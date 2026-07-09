Hisense przybliża kibiców do wydarzeń na boisku: innowacyjne technologie wyświetlania zapewniają jeszcze lepsze wrażenia podczas oglądania Mistrzostw Świata FIFA 2026™

QINGDAO, Chiny, 9 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Hisense, czołowa marka na światowym rynku elektroniki użytkowej i sprzętu AGD oraz oficjalny sponsor Mistrzostw Świata FIFA 2026™, pomaga kibicom piłki nożnej przeżywać każdy mecz w jeszcze bardziej realistyczny, angażujący i emocjonujący sposób dzięki najświeższym innowacjom w segmencie telewizorów klasy premium.

Niezależnie od tego, czy chodzi o emocje towarzyszące bramce zdobytej w ostatnich minutach spotkania, atmosferę panującą na stadionie czy każdy subtelny ruch zawodników na boisku, technologie Hisense zostały zaprojektowane tak, aby przybliżać widzów do wydarzeń dzięki bogatszej jakości obrazu, płynniejszemu odwzorowaniu ruchu oraz bardziej kinowym wrażeniom podczas oglądania. Od błyskawicznych kontrataków po decydujące akcje przesądzające o wyniku meczu - każda klatka obrazu jest optymalizowana z myślą o maksymalnej wyrazistości i realizmie.

Za tymi wciągającymi wrażeniami stoi konsekwentnie rozwijana przez Hisense pozycja lidera w dziedzinie technologii wyświetlania. Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED firma nadal wyznacza nowe standardy jakości obrazu dzięki autorskiej technologii RGB MiniLED. Niezależne sterowanie światłem czerwonym, zielonym i niebieskim zapewnia wyższą jasność, bogatsze odwzorowanie barw oraz większą precyzję obrazu, dzięki czemu każde podanie, wślizg i celebracja zdobytej bramki są prezentowane z wyjątkową wyrazistością na ekranach o bardzo dużych przekątnych. Efektem jest bardziej zrównoważony, wiernie odwzorowany obraz, który pozwala kibicom oglądać przebieg meczu dokładnie takim, jakim jest w rzeczywistości.

Kontynuując rozwój tych rozwiązań, Hisense jako pierwsza marka telewizorów na świecie wprowadzi Dolby Vision 2 do swojej najnowszej linii telewizorów klasy premium. Dolby Vision 2 zostało opracowane z myślą o nowych możliwościach, jakie oferuje współczesna telewizja. Dzięki takim rozwiązaniom jak nowej generacji Image Engine, Content Intelligence oraz Authentic Motion firmy Dolby, Dolby Vision 2 umożliwia twórcom dostarczanie bardziej realistycznych, precyzyjnych i angażujących emocjonalnie treści, a jednocześnie dynamicznie dostosowuje ustawienia obrazu telewizora do oglądanych materiałów oraz warunków, w jakich odbywa się seans. Dzięki temu użytkownik otrzymuje optymalną jakość obrazu bez konieczności ręcznej konfiguracji.

Gdy kibice z całego świata jednoczą się podczas Mistrzostw Świata FIFA 2026™, Hisense pozostaje wierny swojej misji dostarczania innowacji, które mają wzbogacający wpływ na oglądanie, przeżywanie i wspólne doświadczanie największych wydarzeń sportowych na świecie.

Hisense

Firma Hisense powstała w 1969 r., a obecnie jest liderem światowego rynku urządzeń RTV/AGD i elektroniki użytkowej z oddziałami w ponad 160 państwach. Hisense specjalizuje się w wysokiej klasy produktach multimedialnych, urządzeniach dla domu i inteligentnych rozwiązaniach IT. W rankingu firmy analitycznej Omdia Hisense zajmuje pierwsze miejsce w segmencie telewizorów 100-calowych i większych (2023 - I kw. 2026 r.). Jako miejsce narodzin technologii RGB MiniLED Hisense cały czas odgrywa czołową rolę w jej rozwoju. Jako oficjalny sponsor Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej FIFA World Cup 2026™ Hisense konsekwentnie stawia na współpracę ze światem sportu, by docierać do odbiorców na całym globie.