Vťahujeme fanúšikov do hry: Hisense prináša počas Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026™ lepší zážitok zo sledovania inováciami v oblasti zobrazovania
News provided byHisense
Jul 09, 2026, 17:41 ET
ČCHING-TAO, Čína, 9. júla 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Hisense, popredná značka v oblasti spotrebnej elektroniky a domácich spotrebičov na celom svete a oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM, pomáha futbalovým fanúšikom zažiť každý zápas reálnejším obrazom, väčším pohltením a vzrušením prostredníctvom svojich najnovších inovácií v oblasti prémiových televízorov.
Či už ide o intenzitu gólu v poslednej chvíli, atmosféru na štadióne alebo každý jemný pohyb na ihrisku, technológie Hisense sú navrhnuté tak, aby priblížili divákov k akcii s bohatšou kvalitou obrazu, plynulejším pohybom a filmovejším zážitkom zo sledovania. Každý záber je optimalizovaný pre väčšiu jasnosť a realizmus, od rýchlych protiútokov až po dramatické víťazné momenty.
Tieto pohlcujúce zážitky zo sledovania sú poháňané pokračujúcim vedúcim postavením spoločnosti Hisense v oblasti inovácií displejov. Spoločnosť Hisense, ako priekopník technológie RGB MiniLED, naďalej posúva výkon displejov vpred prostredníctvom svojej vlastnej technológie RGB MiniLED. Nezávislým ovládaním zdrojov červeného, zeleného a modrého svetla táto technológia prináša vylepšený jas, bohatšie farby a zvýšenú presnosť obrazu, čím oživuje každú prihrávku, zákrok aj oslavu s výnimočnou jasnosťou na ultra veľkých obrazovkách. Výsledkom je vyváženejší a realistickejší obraz, ktorý umožňuje fanúšikom vychutnať si hru presne tak, ako sa odohráva.
V nadväznosti na tento trend sa Hisense stane prvou značkou televízorov na celom svete, ktorá predstaví Dolby Vision 2 vo svojom najnovšom rade prémiových televízorov. Technológia Dolby Vision 2 je navrhnutá špeciálne tak, aby spĺňala vyvíjajúce sa možnosti dnešných televíznych zážitkov. Vďaka inováciám, ako je obrazový engine novej generácie od spoločnosti Dolby, inteligentné spracovanie obrazu Content Intelligence a autentický pohyb, umožňuje technológia Dolby Vision 2 tvorcom prinášať realistickejšie, presnejšie a emocionálne pôsobivejšie rozprávanie príbehov a dynamicky upravuje obraz vášho televízora na základe toho, čo a kde sledujete – takže všetko vyzerá skvele bez akejkoľvek námahy.
V čase, keď sa publikum na celom svete stretáva na Majstrovstvách sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM, spoločnosť Hisense je naďalej odhodlaná prinášať zmysluplné inovácie, ktoré obohacujú spôsob, akým ľudia sledujú, prežívajú a spájajú sa s najväčšími športovými momentmi sveta.
O spoločnosti Hisense
Spoločnosť Hisense, založená v roku 1969, je celosvetovo uznávaným lídrom v oblasti domácich spotrebičov a spotrebnej elektroniky, ktorý pôsobí vo viac ako 160 krajinách a špecializuje sa na poskytovanie vysokokvalitných multimediálnych produktov, domácich spotrebičov a inteligentných IT riešení. Podľa spoločnosti Omdia zaujíma Hisense celosvetovo prvé miesto v segmente televízorov s uhlopriečkou 100 palcov a viac (rok 2023 – 1. štvrťrok 2026). Spoločnosť Hisense je priekopníkom technológie RGB MiniLED a naďalej stojí na čele inovácií v oblasti RGB MiniLED novej generácie. Ako oficiálny sponzor Majstrovstiev sveta vo futbale FIFA World Cup 2026TM sa Hisense angažuje v globálnych športových partnerstvách, ktoré sú spôsobom, ako sa spojiť s publikom na celom svete.
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