블로키즈, 2026 글로벌 파트너 콘퍼런스에서 업그레이드된 브랜드 미션 발표

상하이 2026년 3월 26일 /PRNewswire/ -- 글로벌 조립형 캐릭터 완구 브랜드 블로키즈(Blokees)가 2026년 3월 25일 '함께 미래로(FORWARD, TOGETHER)를 주제로 열린 2026 블로키즈 글로벌 파트너 콘퍼런스(2026 Blokees Global Partner Conference)에서 업그레이드된 브랜드 미션 '창의력을 높이고 즐거움을 나누자(Inspire Creativity, Share Joy)를 발표했다.

주 웨이송(Zhu Weisong) 블로키즈의 창립자는 이번 브랜드 미션 업그레이드가 회사의 장기 전략 발전의 일환이라고 밝혔다. 블로키즈는 제품 확실성을 한층 강화하고 BFC 생태계를 고도화하는 가운데 '모두에게 매력을, 가격은 합리적으로, 프로모션은 글로벌하게(Universally appealing; Stepwise pricing; Globally promoting) 전략의 실행을 가속화할 계획이다.

블로키즈 제품은 '조립–창작–공유' 경험을 중심으로 설계됐다. 사용자는 조립 완료 후 도색, 개조, 장면 연출 등을 통해 모델을 커스터마이징하며 놀이 경험을 확장할 수 있다. 이 같은 접근 방식은 사용자가 단순 조립을 넘어 자신만의 창작물을 글로벌 블로키즈 패밀리 크리에이터(Blokees Family Creator, BCF) 커뮤니티와 공유하도록 유도한다.

성 샤오펑(Sheng Xiaofeng) 블로키즈 사장은 플레이어빌리티(playability) 중심 시스템이 자사 제품 전략의 기반이며, 두 핵심 카테고리인 블로키즈 모델 키트(Blokees Model Kits)와 블로키즈 휠즈(Blokees Wheels)의 포지셔닝을 정의한다고 설명했다. 이번 콘퍼런스에서는 울트라맨(Ultraman), 가면라이더(Kamen Rider), 트랜스포머(Transformers), 하츠네 미쿠(Hatsune Miku) 등 글로벌 유명 IP를 기반으로 한 제품들이 공개됐다.

블로키즈는 이 제품 프레임워크를 통해 캐릭터 및 차량 기반 제품 등 주요 완구 테마 전반으로 사업을 확장하는 동시에 사용자 피드백과 제품 반복 개선을 통해 제품 경험과 운영 효율성을 지속적으로 향상시키고 있다.

블로키즈 경영진은 핵심 카테고리를 강화하는 동시에 성인 컬렉터를 포함한 더 폭넓은 소비자를 겨냥한 신규 시리즈와 제품을 지속적으로 탐색할 계획이라고 밝혔다. 또한 '80% 핵심 카테고리, 20% 혁신' 제품 전략을 통해 카테고리 심화와 신규 콘셉트 개발 간 균형을 유지할 방침이다.

블로키즈는 자사 글로벌 크리에이터 커뮤니티 BFC의 중요성이 점점 커지고 있다고 강조했다. 이 커뮤니티에서는 팬들이 커스터마이징 작품과 사진, 브랜드 제품에서 영감을 받은 오리지널 콘텐츠를 선보일 수 있다.

예 산산(Ye Shanshan) 블로키즈 브랜드 마케팅 부사장은 콘퍼런스에서 BFC가 앞으로 더욱 전문화되고 글로벌화될 것이라고 밝혔다. 향후 이 플랫폼은 대회, 체험형 활동, 전시, 커뮤니티 교류를 통합한 종합 창작 생태계로 발전해 전 세계 크리에이터에게 표현, 연결, 성장의 통합 무대를 제공할 예정이다.

향후 블로키즈는 글로벌 시장 확장을 앞당기는 한편 제품 혁신, 크리에이터 커뮤니티, 파트너십에 대한 투자를 지속해 글로벌 완구 산업에서 장기적인 성장을 도모할 계획이다.

SOURCE Blokees