A Hisense faz da sua casa o melhor lugar para assistir à Copa do Mundo FIFA 2026™

QINGDAO, China, 9 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em produtos eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, está redefinindo a forma como os torcedores de futebol vivenciam a Copa do Mundo da FIFA 2026TM em suas casas, graças às suas mais recentes inovações em telas a laser. Criada para oferecer telas maiores e uma qualidade de imagem mais próxima da realidade, a linha de telas a laser da Hisense transforma cada partida em uma experiência coletiva verdadeiramente inesquecível.

Para os amantes do futebol, a Copa do Mundo FIFA 2026TM vai muito além do placar final. Trata-se de se reunir com a família e os amigos, comemorar cada gol juntos e sentir a emoção do maior evento esportivo do mundo no conforto do lar. As mais recentes soluções de telas a laser da Hisense recriam a atmosfera de um estádio em uma escala extraordinária.

A TV a laser L9Q TriChroma transforma os ambientes do dia a dia em locais privilegiados para assistir aos jogos. Com uma tela ultragrande de até 200 polegadas, os torcedores podem acompanhar cada corrida, passe, desarme e gol com uma nitidez impressionante. Mesmo em exibições diurnas, sua imagem brilhante e vibrante e a tela com tecnologia de rejeição de luz ambiente proporcionam imagens vívidas sem precisar de uma sala escura, enquanto o áudio envolvente coloca os espectadores no centro de cada canto e comemoração.

Para quem busca a melhor experiência de home theater, o projetor a laser XR10 eleva a experiência de assistir à Copa do Mundo FIFA 2026TM a um nível ainda mais grandioso. Com projeções de até 300 polegadas, brilho excepcional e cores ricas e realistas, ele recria o drama de cada partida com impacto cinematográfico. Sua flexibilidade de instalação e otimização inteligente da imagem facilitam a criação de um ambiente de exibição de alta qualidade para cada confronto emocionante e cada momento inesquecível da Copa do MundoTM.

Enquanto o futebol une torcedores de todo o planeta durante a Copa do Mundo FIFA 2026TM, a Hisense continua a expandir os limites do entretenimento doméstico por meio de inovações em telas a laser — fazendo com que cada partida pareça ainda mais grandiosa, cada comemoração seja mais envolvente e cada lembrança se torne ainda mais inesquecível.

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é líder mundialmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI de alta qualidade. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a 1ª posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023 ao primeiro trimestre de 2026). Como a origem do RGB MiniLED, a Hisense continua liderando a inovação de próxima geração do RGB MiniLED. Como patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais para se conectar com públicos de todo o mundo.

FONTE Hisense