Mendekatkan Peminat dengan Perlawanan: Hisense Tingkatkan Tontonan FIFA World Cup 2026™ Menerusi Inovasi Paparan

QINGDAO, China, 9 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, jenama yang terkemuka bagi elektronik pengguna dan peralatan rumah global serta penaja rasmi FIFA World Cup 2026TM, membantu peminat bola sepak menikmati setiap perlawanan dengan tahap realisme, keasyikan dan keterujaan yang lebih tinggi menerusi inovasi TV premium yang terkini.

Sama ada detik keterujaan menyaksikan gol pada minit terakhir, suasana di dalam stadium atau setiap gerak-geri yang hampir tidak kelihatan di atas padang, teknologi Hisense direka untuk mendekatkan penonton dengan aksi menerusi kualiti gambar yang lebih kaya, pergerakan yang lebih lancar dan pengalaman tontonan yang lebih sinematik. Bermula daripada serangan balas pantas hinggalah detik penentu kemenangan yang dramatik, setiap bingkai dioptimumkan untuk memberikan kejelasan dan realisme yang lebih baik.

Pengalaman tontonan imersif ini diperkasakan oleh kepimpinan berterusan Hisense dalam inovasi paparan. Sebagai The Origin of RGB MiniLED, Hisense terus melonjakkan prestasi paparan ke hadapan menerusi teknologi RGB MiniLED proprietarinya. Dengan mengawal sumber cahaya merah, hijau dan biru secara berasingan, teknologi ini menawarkan tahap kecerahan yang lebih baik, ekspresi warna yang lebih kaya serta ketepatan gambar yang dipertingkat, sekali gus menghidupkan aksi setiap hantaran, rebutan bola dan sambutan dengan kejelasan luar biasa pada skrin ultra besar. Hasilnya ialah gambar yang lebih seimbang dan realistik, membolehkan peminat benar-benar menikmati perlawanan semasa ia berlangsung.

Meneruskan momentum ini, Hisense akan menjadi jenama TV pertama yang memperkenalkan Dolby Vision 2 di seluruh dunia menerusi rangkaian TV premium yang terkini. Dolby Vision 2 direka khusus untuk memenuhi peluang pengalaman televisyen yang sentiasa berkembang pada masa ini. Menerusi inovasi seperti Image Engine, Content Intelligence dan Authentic Motion generasi akan datang daripada Dolby, Dolby Vision 2 memperkasakan pencipta untuk menghasilkan penceritaan yang lebih realistik, tepat dan menyentuh perasaan, selain turut melaraskan gambar TV anda secara dinamik berdasarkan kandungan yang ditonton dan lokasi tontonan — agar setiap kandungan kelihatan hebat tanpa perlu bersusah payah.

Ketika penonton global bersatu bagi meraikan FIFA World Cup 2026TM, Hisense kekal komited untuk membawakan inovasi bermakna yang memperkayakan cara orang ramai menonton, menikmati dan berhubung menerusi detik-detik sukan yang terbesar di dunia.

Latar Belakang Hisense

Hisense, ditubuhkan pada tahun 1969, ialah peneraju yang diiktiraf di peringkat global bagi peralatan rumah dan elektronik pengguna dengan operasi di lebih 160 negara, mengkhusus dalam penyediaan produk multimedia berkualiti tinggi, peralatan rumah dan penyelesaian IT pintar. Menurut Omdia, Hisense menduduki tempat No. 1 di peringkat global dalam segmen TV 100-inci dan ke atas (2023-S12026). Sebagai The Origin of RGB MiniLED, Hisense terus menerajui inovasi RGB MiniLED generasi akan datang. Sebagai penaja rasmi FIFA World Cup 2026TM, Hisense komited terhadap kerjasama sukan global sebagai cara untuk berhubung dengan khalayak di seluruh dunia.

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