A Hisense leva o resfriamento mais inteligente e fácil para os lares europeus, impulsionando um forte crescimento do mercado

QINGDAO, China, 4 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Hisense, marca líder global em eletrônicos de consumo e eletrodomésticos, continua expandindo seu portfólio de ar-condicionado com foco em desempenho, eficiência energética e usabilidade no dia a dia. À medida que os consumidores europeus buscam cada vez mais soluções de refrigeração mais fáceis de instalar, mais eficientes de operar e mais adequadas a ambientes residenciais diversos, a Hisense oferece inovações práticas projetadas para tornar o conforto mais acessível.

Essa demanda do consumidor em evolução se reflete cada vez mais no desempenho do mercado. No primeiro semestre de 2026, a receita de vendas de ar-condicionado Hisense na Europa Ocidental cresceu quase 20% ano a ano, enquanto o mercado francês registrou um crescimento superior a 100%. Mais do que apenas refletir a demanda sazonal, esse impulso destaca o crescente reconhecimento dos consumidores por soluções de climatização que combinam flexibilidade de instalação, desempenho inteligente e eficiência energética a longo prazo.

Para muitas famílias europeias, especialmente aquelas que vivem em apartamentos, imóveis para aluguel ou edifícios antigos — a complexidade da instalação continua sendo uma das maiores barreiras para a adoção do ar-condicionado. Projetada com essas realidades em mente, a série Hisense Uni oferece uma solução prática por meio de sua estrutura modular e arquitetura Easy Installation Pro, permitindo que o instalador complete a instalação com esforço mínimo, reduzindo a dependência de mão de obra profissional. A manutenção diária é igualmente conveniente graças a um filtro removível montado no topo, que pode ser limpo em segundos sem ferramentas especializadas, reduzindo o tempo de manutenção em até 60% e garantindo uma vedação hermética superior. Complementando sua facilidade de uso, a série Uni oferece uma classificação A+++ de eficiência energética para resfriamento, ajudando os consumidores a desfrutar de um conforto duradouro enquanto mantêm o consumo de energia sob controle.

Para consumidores que buscam uma experiência de conforto residencial mais premium, o Hisense Air Master AC combina tecnologia climática inteligente com eficiência excepcional e design refinado. Equipado com o avançado sensor infravermelho térmico Smart Eye Pro, ele detecta automaticamente os ocupantes e direciona inteligentemente o fluxo de ar para seguir ou evitar pessoas, ajudando a eliminar o desconforto das correntes de ar frio diretas durante operações prolongadas. Oferecendo eficiência energética A+++ tanto para resfriamento quanto para aquecimento, juntamente com operação silenciosa de 18dB, o Air Master proporciona conforto duradouro enquanto reduz os custos de energia. Recebeu o Prêmio Red Dot por sua aparência e funcionalidade inovadoras, apresentando um design de painel deslizante fosco com bom desempenho de vedação que se integra perfeitamente aos espaços modernos, refletindo o compromisso da Hisense em combinar tecnologia com estilos de vida contemporâneos.

À medida que os consumidores continuam a dar mais importância ao conforto, conveniência e sustentabilidade em suas casas, a Hisense permanece comprometida em desenvolver soluções climáticas que respondam às necessidades da vida real, e não apenas à demanda sazonal. Por meio da inovação contínua em tecnologias energeticamente eficientes e design centrado no usuário, a empresa está ajudando residências a criar ambientes de vida mais saudáveis, inteligentes e confortáveis, levando sua visão de "Inovar uma Vida Mais Brilhante" para lares ao redor do mundo.

Sobre a Hisense

A Hisense, fundada em 1969, é líder mundialmente reconhecida em eletrodomésticos e produtos eletrônicos de consumo, com operações em mais de 160 países, especializada no fornecimento de produtos multimídia, eletrodomésticos e soluções inteligentes de TI de alta qualidade. Segundo a Omdia, a Hisense ocupa a 1ª posição global no segmento de TV de 100 polegadas ou mais (2023 ao primeiro trimestre de 2026). Como a origem do RGB MiniLED, a Hisense continua liderando a inovação de próxima geração do RGB MiniLED. Como patrocinador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026TM, a Hisense está comprometida com parcerias esportivas globais como forma de conectar com públicos ao redor do mundo.

FONTE Hisense