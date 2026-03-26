Spoločnosť Blokees oznamuje na globálnej partnerskej konferencii 2026 aktualizované poslanie značky
Mar 26, 2026, 07:48 ET
ŠANGHAJ, 26. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Blokees, globálna značka zameraná na stavebnicové hračky, predstavila 25. marca 2026 na globálnej partnerskej konferencii Blokees 2026, ktorá sa konala na tému „SPOLOČNE VPRED", svoje aktualizované poslanie značky – „Inšpirujte kreativitu, zdieľajte radosť".
Zhu Weisong, zakladateľ spoločnosti Blokees, uviedol, že aktualizácia poslania značky spoločnosti je súčasťou jej dlhodobého strategického rozvoja. Spoločnosť Blokees ďalej zlepší produktovú istotu, posilní ekosystém komunity tvorcov Blokees a urýchli realizáciu svojej stratégie: „Univerzálna atraktívnosť – Cenová dostupnosť – Globálna expanzia".
Produkty Blokees sú navrhnuté na základe princípu „poskladaj – tvor – zdieľaj". Po dokončení procesu stavania si používatelia môžu prispôsobiť svoje modely maľovaním, úpravami a vytváraním scén, čím si rozšíria zážitok z hry. Tento prístup povzbudzuje používateľov, aby prekročili rámec jednoduchého skladania a zdieľali svoje výtvory s globálnou komunitou tvorcov Blokees (Blokees Family Creator, BFC).
Sheng Xiaofeng, prezident spoločnosti Blokees, uviedol, že systém spoločnosti zameraný na nekonečný zážitok z hry tvorí základ jej produktovej stratégie a definuje pozíciu jej dvoch hlavných kategórií – modelových súprav Blokees a sveta kolies Blokees Wheels. Medzi produktmi prezentovanými na konferencii boli aj položky vychádzajúce z celosvetovo uznávaného duševného vlastníctva, ako napríklad Ultraman, Kamen Rider, Transformers a Hatsune Miku.
Tento produktový rámec umožňuje spoločnosti Blokees rozšíriť svoje portfólio hlavných produktových radov hračiek vrátane produktov vychádzajúcich z postáv a vozidiel a zároveň neustále zlepšovať používateľskú skúsenosť a prevádzkovú efektívnosť prostredníctvom spätnej väzby od používateľov a postupného vylepšovania (iterácie) produktov.
Vedúci predstavitelia spoločnosti Blokees uviedli, že spoločnosť bude naďalej posilňovať svoje kľúčové kategórie a zároveň bude skúmať nové rady a produkty určené pre širšie publikum vrátane dospelých zberateľov. Spoločnosť bude dodržiavať produktovú stratégiu „80 % v rámci kľúčových kategórií, 20 % v rámci inovácií", aby vyvážila hĺbku kategórií so skúmaním nových konceptov.
Značka Blokees tiež zdôraznila rastúci význam svojej globálnej komunity tvorcov, ktorá umožňuje fanúšikom prezentovať prispôsobené výtvory, fotografie a originálny obsah inšpirovaný produktmi značky.
Ye Shanshanová, viceprezidentka pre marketing značky v spoločnosti Blokees počas konferencie ďalej poznamenala, že komunita BFC sa bude naďalej vyvíjať smerom k väčšej profesionalite a globalizácii. Cieľom platformy je v budúcnosti integrovať súťaže, zážitkové aktivity, výstavy a interakciu s komunitou do komplexného kreatívneho ekosystému, ktorý poskytne tvorcom na celom svete jednotnú scénu na vyjadrenie, prepojenie a rast.
Spoločnosť Blokees plánuje do budúcnosti zrýchliť svoju svetovú expanziu a zároveň pokračovať v investovaní do produktových inovácií, komunít tvorcov a partnerstiev s cieľom podporiť dlhodobý rast globálneho odvetvia hračiek.
