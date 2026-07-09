พาแฟนบอลใกล้ชิดทุกจังหวะการแข่งขัน: Hisense ยกระดับประสบการณ์รับชม FIFA World Cup 2026™ ด้วยนวัตกรรมด้านจอแสดงผล

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Hisense

09 Jul, 2026, 20:19 CST

ชิงเต่า, จีน, 9 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- Hisense แบรนด์ชั้นนำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026™ กำลังช่วยให้แฟนฟุตบอลทั่วโลกได้สัมผัสทุกแมตช์การแข่งขันอย่างสมจริง ดื่มด่ำ และเร้าใจยิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมทีวีระดับพรีเมียมรุ่นล่าสุดของบริษัท

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ไม่ว่าจะเป็นความตื่นเต้นของประตูชัยในช่วงท้ายเกม บรรยากาศภายในสนาม หรือทุกรายละเอียดของการเคลื่อนไหวในสนามแข่งขัน เทคโนโลยีของ Hisense ได้รับการออกแบบมาเพื่อพาผู้ชมเข้าใกล้การแข่งขันมากยิ่งขึ้น ด้วยคุณภาพของภาพที่สมจริง สีสันที่คมชัด การแสดงภาพเคลื่อนไหวที่ลื่นไหล และประสบการณ์การรับชมที่ให้ความรู้สึกราวกับอยู่ในโรงภาพยนตร์ ตั้งแต่จังหวะโต้กลับที่รวดเร็วไปจนถึงช่วงเวลาสำคัญที่ตัดสินผลการแข่งขัน ทุกเฟรมได้รับการปรับแต่งเพื่อมอบความคมชัดและความสมจริงที่เหนือกว่า

เบื้องหลังประสบการณ์การรับชมอันน่าประทับใจนี้คือความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่องของ Hisense ด้านนวัตกรรมจอแสดงผล ในฐานะ The Origin of RGB MiniLED บริษัทเดินหน้าผลักดันประสิทธิภาพของจอแสดงผลด้วยเทคโนโลยี RGB MiniLED ที่พัฒนาขึ้นเองซึ่งควบคุมแหล่งกำเนิดแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ำเงินได้อย่างอิสระ เทคโนโลยีดังกล่าวช่วยเพิ่มความสว่าง ถ่ายทอดสีสันได้สมจริงยิ่งขึ้น และยกระดับความแม่นยำของภาพ ทำให้ทุกจังหวะการส่งบอล การเข้าสกัด และการฉลองประตูมีชีวิตชีวาด้วยความคมชัดเป็นพิเศษบนหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษ ผลลัพธ์คือภาพที่สมดุลและสมจริงยิ่งขึ้น ช่วยให้แฟนบอลรับชมการแข่งขันได้อย่างสมจริงทุกช่วงเวลา

เพื่อต่อยอดจากความสำเร็จนี้ Hisense ได้ก้าวขึ้นแบรนด์ทีวีรายแรกของโลกที่นำ Dolby Vision 2 มาใช้ในทีวีระดับพรีเมียมรุ่นล่าสุด เทคโนโลยี Dolby Vision 2 ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ประสบการณ์การรับชมโทรทัศน์ยุคใหม่โดยเฉพาะ ด้วยนวัตกรรมอย่าง Image Engine, Content Intelligence และ Authentic Motion ใหม่ล่าสุดจาก Dolby ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้อย่างสมจริง แม่นยำ และสร้างอารมณ์ร่วมได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสามารถปรับภาพบนทีวีแบบไดนามิกตามคอนเทนต์ที่รับชมและสภาพแวดล้อมในการรับชม ทำให้ทุกภาพดูยอดเยี่ยมโดยไม่ต้องตั้งค่าเพิ่มเติม

ในช่วงเวลาที่ผู้ชมทั่วโลกต่างร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ FIFA World Cup 2026™ Hisense ยังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมที่มีความหมาย เพื่อยกระดับประสบการณ์การรับชม การมีส่วนร่วม และการเชื่อมโยงผู้คนผ่านมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก

เกี่ยวกับ Hisense

Hisense ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 และเป็นผู้นำระดับโลกด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลโดยดำเนินธุรกิจในกว่า 160 ประเทศทั่วโลก บริษัทมีความเชี่ยวชาญในการนำเสนอผลิตภัณฑ์มัลติมีเดีย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศอัจฉริยะคุณภาพสูง จากข้อมูลของ Omdia ระบุว่า Hisense ครองอันดับ 1 ของโลกในตลาดทีวีขนาด 100 นิ้วขึ้นไปในช่วงปี 2566 ถึงไตรมาส 1 ปี 2569 ในฐานะ The Origin of RGB MiniLED บริษัทยังคงเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม RGB MiniLED ยุคใหม่ และในฐานะผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026™ บริษัทมุ่งมั่นสร้างความร่วมมือกับวงการกีฬาระดับโลกเพื่อเชื่อมโยงกับผู้ชมทั่วโลก

SOURCE Hisense

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