patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026TM, está ajudando os torcedores de futebol a vivenciarem cada partida com maior realismo, imersão e emoção por meio de suas mais recentes inovações em televisores premium.

Seja a intensidade de um gol nos minutos finais, a atmosfera dentro do estádio ou cada movimento sutil em campo, as tecnologias da Hisense são projetadas para aproximar os espectadores da ação, oferecendo maior qualidade de imagem, movimentos mais suaves e uma experiência de visualização mais cinematográfica. Desde contra-ataques rápidos até momentos decisivos que definem uma partida, cada quadro é otimizado para proporcionar maior nitidez e realismo.

Impulsionando essas experiências de visualização imersivas está a liderança contínua da Hisense em inovação de telas. Pioneira na tecnologia RGB MiniLED, a Hisense continua na vanguarda da próxima geração de inovação em sua exclusiva tecnologia RGB MiniLED. Ao controlar de forma independente as fontes de luz vermelha, verde e azul, a tecnologia oferece maior brilho, reprodução de cores mais rica e maior precisão de imagem, dando vida a cada passe, desarme e comemoração com uma clareza excepcional em telas ultragrandes. O resultado é uma imagem mais equilibrada e realista, permitindo que os torcedores aproveitem o jogo exatamente como ele acontece.

Dando continuidade a esse avanço, a Hisense se tornará a primeira marca de televisores a introduzir o Dolby Vision 2 mundialmente em sua mais recente linha de TVs premium. O Dolby Vision 2 foi desenvolvido especificamente para atender às oportunidades em evolução das experiências televisivas atuais. Com inovações como o Image Engine de próxima geração da Dolby, Content Intelligence e Authentic Motion, o Dolby Vision 2 permite que criadores ofereçam narrativas mais realistas, precisas e emocionalmente impactantes, ajustando dinamicamente a imagem da TV com base no conteúdo assistido e no ambiente de visualização — para que tudo tenha uma ótima aparência de forma fácil.

À medida que públicos de todo o mundo se reúnem para a Copa do Mundo FIFA 2026TM, a Hisense continua comprometida em oferecer inovações significativas que aprimoram a forma como as pessoas assistem, vivenciam e se conectam por meio dos maiores momentos esportivos do mundo.

Sobre a Hisense

Fundada em 1969, a Hisense é uma líder globalmente reconhecida em eletrodomésticos e eletrônicos de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia de alta qualidade, eletrodomésticos e soluções inteligentes de tecnologia da informação. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a 1ª posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023 ao primeiro trimestre de 2026). Pioneira na tecnologia RGB MiniLED, a Hisense continua na vanguarda da próxima geração de inovação em RGB MiniLED. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como uma forma de se conectar com públicos em todo o mundo.

FONTE Hisense