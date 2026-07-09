Membawa Penggemar Lebih Dekat ke Setiap Momen: Hisense Tingkatkan Pengalaman Menonton FIFA World Cup 2026™ Melalui Inovasi Teknologi Layar TV

Mulai dari ketegangan saat gol tercipta di menit-menit akhir, gemuruh suasana stadion, hingga pergerakan pemain yang paling halus di lapangan, teknologi Hisense membawa penonton semakin dekat dengan jalannya pertandingan. Kualitas gambar yang lebih menarik, gerakan yang lebih mulus, dan pengalaman visual yang lebih sinematik membuat setiap momen pertandingan tampil lebih hidup. Baik saat menyaksikan serangan balik cepat maupun momen penentu kemenangan, setiap adegan menghadirkan kejernihan dan realisme yang lebih tinggi.

Pengalaman menonton tersebut didukung oleh komitmen Hisense dalam pengembangan teknologi layar TV. Sebagai pelopor RGB MiniLED, Hisense terus mendorong batas inovasi displai melalui teknologi RGB MiniLED. Dengan mengontrol sumber cahaya merah, hijau, dan biru secara terpisah, teknologi ini mampu menghadirkan tingkat kecerahan yang lebih baik, reproduksi warna yang lebih kaya, serta presisi gambar yang lebih tinggi. Teknologi tersebut membuat setiap umpan, tekel, dan selebrasi di lapangan terlihat lebih jelas dan nyata, bahkan pada layar berukuran yang sangat besar. Hasilnya, penonton dapat menikmati kualitas gambar yang lebih seimbang dan natural sehingga setiap tayangan pertandingan tersaji sebagaimana berlangsung di lapangan.

Hisense juga melangkah lebih jauh dengan menjadi merek TV pertama yang menghadirkan Dolby Vision 2 secara global pada lini TV premium terbarunya. Dolby Vision 2 menjawab perkembangan pengalaman menonton televisi saat ini dan membuka peluang baru dalam penyajian konten visual. Melalui inovasi seperti Image Engine generasi terbaru dari Dolby, Content Intelligence, dan Authentic Motion, Dolby Vision 2 membantu kreator menghadirkan visual yang lebih hidup, presisi, dan mampu memberikan dampak emosional yang lebih kuat kepada penonton. Teknologi ini juga dapat menyesuaikan kualitas gambar TV secara dinamis berdasarkan konten yang ditonton, serta lingkungan tempat pengguna menonton. Dengan demikian, tayangan tetap tampil optimal tanpa perlu pengaturan tambahan.

Pada momen FIFA World Cup 2026TM, saat jutaan penggemar sepak bola dari berbagai negara bersatu menikmati turnamen terbesar dunia, Hisense menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan inovasi yang memperkaya cara masyarakat menonton, merasakan, dan terhubung melalui momen-momen olahraga paling bergengsi di dunia.

Tentang Hisense

Hisense, berdiri pada 1969, adalah pemimpin industri peralatan rumah tangga dan elektronik di dunia yang beroperasi di lebih dari 160 negara. Hisense menyediakan berbagai produk multimedia bermutu tinggi, perangkat rumah tangga, dan solusi TI pintar. Menurut Omdia, volume penjualan TV Hisense ukuran 100 inci dan lebih berada di peringkat No.1 dunia (2023-Triwulan I-2026). Hisense merupakan pelopor RGB MiniLED yang terus menghadirkan inovasi generasi baru pada segmen ini. Sebagai sponsor resmi FIFA World Cup 2026TM, Hisense berkomitmen menjalin kemitraan di bidang olahraga untuk menjangkau audiens global.

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