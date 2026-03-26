Blokees анонсирует миссию по обновлению бренда на конференции Global Partner Conference 2026 года

News provided by

Mar 26, 2026, 07:42 ET

ШАНХАЙ, 26 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- 25 марта 2026 года глобальный бренд Blokees, специализирующийся на игрушках для сборки персонажей, представил свою обновленную миссию бренда — «Вдохновляйте творчество, делитесь радостью» — на конференции Blokees Global Partner Conference 2026 года, проходившей под девизом «ВПЕРЕД, ВМЕСТЕ».

Continue Reading
Чжу Вэйсун (Zhu Weisong), основатель и представитель Blokees, сказал, что обновление миссии бренда компании является частью ее долгосрочного стратегического развития. Blokees будет продолжать повышать определенность продукта, укреплять экосистему BFC и ускорять реализацию своей стратегии «Привлекательная универсальность, ступенчатое ценообразование, глобальная реклама».

Продукты Blokees разработаны с учетом принципа «сборка-создание-обмен». После завершения процесса сборки пользователи могут настраивать свои модели путем рисования, модификации и создания сцены, расширяя игровой опыт. Такой подход побуждает пользователей выходить за рамки простой сборки и делиться своими творениями с глобальным сообществом BFC (Blokees Family Creator).

Шэн Сяофэн (Sheng Xiaofeng), президент Blokees, сказал, что управляемая играбельностью система компании формирует основу ее продуктовой стратегии и определяет позиционирование двух основных категорий — Blokees Model Kits и Blokees Wheels. Продукты, представленные на конференции, включали предметы, основанные на всемирно признанных франшизах, таких как Ultraman, Kamen Rider, Transformers и Hatsune Miku.

Эта структура продукта позволяет Blokees расширяться по основным темам игрушек, включая продукты на основе персонажей и транспортных средств, при этом постоянно улучшая опыт использования продукта и операционную эффективность за счет обратной связи с пользователем и итерации продукта.

Руководители Blokees заявили, что компания продолжит укреплять свои основные категории, изучая новые серии и продукты, предназначенные для более широкой аудитории, включая взрослых коллекционеров. Компания будет следовать стратегии продукта «80% основных категорий, 20% инноваций», чтобы сбалансировать глубину категории с исследованием новой концепции.

Компания Blokees также подчеркнула растущую важность своего глобального креативного сообщества BFC (Blokees Family Creator), которое позволяет поклонникам демонстрировать индивидуальные творения, фотографии и оригинальный контент, вдохновленный продуктами бренда.

Е Шаньшань (Ye Shanshan), вице-президент по бренд-маркетингу в Blokees, также отметил во время конференции, что BFC будет продолжать развиваться в направлении повышения профессионализма и глобализации. Двигаясь вперед, платформа направлена на интеграцию конкурсов, экспериментальных мероприятий, выставок и взаимодействия с сообществом в комплексную творческую экосистему, предоставляя авторам во всем мире единую сцену для выражения, подключения и роста. 

Заглядывая в будущее, Blokees планирует ускорить свою глобальную экспансию, продолжая инвестировать в инновационные продукты, сообщества авторов и партнерские отношения для поддержки долгосрочного роста мировой индустрии игрушек.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2942192/image_1.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Spoločnosť Blokees oznamuje na globálnej partnerskej konferencii 2026 aktualizované poslanie značky

Spoločnosť Blokees, globálna značka zameraná na stavebnicové hračky, predstavila 25. marca 2026 na globálnej partnerskej konferencii Blokees 2026,...
Blokees annonce une mise à niveau de la mission de la marque lors de la conférence mondiale des partenaires 2026

Le 25 mars 2026, Blokees, une marque mondiale axée sur les jouets d'assemblage de figurines, a dévoilé la nouvelle mission de sa marque - « Susciter...
More Releases From This Source

Explore

Toys

Retail

Computer & Electronics

Trade Show News

News Releases in Similar Topics