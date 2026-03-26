Blokees анонсирует миссию по обновлению бренда на конференции Global Partner Conference 2026 года

ШАНХАЙ, 26 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- 25 марта 2026 года глобальный бренд Blokees, специализирующийся на игрушках для сборки персонажей, представил свою обновленную миссию бренда — «Вдохновляйте творчество, делитесь радостью» — на конференции Blokees Global Partner Conference 2026 года, проходившей под девизом «ВПЕРЕД, ВМЕСТЕ».

Чжу Вэйсун (Zhu Weisong), основатель и представитель Blokees, сказал, что обновление миссии бренда компании является частью ее долгосрочного стратегического развития. Blokees будет продолжать повышать определенность продукта, укреплять экосистему BFC и ускорять реализацию своей стратегии «Привлекательная универсальность, ступенчатое ценообразование, глобальная реклама».

Продукты Blokees разработаны с учетом принципа «сборка-создание-обмен». После завершения процесса сборки пользователи могут настраивать свои модели путем рисования, модификации и создания сцены, расширяя игровой опыт. Такой подход побуждает пользователей выходить за рамки простой сборки и делиться своими творениями с глобальным сообществом BFC (Blokees Family Creator).

Шэн Сяофэн (Sheng Xiaofeng), президент Blokees, сказал, что управляемая играбельностью система компании формирует основу ее продуктовой стратегии и определяет позиционирование двух основных категорий — Blokees Model Kits и Blokees Wheels. Продукты, представленные на конференции, включали предметы, основанные на всемирно признанных франшизах, таких как Ultraman, Kamen Rider, Transformers и Hatsune Miku.

Эта структура продукта позволяет Blokees расширяться по основным темам игрушек, включая продукты на основе персонажей и транспортных средств, при этом постоянно улучшая опыт использования продукта и операционную эффективность за счет обратной связи с пользователем и итерации продукта.

Руководители Blokees заявили, что компания продолжит укреплять свои основные категории, изучая новые серии и продукты, предназначенные для более широкой аудитории, включая взрослых коллекционеров. Компания будет следовать стратегии продукта «80% основных категорий, 20% инноваций», чтобы сбалансировать глубину категории с исследованием новой концепции.

Компания Blokees также подчеркнула растущую важность своего глобального креативного сообщества BFC (Blokees Family Creator), которое позволяет поклонникам демонстрировать индивидуальные творения, фотографии и оригинальный контент, вдохновленный продуктами бренда.

Е Шаньшань (Ye Shanshan), вице-президент по бренд-маркетингу в Blokees, также отметил во время конференции, что BFC будет продолжать развиваться в направлении повышения профессионализма и глобализации. Двигаясь вперед, платформа направлена на интеграцию конкурсов, экспериментальных мероприятий, выставок и взаимодействия с сообществом в комплексную творческую экосистему, предоставляя авторам во всем мире единую сцену для выражения, подключения и роста.

Заглядывая в будущее, Blokees планирует ускорить свою глобальную экспансию, продолжая инвестировать в инновационные продукты, сообщества авторов и партнерские отношения для поддержки долгосрочного роста мировой индустрии игрушек.

