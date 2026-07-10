Más cercanía de los fanáticos al juego: Hisense mejora la visualización de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con innovación en pantallas

QINGDAO, China, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, una marca líder en electrónica de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, así como patrocinadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, está ayudando a los fanáticos del fútbol a experimentar cada partido con mayor realismo, inmersión y emoción a través de sus últimas innovaciones en televisores premium.

Ya sea la euforia de un gol en el último minuto, el ambiente dentro del estadio o cada movimiento sutil en la cancha de juego, las tecnologías de Hisense están diseñadas para acercar a los espectadores a la acción con una calidad de imagen más nítida, movimiento más fluido y una experiencia visual más cinematográfica. Desde rápidos contraataques hasta dramáticos momentos decisivos en los partidos, cada fotograma está optimizado para ofrecer mayor claridad y realismo.

Estas experiencias visuales inmersivas son posibles gracias al liderazgo constante de Hisense en la innovación de pantallas. Como pionera de la tecnología RGB MiniLED, Hisense sigue impulsando el rendimiento de las pantallas a través de su tecnología RGB MiniLED patentada. Al controlar de forma independiente las fuentes de luz roja, verde y azul, la tecnología ofrece un mejor brillo, una expresión de color más rica y una mayor precisión en la imagen, dando vida a cada pase, entrada y celebración con una claridad excepcional en pantallas ultragrandes. El resultado es una imagen más equilibrada y realista que permite a los fanáticos disfrutar del juego exactamente como se desarrolla.

Para aprovechar este ímpetu, Hisense se convertirá en la primera marca de televisores en introducir Dolby Vision 2 a nivel mundial en toda su línea de televisores premium más reciente. Dolby Vision 2 está diseñado específicamente para aprovechar las oportunidades en constante evolución que ofrecen las experiencias televisivas actuales. Gracias a innovaciones como el motor de imagen de última generación de Dolby, la inteligencia de contenido y el movimiento auténtico, Dolby Vision 2 permite a los creadores ofrecer narraciones más realistas, precisas y con mayor impacto emocional, así como ajusta de forma dinámica la imagen de su televisor en función de lo que está viendo y desde dónde lo está viendo, para que todo se vea increíble sin ningún esfuerzo.

Mientras las audiencias de todo el mundo se reúnen para la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense mantiene su compromiso de ofrecer innovaciones significativas que enriquezcan la forma en que las personas ven, experimentan y se conectan a través de los momentos deportivos más importantes del mundo.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es un líder mundialmente reconocido en electrodomésticos y electrónica de consumo, con operaciones en más de 160 países, que se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ostenta el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al primer trimestre de 2026). Como la creadora de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación de RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinadora oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas globales como una forma de conectar con audiencias de todo el mundo.

FUENTE Hisense