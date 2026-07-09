Игра становится ближе -- инновационные дисплеи Hisense выводят просмотр FIFA World Cup 2026™ на новый уровень

ЦИНДАО, Китай, 10 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Hisense, один из ведущих мировых брендов потребительской электроники и бытовой техники, а также официальный спонсор Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026TM, помогает футбольным болельщикам испытать незабываемые чувства от просмотра каждого матча. Последние инновации в области премиального ТВ компании позволяют насладиться более реалистичным изображением, которое создает эффект присутствия и полного погружения.

Будь то напряжение от забитого в последнюю минуту гола, атмосфера на стадионе или любое еле уловимое движение на поле, технологии Hisense созданы для того, чтобы зрители стали ближе к происходящему за счет более качественной картинки, более плавных движений и приближенного к уровню кинотеатров просмотру. От быстрых контратак до драматических победных моментов — каждый кадр оптимизирован для большей четкости и реалистичности.

За этими захватывающими впечатлениями стоит непрерывное лидерство Hisense в инновациях в области дисплеев. Являясь пионером RGB MiniLED, Hisense и дальше продолжает работать над улучшением дисплеев благодаря своей запатентованной технологии RGB MiniLED. Независимый контроль источников красного, зеленого и синего света позволяет данной технологии обеспечить улучшенную яркость, насыщенность цветов и точность изображения, с исключительной четкостью «оживляя» каждый проход, подкат и моменты триумфа на сверхбольших экранах. В результате картинка становится более сбалансированной и реалистичной, что позволяет болельщикам наслаждаться игрой, не теряя ни мгновенья.

Усиливая данный импульс, Hisense станет первым телевизионным брендом, который представит Dolby Vision 2 по всему миру в своей последней линейке премиальных телевизоров. Dolby Vision 2 разработана специально для удовлетворения растущих потребностей в области ТВ. Благодаря таким инновациям, как Image Engine от Dolby следующего поколения, Content Intelligence и Authentic Motion, Dolby Vision 2 позволяет креаторам создавать более реалистичные, точные и эмоционально впечатляющие истории и динамически корректировать изображение на телевизоре в зависимости от того, что и где вы смотрите. Все выглядит великолепно без каких-либо усилий.

В то время, как глобальная аудитория собирается у экранов для просмотра Чемпионата мира по футболу FIFA World Cup 2026TM, Hisense неустанно работает над тем, чтобы создавать значимые инновации, которые меняют в лучшую сторону то, как люди смотрят ТВ, какие чувства при этом испытывают и как становятся ближе друг к другу благодаря самым крупным мировым спортивным событиям.

О компании Hisense

Компания Hisense, основанная в 1969 году, является признанным мировым лидером в области бытовой техники и потребительской электроники, работая в более чем 160 странах мира, и специализируется на выпуске высококачественных мультимедийных изделий, бытовой техники и интеллектуальных ИТ-решений. По данным Omdia, Hisense занимает 1-е место в мире в сегменте телевизоров с диагональю 100 и более дюймов (с 2023 года по 1-й квартал 2026 года). Как родоначальник технологии RGB MiniLED, компания Hisense остается лидером разработки и внедрения решений RGB MiniLED следующего поколения. Являясь официальным спонсором Чемпионата по футболу FIFA World Cup 2026TM, компания Hisense стремится к глобальному спортивному партнерству как способу общения с аудиторией во всем мире.