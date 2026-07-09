ファンと試合の距離をもっと近くに：Hisenseがディスプレイ技術の革新を通じてFIFA World Cup 2026™の視聴体験を向上

青島、中国、2026年7月9日 /PRNewswire/ -- 世界の家電および家庭用電化製品分野をリードするブランドであり、FIFA World Cup 2026TMの公式スポンサーであるHisenseは、最新のプレミアムテレビ技術を通じて、サッカーファンがすべての試合をよりリアルに、没入感を持って、そしてより興奮して体験できるよう支援しています。

試合終了間際のゴールの激しさ、スタジアム内の雰囲気、またはピッチ上のあらゆる微妙な動きであっても、Hisenseのテクノロジーは、より豊かな画質、より滑らかな動き、およびより映画のような視聴体験により、視聴者をアクションに近づけるよう設計されています。素早いカウンター攻撃から劇的な試合決定の瞬間まで、すべてのフレームが最適化され、より高い鮮明さとリアルさを提供します。

これらの没入型視聴体験を支えているのは、ディスプレイ技術の革新におけるHisenseの継続的なリーダーシップです。RGB MiniLEDの原点（The Origin of RGB MiniLED）として、Hisenseは独自のRGB MiniLED技術を通じてディスプレイ性能を向上させ続けています。赤、緑、青の光源を個別に制御することにより、このテクノロジーは向上した輝度、より豊かな色彩表現、および強化された画像の精度を提供し、超大型スクリーン上で並外れた鮮明さですべてのパス、タックル、およびセレブレーションに命を吹き込みます。その結果、よりバランスの取れた本物そっくりの画像が得られ、ファンは試合の展開をそのまま楽しむことができます。

この勢いに乗り、Hisenseは最新のプレミアムテレビラインナップ全体に「Dolby Vision 2」を世界で初めて導入するテレビブランドとなります。「Dolby Vision 2」は、今日のテレビ体験の変化するニーズを満たすよう特別に設計されています。Dolbyの次世代Image Engine、Content Intelligence、およびAuthentic Motionなどの革新により、「Dolby Vision 2」はクリエイターがより本物そっくりで、正確で、感情的に影響力のあるストーリーテリングを提供できるようにし、視聴しているものと視聴している場所に基づいてテレビの画像を動的に調整します。そのため、手間をかけずにあらゆる映像を最高の状態で楽しめます。

世界中の視聴者がFIFA World Cup 2026TMに向けて集まる中、Hisenseは、世界最大のスポーツの瞬間を通じて人々が視聴し、体験し、つながる方法を豊かにする有意義なイノベーションを提供し続けることに尽力しています。

Hisenseについて

1969年設立のHisenseは、家電およびコンシューマー・エレクトロニクス分野で世界的に認知されたリーダーであり、160か国超で事業を展開し、高品質なマルチメディア製品、家電製品、インテリジェントITソリューションの提供を専門としています。Omdiaによると、Hisenseは100インチ以上のテレビ部門で世界第1位です（2023年～2026年第1四半期）。RGB MiniLEDの原点（The Origin of RGB MiniLED）として、Hisenseは次世代RGB MiniLEDのイノベーションをリードし続けています。HisenseはFIFAワールドカップ2026TMの公式スポンサーとして、世界中の視聴者とつながる手段として、グローバルスポーツパートナーシップへの取り組みを強化しています。

SOURCE Hisense